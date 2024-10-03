Гуманитарная катастрофа в Приднестровье как средство спасения режима Санду, - Алексей Логофет

11:08 04.10.2024

Гуманитарная катастрофа в Приднестровье как средство спасения режима Санду



Алексей Логофет. 03.10.2024



Авторская колонка, Вооруженные силы, Выборы, геноцид, Дзен, Запад, Молдова, Нацизм, Общество, Политика, Политические диверсии, Приднестровье, Произвол, Россия, Русофобия, Украина, Экономика коллапса



Мы продолжаем рассматривать сценарии, связанные с возможной отменой режимом Майи Санду президентских и парламентских выборов в Молдове из страха потерять власть в процессе этих кампаний.



Майя Санду с большой вероятностью сохранит за собой президентский пост: слишком раздроблена оппозиция, которая оказалась не способна выставить единого сильного кандидата. Но если даже президентом будет избран любой из ее конкурентов, выступающий за более умеренную внешнюю политику и за нормализацию отношений с Россией, реальное руководство страны еще в течение полугода будет в руках нынешней радикально-прозападной группировки, а Санду сохранит за собой реальную политическую власть, перебравшись в кресло премьер-министра.



Сложнее будет правящей партии "Действие и солидарность" удержать власть после парламентских выборов. У партии явно не будет парламентского большинства, и вероятнее всего, никто не захочет создавать с ней коалицию. И далее может возникнуть ситуация, аналогичная грузинской: прозападная президентша-марионетка бессильна перед реальной властью, находящейся в руках парламента и правительства.



Да, парламентское большинство может усилить полномочия президента. Но в этом случае люди обозлятся на правящую партию еще больше, и нет никакой гарантии, что президентские полномочия не будут урезаны новой коалицией после выборов. Поэтому, начиная с подведения итогов президентских выборов (21 октября или 6 ноября) и вплоть до парламентской кампании (лето 2025 года) будет временем наибольшей опасности введения ЧП с целью отсрочки или отмены предстоящих выборов в парламент.



Поводом для отмены выборов может послужить введение чрезвычайного положения на долгий срок в силу войны либо масштабного гуманитарного кризиса. Возможно, этот кризис может быть обеспечен в Приднестровье, которое Молдова рассматривает как часть своей территории. На сегодня территория ПМР обеспечивается российским газом. Взамен на разрешение такого транзита Молдова получает по льготным ценам электроэнергию, вырабатываемую Кучурганской ГРЭС в городе Днестровск на территории Приднестровья.



Если поставки газа в Приднестровье прекратятся, регион будет вынужден обратиться к Молдове за газом. В этом случае цены на газ вырастут для потребителей в 10-15 раз, а на электроэнергию – минимум в 5 раз. При этом зарплаты и пенсии останутся на прежнем уровне. В результате Молдова объявляет о гуманитарной катастрофе, вводит режим чрезвычайного экономического положения, обращается за помощью к международным организациям, и естественно, отменяет ("переносит") выборы.



Майя Санду легко пойдет по такому сценарию в том случае, если подобное решение будет принято коллективным Западом. Санду – марионетка со вложенной в нее программой, и любое распоряжение высокого начальства она примет к исполнению не раздумывая. Вся власть, ресурсы и возможности (административные, силовые, финансовые) у нее для этого в избытке.



В пользу этого сценария говорит реальное снижение рейтинга Майи Санду и ее партии, и стремительный рост антирейтинга даже в числе убежденных сторонников евроинтеграции.



Масла в огонь подлило высказывание главы миссии Евросоюза в Молдове Яниса Мажейкса о том, что Молдова в качестве условий для принятия в состав ЕС должна будет разрешить свободную продажу земли иностранным гражданам. Эта идея настолько непопулярна в молдавском обществе, что заставила и Санду, и премьер-министра Дорина Речана дезавуировать заявление посланника ЕС и гарантировать, что Молдова отстоит на переговорах свое право ограничивать рынок земельных угодий в рамках объединения.



Однако высказывание сделало свое дело: очень многим оно открыло глаза на то, что представляет собой процесс евроинтеграции, а правящая партия, заметавшись, начала терять очки.



К парламентским выборам может обнаружиться в немалом количестве еще более неприятная информация о ЕС и о последствиях евроинтеграции для новых членов.



С другой стороны, рукотворное создание гуманитарного кризиса может напугать и Санду, и правящий режим, и зарубежных кураторов. Гуманитарная катастрофа в Приднестровье окажет влияние на всю Молдову: это будет связано и с проблемами обеспечения страны электроэнергией в силу отключения Кучурганской ГРЭС, и с массовым переселением приднестровцев в правобережную Молдову, и с неизбежным ростом преступности и эпидемий. Страна будет погружена в 90-е, со всеми сопутствующими последствиями. И жителям страны будет ясно, кто несет за это вину: на Кремль ее переложить не получится.



Кроме того, сама Москва воспримет рукотворную катастрофу в Приднестровье как акт агрессии, и какой будет реакция Кремля – неизвестно. В любом случае, это будет означать эскалацию и распространение украинского конфликта, что может отбить охоту у западников играть со спичками вблизи региона, где расположены крупные склады с боеприпасами.



На данный момент вероятность создания искусственного газового кризиса в Приднестровье небольшая, но ее следует принимать во внимание, учитывая стойкое желание коллективного Запада "не дать победить Путину". Чтобы его избежать, необходимо действовать на опережение и уже сегодня поднимать вопрос о гарантиях энергетической безопасности региона на всех международных площадках. В случае реализации этого пагубного сценария у Москвы должен быть "план Б" относительно избежания гуманитарной катастрофы в Приднестровье.