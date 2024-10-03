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|Кадры атаки: как йеменские хуситы подорвали британский танкер Cordelia Moon
10:44 04.10.2024
Опубликованы кадры поражения британского танкера Cordelia Moon беспилотным катером хуситов в Красном море.
Судя по опубликованному видео, БЭК врезался в среднюю часть танкера. В результате произошел мощный взрыв, после чего на борту начался пожар.
Также появилось видео, снятое членами экипажа корабля в момент атаки. Сначала они довольно долго вели наблюдение за катером, не предпринимая попыток его остановить. Когда БЭК подплыл достаточно близко, охрана танкера попыталась поразить его из стрелкового оружия, но сделать этого им не удалось.
Напомним. что о поражении танкера Cordellia Moon в Красном море стало известно 1 октября. Тогда представитель движения хуситов Яхья Сариа сообщил, что танкер был также атакован беспилотным летательным аппаратом и ракетами, в результате чего он получил серьезные повреждения.