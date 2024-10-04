 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 04.10.2024
09:28  Замаячил новый котел: ВСУ жалуются на "нереально быстрое" продвижение русских
09:17  Экс-президента Моралеса (Боливия) обвинили в изнасиловании несовершеннолетней
08:57  Заря "коллективного Востока" ( заметки на полях Третьей мировой), - Андрей Фефелов
08:22  Генерал Кожаев сменил кресло 1-го зама МВД Казахстана на кнопку сенатора
08:14  Экс-глава Нацбанка Казахстана Пирматов стал фигурантом уголовного дела
08:07  "Антимигрантский" октябрь. Что ждет мигрантов после принятия новых законов в России?
08:02  Байден готов "слить" Украину? Что на самом деле произойдет в Рамштайне, - СП

07:59  Под соусом борьбы против сионизма Эрдоган решает собственные проблемы, - Камран Гасанов
07:57  Архиепископ Баграт в прямом эфире пообещал свергнуть Пашиняна. В Ереване возобновились акции протеста
07:35  Глубоко вводная операция. Израильские военные закрепляются на территории Ливана, - Эльнар Байназаров
07:32  Власти Индонезии хотят реабилитировать диктатора Сухарто, - В.Скосырев
07:30  Исламскую Республику хотят проверить на прочность изнутри, - Игорь Субботин
07:12  В Казахстане засекретили дело бывшего главы Минюста Бекетаева
06:42  Число погибших из-за урагана "Хелен" в США превысило 200 человек. Ущерб - около $34 млрд.
01:47  Сценарий - бомба. Ядерные объекты Ирана (карта)
01:14  Когда манкурты маршируют.., - Дмитрий Выдрин
01:04  Время героев и антигероев. В России смена элит идет со скрипом, - Владимир Скачко
01:01  Черная месса. Сбывшиеся предсказания Иоанна Богослова, - Александр Проханов
00:55  В Иркутске задержали главу узбекского центра и замглавы таджикской диаспоры. За трафик незаконных соотечественников в РФ
00:52  Нью-Йорк. Элиты Центральной Азии расписались в рабской покорности, - Айнур Курманов
00:40  Атомная пропаганда. Vласть.kz изучает рекламу строительства АЭС в Казахстане
00:35  Ближний, чем кажется. Противостояние Израиля с Ираном эхом отражается в гонке за пост президента США, - А.Забродин
00:30  РосВойска прорвались к Северску, до города меньше четырех километров, - Р.Маркуш
00:27  Безвизовый режим в Азии: доберутся ли до Казахстана экстремисты, - Caravan.kz
00:24  Переходят все границы: Токаев раскритиковал блогеров-провокаторов
00:21  Ливия (хафтаровская часть) возобновляет добычу и экспорт нефти
00:19  Зеленский и его план: за кулисами генассамблеи ООН, - Илья Титов
00:13  Die Welt: Германия лишилась авторитета. Путину с Шольцем говорить не о чем
00:12  Рискованное пари Ирана, - Жорж Мальбрюно
00:11  От Нетаньяху потребовали уничтожить нефтепром Тегерана, - НГ
00:10  Al-Eqtisadiya: "Переизбыток предложения": спрогнозирован обвал цен на нефть
00:06  Цены на нефть взлетают не так быстро, как иранские ракеты, - СП
Четверг, 03.10.2024
16:56  Боевики "Крокуса" начали сознаваться, что состоят в "Вилаят Хорасан"
14:28  Зачем США на самом деле спровоцировали украинский конфликт, - Борис Марцинкевич
13:24  Памяти Фии Исаевой - как дочь башкирского муфтия стала ученым филологом-арабистом в Таджикистане
13:20  Всех женил садовник. РосДепутаты продолжают борьбу с нелегальной миграцией, - Къ
13:19  Трудовая порука: в России выявили 368 тыс. нелегальных работников
13:16  Миропорядок болен. Миру нужна новая международная система, - Нежат Эслен
13:09  Китай становится магнитом для трудовых ресурсов из России и бывших союзных республик
13:04  Союз конькобежцев России одобрил переход трех спортсменов в сборную Узбекистана
13:00  Барак Обама - серый (черный) кардинал Америки, - В.Малышев
12:53  Советские пансионаты на Иссык-Куле вернулись к Узбекистану
12:46  Откуда появилось название "Индия", - П.В.Густерин
12:44  В пустыне Кызылкум арахнологи поймали 2-х уникальных пауков - Anagraphis karamola и Drassodes babenkoi
12:40  Украинский кошмар: Угледар открывает перед Россией отличные оперативные возможности
12:38  Нацбанк Казахстана выпустил монеты в честь хана Джучи и брошенных котят (фото)
12:25  Бои за Торецк - решающая фаза. итоговая сводка Readovka за 2 октября
12:20  России стало резко не хватать дворников, мерчандайзеров и риэлторов
11:19  На дебатах кандидатов в вице-президенты США однозначно победил "трампист" Вэнс. Демократ Уолч - лил мимо кассы...
11:17  Союзные обстоятельства: Россия призывает ЕАЭС укреплять цифровой суверенитет
11:14  Колокола глобальной войны, - Хасан Севилир Ашан
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Замаячил новый котел: ВСУ жалуются на "нереально быстрое" продвижение русских
09:28 04.10.2024

Олег Кравцов. 04.10.2024

После освобождения Угледара российская армия продолжает наступление в Донбассе. Наиболее угрожающая ситуация складывается для ВСУ в районе Селидово и Курахово.

Украинские источники жалуются, что на этом направлении формированиям ВСУ грозит окружение, передает корреспондент "ПолитНавигатора",

"В Цукурино ситуация довольно плохая. Это большое село с кучей многоэтажек прикрывает Селидово с юга, а также линию Горняк-Кураховка", – объясняет украинский военкор-русофоб Богдан Мирошников.

По его словам, "потеря такого района обороны, кроме больших проблем ничего не принесет". Он отмечает, что на данный момент русские контролируют чуть менее половины поселка Цукурино, которое разделено железной дорогой.

"В восточной части (~45% площади) – основная застройка (многоквартирные и частные дома), а в западной – промзона. Вот как раз наши воины западную часть держат. И еще немного восточной", – описывает ситуацию военкор.

А офицер 24-й бригады ВСУ Станислав Бунятов указывает, что после Угледара ВС РФ нацелены на село Дальнее под Курахово

"Создание клещей – не просто красные границы на карте, это расширение зоны работы артиллерии, дронов, ухудшение нашей логистики, ограниченная возможность работы нашей артиллерии и дронов, возможность враждебным ДРГ проникать в наши тылы и т.д.", – объясняет Бунятов.

Он добавляет, что российское продвижение в Донбассе "по сравнению с 2023-м нереально быстрое".

"В теории, заняв эту деревню [Дальнее], оттуда им будет удобно давить на фланг Курахово и развивать наступление в направлении Богоявленки, чтобы поставить под угрозу окружение ряда сел, заставив нас выйти из "кармана", – в свою очередь описывает потенциальную угрозу еще один офицер ВСУ с позывным "Алекс".

Встревожен и воюющий на этом направлении ВСУшник "Мучной".

"Сейчас до сих пор продолжаются штурмовые действия в направлении Измайловки! Враг пытается оцепить Горняк и Кураховку, уже у них есть четкий план, поэтому они будут постоянно усиливать штурмы на этом рубеже", – считает он.

Падение Измаловки, продолжает украинский военный, ведет к рискам "попасть в котел".

Российский военный обозреватель Юрий Подоляка ситуацию для ВСУ на Селидово-Кураховском направлении характеризует как "предкатастрофическую".

"И чтобы она пошла по сценарию катастрофы Угледара, но с гораздо более тяжкими для противника последствиями, осталось совсем немного. После того, как вчера наши штурмовики группировки "Юг" зашли и закрепились в н.п. Островское и тем самым перерезали трассу снабжения в районе реки Волчья, снабжение огромной группировки ВСУ в Горняке и Кураховке (плюс район заречья реки Волчья) повисло на последней дороге, которая идет через н.п. Ильинка.

Чтобы ее перерезать нам надо преодолеть овраг на линии Новоселидовка-Измайловка и занять холм южнее этих сел. Причем вчера целый день шли упорные бои в селе Измайловка. И значение этих боев, как вы теперь понимаете, переоценить трудно. А потому и наши штурмовики и командование ВСУ проявляют здесь заметное упорство", – пишет автор.

По его мнению, "на кону судьба огромной группировки ВСУ".

"Для противника после потери контроля над Островским удерживать группировку южнее реки Волчья смысла нет никакого. Думаю, сегодня можно ожидать ее выхода на северный берег и включения этих частей в контур обороны в районе Горняка-Цукуриного.

Между тем, севернее Цукуриного продолжается наше наступление на Вишневое для охвата Селидово с юга и перерезания коммуникаций города с этого направления. А в самом Цукурино наши части, перевалив через линию железной дороги, приступили к освобождению западной части поселка", – добавил Подоляка.

Источник - Политнавигатор
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1728023280


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Предложенную Президентом кандидатуру на должность судьи Верховного Суда поддержали сенаторы
- В Астане состоялся Форум депутатов маслихатов с участием Главы государства
- Глава государства наградил граждан, участвовавших в организации V Всемирных игр кочевников
- Указ Президента Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года №660
- Депутаты одобрили конституционные поправки в антикоррупционное законодательство в первом чтении
- К истории советского нациестроительства
- Кадровые перестановки
- О заседании Центральной комиссии референдума
- Опубликовано заключительное заявление Международного валютного фонда по итогам Миссии в Республику Казахстан
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  