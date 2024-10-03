 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 04.10.2024
12:21  Президент Токаев предложил реформировать Высший судебный совет РК
11:52  Шеф ФСБ России Бортников связал подрыв пейджеров в Сирии и Ливане с угрозой для стран СНГ
11:24  Ответ Ирана разрушил миф о неприкасаемости Израиля, - Мехмет Али Гюллер
11:22  Китай занимает иностранные прилавки
11:18  Вот кто выигрывает от войны: рыночная стоимость военных монополий США и Израиля выросла, - Угур Зенгин
11:13  Азии не НАТО: Индия не поддержала идею Японии создать альянс, - К.Логинова
11:08  Гуманитарная катастрофа в Приднестровье как средство спасения режима Санду, - Алексей Логофет

10:44  Кадры атаки: как йеменские хуситы подорвали британский танкер Cordelia Moon
09:28  Замаячил новый Цукуринский котел: ВСУ жалуются на "нереально быстрое" продвижение русских
09:17  Экс-президента Моралеса (Боливия) обвинили в изнасиловании несовершеннолетней
08:57  Заря "коллективного Востока" ( заметки на полях Третьей мировой), - Андрей Фефелов
08:22  Генерал Кожаев сменил кресло 1-го зама МВД Казахстана на кнопку сенатора
08:14  Экс-глава Нацбанка Казахстана Пирматов стал фигурантом уголовного дела
08:07  "Антимигрантский" октябрь. Что ждет мигрантов после принятия новых законов в России?
08:02  Байден готов "слить" Украину? Что на самом деле произойдет в Рамштайне, - СП
07:59  Под соусом борьбы против сионизма Эрдоган решает собственные проблемы, - Камран Гасанов
07:57  Архиепископ Баграт в прямом эфире пообещал свергнуть Пашиняна. В Ереване возобновились акции протеста
07:35  Глубоко вводная операция. Израильские военные закрепляются на территории Ливана, - Эльнар Байназаров
07:32  Власти Индонезии хотят реабилитировать диктатора Сухарто, - В.Скосырев
07:30  Исламскую Республику хотят проверить на прочность изнутри, - Игорь Субботин
07:12  В Казахстане засекретили дело бывшего главы Минюста Бекетаева
06:42  Число погибших из-за урагана "Хелен" в США превысило 200 человек. Ущерб - около $34 млрд.
01:47  Сценарий - бомба. Ядерные объекты Ирана (карта)
01:14  Когда манкурты маршируют.., - Дмитрий Выдрин
01:04  Время героев и антигероев. В России смена элит идет со скрипом, - Владимир Скачко
01:01  Черная месса. Сбывшиеся предсказания Иоанна Богослова, - Александр Проханов
00:55  В Иркутске задержали главу узбекского центра и замглавы таджикской диаспоры. За трафик незаконных соотечественников в РФ
00:52  Нью-Йорк. Элиты Центральной Азии расписались в рабской покорности, - Айнур Курманов
00:40  Атомная пропаганда. Vласть.kz изучает рекламу строительства АЭС в Казахстане
00:35  Ближний, чем кажется. Противостояние Израиля с Ираном эхом отражается в гонке за пост президента США, - А.Забродин
00:30  РосВойска прорвались к Северску, до города меньше четырех километров, - Р.Маркуш
00:27  Безвизовый режим в Азии: доберутся ли до Казахстана экстремисты, - Caravan.kz
00:24  Переходят все границы: Токаев раскритиковал блогеров-провокаторов
00:21  Ливия (хафтаровская часть) возобновляет добычу и экспорт нефти
00:19  Зеленский и его план: за кулисами генассамблеи ООН, - Илья Титов
00:13  Die Welt: Германия лишилась авторитета. Путину с Шольцем говорить не о чем
00:12  Рискованное пари Ирана, - Жорж Мальбрюно
00:11  От Нетаньяху потребовали уничтожить нефтепром Тегерана, - НГ
00:10  Al-Eqtisadiya: "Переизбыток предложения": спрогнозирован обвал цен на нефть
00:06  Цены на нефть взлетают не так быстро, как иранские ракеты, - СП
Четверг, 03.10.2024
16:56  Боевики "Крокуса" начали сознаваться, что состоят в "Вилаят Хорасан"
14:28  Зачем США на самом деле спровоцировали украинский конфликт, - Борис Марцинкевич
13:24  Памяти Фии Исаевой - как дочь башкирского муфтия стала ученым филологом-арабистом в Таджикистане
13:20  Всех женил садовник. РосДепутаты продолжают борьбу с нелегальной миграцией, - Къ
13:19  Трудовая порука: в России выявили 368 тыс. нелегальных работников
13:16  Миропорядок болен. Миру нужна новая международная система, - Нежат Эслен
13:09  Китай становится магнитом для трудовых ресурсов из России и бывших союзных республик
13:04  Союз конькобежцев России одобрил переход трех спортсменов в сборную Узбекистана
13:00  Барак Обама - серый (черный) кардинал Америки, - В.Малышев
12:53  Советские пансионаты на Иссык-Куле вернулись к Узбекистану
12:46  Откуда появилось название "Индия", - П.В.Густерин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Гуманитарная катастрофа в Приднестровье как средство спасения режима Санду, - Алексей ЛогофетГуманитарная катастрофа в Приднестровье как средство спасения режима Санду, - Алексей Логофет
11:08 04.10.2024

Гуманитарная катастрофа в Приднестровье как средство спасения режима Санду

Алексей Логофет. 03.10.2024

Авторская колонка, Вооруженные силы, Выборы, геноцид, Дзен, Запад, Молдова, Нацизм, Общество, Политика, Политические диверсии, Приднестровье, Произвол, Россия, Русофобия, Украина, Экономика коллапса

Мы продолжаем рассматривать сценарии, связанные с возможной отменой режимом Майи Санду президентских и парламентских выборов в Молдове из страха потерять власть в процессе этих кампаний.

Майя Санду с большой вероятностью сохранит за собой президентский пост: слишком раздроблена оппозиция, которая оказалась не способна выставить единого сильного кандидата. Но если даже президентом будет избран любой из ее конкурентов, выступающий за более умеренную внешнюю политику и за нормализацию отношений с Россией, реальное руководство страны еще в течение полугода будет в руках нынешней радикально-прозападной группировки, а Санду сохранит за собой реальную политическую власть, перебравшись в кресло премьер-министра.

Сложнее будет правящей партии "Действие и солидарность" удержать власть после парламентских выборов. У партии явно не будет парламентского большинства, и вероятнее всего, никто не захочет создавать с ней коалицию. И далее может возникнуть ситуация, аналогичная грузинской: прозападная президентша-марионетка бессильна перед реальной властью, находящейся в руках парламента и правительства.

Да, парламентское большинство может усилить полномочия президента. Но в этом случае люди обозлятся на правящую партию еще больше, и нет никакой гарантии, что президентские полномочия не будут урезаны новой коалицией после выборов. Поэтому, начиная с подведения итогов президентских выборов (21 октября или 6 ноября) и вплоть до парламентской кампании (лето 2025 года) будет временем наибольшей опасности введения ЧП с целью отсрочки или отмены предстоящих выборов в парламент.

Поводом для отмены выборов может послужить введение чрезвычайного положения на долгий срок в силу войны либо масштабного гуманитарного кризиса. Возможно, этот кризис может быть обеспечен в Приднестровье, которое Молдова рассматривает как часть своей территории. На сегодня территория ПМР обеспечивается российским газом. Взамен на разрешение такого транзита Молдова получает по льготным ценам электроэнергию, вырабатываемую Кучурганской ГРЭС в городе Днестровск на территории Приднестровья.

Если поставки газа в Приднестровье прекратятся, регион будет вынужден обратиться к Молдове за газом. В этом случае цены на газ вырастут для потребителей в 10-15 раз, а на электроэнергию – минимум в 5 раз. При этом зарплаты и пенсии останутся на прежнем уровне. В результате Молдова объявляет о гуманитарной катастрофе, вводит режим чрезвычайного экономического положения, обращается за помощью к международным организациям, и естественно, отменяет ("переносит") выборы.

Майя Санду легко пойдет по такому сценарию в том случае, если подобное решение будет принято коллективным Западом. Санду – марионетка со вложенной в нее программой, и любое распоряжение высокого начальства она примет к исполнению не раздумывая. Вся власть, ресурсы и возможности (административные, силовые, финансовые) у нее для этого в избытке.

В пользу этого сценария говорит реальное снижение рейтинга Майи Санду и ее партии, и стремительный рост антирейтинга даже в числе убежденных сторонников евроинтеграции.

Масла в огонь подлило высказывание главы миссии Евросоюза в Молдове Яниса Мажейкса о том, что Молдова в качестве условий для принятия в состав ЕС должна будет разрешить свободную продажу земли иностранным гражданам. Эта идея настолько непопулярна в молдавском обществе, что заставила и Санду, и премьер-министра Дорина Речана дезавуировать заявление посланника ЕС и гарантировать, что Молдова отстоит на переговорах свое право ограничивать рынок земельных угодий в рамках объединения.

Однако высказывание сделало свое дело: очень многим оно открыло глаза на то, что представляет собой процесс евроинтеграции, а правящая партия, заметавшись, начала терять очки.

К парламентским выборам может обнаружиться в немалом количестве еще более неприятная информация о ЕС и о последствиях евроинтеграции для новых членов.

С другой стороны, рукотворное создание гуманитарного кризиса может напугать и Санду, и правящий режим, и зарубежных кураторов. Гуманитарная катастрофа в Приднестровье окажет влияние на всю Молдову: это будет связано и с проблемами обеспечения страны электроэнергией в силу отключения Кучурганской ГРЭС, и с массовым переселением приднестровцев в правобережную Молдову, и с неизбежным ростом преступности и эпидемий. Страна будет погружена в 90-е, со всеми сопутствующими последствиями. И жителям страны будет ясно, кто несет за это вину: на Кремль ее переложить не получится.

Кроме того, сама Москва воспримет рукотворную катастрофу в Приднестровье как акт агрессии, и какой будет реакция Кремля – неизвестно. В любом случае, это будет означать эскалацию и распространение украинского конфликта, что может отбить охоту у западников играть со спичками вблизи региона, где расположены крупные склады с боеприпасами.

На данный момент вероятность создания искусственного газового кризиса в Приднестровье небольшая, но ее следует принимать во внимание, учитывая стойкое желание коллективного Запада "не дать победить Путину". Чтобы его избежать, необходимо действовать на опережение и уже сегодня поднимать вопрос о гарантиях энергетической безопасности региона на всех международных площадках. В случае реализации этого пагубного сценария у Москвы должен быть "план Б" относительно избежания гуманитарной катастрофы в Приднестровье.

Источник - politnavigator.net
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1728029280


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Предложенную Президентом кандидатуру на должность судьи Верховного Суда поддержали сенаторы
- В Астане состоялся Форум депутатов маслихатов с участием Главы государства
- Глава государства наградил граждан, участвовавших в организации V Всемирных игр кочевников
- Указ Президента Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года №660
- Депутаты одобрили конституционные поправки в антикоррупционное законодательство в первом чтении
- К истории советского нациестроительства
- Кадровые перестановки
- О заседании Центральной комиссии референдума
- Опубликовано заключительное заявление Международного валютного фонда по итогам Миссии в Республику Казахстан
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  