Азии не НАТО: Индия не поддержала идею Японии создать альянс, - К.Логинова

11:13 04.10.2024

Азии не НАТО: Индия и США не поддержали идею Японии создать альянс

В Нью-Дели пояснили, что никогда не присоединяются к военным объединениям



Ксения Логинова



Новый премьер-министр Японии Сигэру Исиба призывает страны АТР поддержать его идею и сформировать азиатскую версию НАТО. В Индии пояснили, что никогда не присоединялись к военным альянсам, поскольку это противоречит стратегии Нью-Дели. Против выступили и США. Подробности - в материале "Известий".







Объединение против Китая



Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что Нью-Дели не разделяет видение "азиатского НАТО", к которому призывает новый премьер-министр Японии Сигэру Исиба. Он пояснил, что Индия, которая наряду с Японией, США и Австралией входит в группу стран QUAD, созданную для противовеса Китаю, не собирается присоединяться к военному блоку.



"У нас другая история и другой подход", - пояснил глава МИД. В Нью-Дели не раз подчеркивали, что, несмотря на то что QUAD занимается вопросами безопасности, он не задуман как военный союз.



Вступивший на пост премьера Сигэру Исиба заявил, что будет стремиться к более тесным связям с дружественными странами для противостояния самым серьезным угрозам безопасности, с которыми его страна столкнулась со времен Второй мировой войны.



Он призвал к созданию азиатского аналога НАТО, размещению японских войск на территории США и даже совместному контролю над ядерным оружием Вашингтона в качестве сдерживающего фактора против соседей Японии, которые также обладают ядерным оружием Китая, России и КНДР.



По его мнению, это поможет "удержать Китай от применения военной силы в Азии".



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Однако США эту идею отвергли. Советник США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не собирается создавать НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе, а помощник госсекретаря США по Восточной Азии и Тихоокеанскому региону Дэниел Критенбринк заявил, что пока слишком рано для подобных разговоров.



Однако, несмотря на это, через пару дней Исиба вновь подтвердил свою идею, заявив на пресс-конференции, что "относительный спад мощи США сделал необходимым" формирование азиатского аналога НАТО.



За НАТО и против мирного атома



Новый премьер-министр Японии также известен тем, что выступал за отказ от мирного атома, за переход к возобновляемым источникам энергии и пересмотр двустороннего соглашения о статусе американского воинского контингента в Японии в сторону большего равноправия и возможности размещения японских военных на американских базах в Гуаме.



Помимо этого, он выступает за размещение в АТР американского ядерного оружия.



Токио последовательно наращивает военное сотрудничество с Вашингтоном. Два года назад занимавший тогда пост премьер-министра Фумио Кисида решил увеличить оборонные расходы Японии до 2% ВВП. Так что не исключено, что нынешний глава правительства продолжит эту политику.



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Однако появление военного блока, подобного НАТО и обладающего аналогом 5-й статьи устава о том, что нападение на одну страну будет считаться нападением на всех, едва ли возможно. Для этого пришлось бы пересмотреть пацифистские положения Конституции Японии.



Что думают эксперты



Директор ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Василий Кашин в разговоре с "Известиями" отметил, что члены правительства Японии накануне заявили, что речь не идет о реализации предложения Исибы об азиатском НАТО.



- Идея создания единого военного блока в Азии самими ее сторонниками не считается реалистичной, потому что на данный момент у США есть система двусторонних соглашений в этом регионе. Интересы членов этих альянсов настолько разнообразны, что мешают формированию единой структуры, - пояснил политолог.



Эксперт добавил, что пока существует несколько форматов трехстороннего взаимодействия: это США – Япония – Южная Корея и США – Япония – Филиппины.



- Но тут важно учитывать, что это взаимодействие очень зависит от развития внутриполитической ситуации в этих странах. Например, следующие президентские выборы пройдут в Южной Корее в 2027 году. В случае смены правящей партии новые власти могут поставить развитие трехстороннего взаимодействия под вопрос. Примерно то же самое может произойти на Филиппинах. В других странах, таких как Таиланд, еще более сложная ситуация с этим, - рассказал специалист.



По его словам, опыт холодной войны показал, что за пределами Европы формирование таких многосторонних военных альянсов осуществить более сложно.



- Не получилось в то время и будет довольно трудно сделать это теперь. Во времена холодной войны был блок СЕАТО (Организация договора Юго-Восточной Азии. - Ред.), который развалился еще к началу 1970-х годов. Даже тогда, когда были четко проведенные линии противостояния, многие страны, в том числе сохранявшие союз с США и стоявшие на жестких антикоммунистических позициях, как, например, Таиланд, были вынуждены пересматривать свое отношение к подобным альянсам, - сообщил аналитик.



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Кашин подчеркнул, что судьба таких объединений очень тесно связана с позициями и авторитетом США.



- Блок СЕАТО был убит американским поражением во Вьетнаме. Сейчас есть только НАТО. Вашингтон пытается идти по этому старому пути, но в настоящий момент это может быть еще более трудным, чем во времена холодной войны, - подытожил политолог.



Руководитель Центра Индоокеанского региона ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Алексей Куприянов в беседе с "Известиями" отметил, что позиция Нью-Дели по присоединению к азиатскому НАТО очевидна.



- Скорее всего, Индия никуда вступать не будет, потому что она традиционно не присоединяется ни к каким военным объединениям и альянсам, - пояснил эксперт.



Он также добавил, что индийцы во внешней политике пытаются получить максимум бонусов, чтобы со всеми дружить и ни с кем не ссориться, кроме Китая.



Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена Панина отметила, что Сигэру Исиба во многом занимает более радикальную позицию, чем ушедший в отставку Фумио Кисида.



"Данная кандидатура отлично совмещает общепартийный вассалитет по отношению к США и собственный реваншизм по отношению к Китаю, России и КНДР. Так что планы США по выстраиванию антикитайского "кордона" могут получить мощную внутреннюю поддержку в Японии", - подытожила специалист.