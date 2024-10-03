Кадры атаки: как йеменские хуситы подорвали британский танкер Cordelia Moon

10:44 04.10.2024

Опубликованы кадры поражения британского танкера Cordelia Moon беспилотным катером хуситов в Красном море.



Судя по опубликованному видео, БЭК врезался в среднюю часть танкера. В результате произошел мощный взрыв, после чего на борту начался пожар.



