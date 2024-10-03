Вот кто выигрывает от войны: рыночная стоимость военных монополий США и Израиля выросла, - Угур Зенгин

11:18 04.10.2024 Evrensel

Турция



Вот кто выигрывает от войны: рыночная стоимость военных монополий США и Израиля выросла

Evrensel: военные компании США получили сверхприбыли от войны на Ближнем Востоке



Война Израиля против Палестины взрастила военных баронов, пишет Evrensel. Цены на акции компаний авиационной и оборонной промышленности стремительно выросли. Наибольшую выгоду получила американская RTX Corporation, выступающая партнером израильского производителя системы ПВО.



Угур Зенгин (Uğur Zengin)



Война, которую Израиль начал против Палестины, распространив ее за один год по всему региону, приводит к росту оружейных монополий. В этом году зафиксирован скачок стоимости акций компаний авиационной и оборонной промышленности.



Война, которую Израиль начал против Палестины в октябре прошлого года и распространил по всему региону, взрастила военных баронов. Цены на акции компаний авиационной и оборонной промышленности стремительно выросли. Рыночная стоимость компаний, производящих продукцию военного назначения, прежде всего с американским и израильским капиталом, за последний год значительно увеличилась. Акции RTX Corporation, крупнейшей в мире военной монополии с рыночной стоимостью 165,5 миллиарда долларов, за год выросли на 73,4%. Акции Lockheed Martin, второй по величине военной монополии стоимостью 144,4 миллиарда долларов, выросли в цене на 30% всего за последние три месяца.



RTX получила наибольшую выгоду от войны



Наибольшую выгоду от войны получила американская RTX Corporation, выступающая партнером израильской компании Rafael Advanced Defense Systems, производителя израильской системы противовоздушной обороны "Железный купол". RTX является крупнейшей американской компанией аэрокосмической и оборонной промышленности с рыночной стоимостью 165,5 миллиарда долларов. Стоимость ее акций на Нью-Йоркской фондовой бирже за последние пять лет выросла на 54%. С другой стороны, на фоне нападений Израиля на Палестину акции компании, производящей ракеты, бомбы, компоненты для боевых самолетов и другие системы вооружения, используемые израильской армией против палестинского гражданского населения, всего за последний год выросли на 73,4%.



За один день после атак Ирана на Тель-Авив акции RTX выросли на 2,7%. За последние пять дней рост стоимости акций составил 3,22%.



Упавшие акции выросли на фоне войны



В период с января 2023 года по 7 октября 2023 года, когда начались нападения Израиля на Палестину, акции RTX имели тенденцию к снижению. В январе 2023 года стоимость акций составляла 102 доллара, а 3 октября 2023 года упала до 70 долларов. На фоне израильских атак цена акций начала быстро расти. 9 октября 2023 года стоимость поднялась до 73,25 доллара, а накануне превысила 124 доллара.



На Палестину падали бомбы RTX



RTX также производит израильские ракеты Patriot и "Железный купол" совместно с Rafael. В ходе частых военных атак на Газу израильская армия использует произведенные RTX "разрушители бункеров" GBU-28 весом 2,2 тонны и бомбы Paveway с лазерным наведением, а также ракеты класса "воздух-поверхность" AGM-65 Maverick, ракеты AIM-9X, ракеты AIM-120 Sidewinder и ракеты большой дальности TOW. Эти ракеты и бомбы обычно запускаются или сбрасываются истребителями F-16 и F-35 израильских ВВС.



По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), RTX поставила израильскому правительству не менее 150 бомб GBU-28 в период с 2006 по 2009 год и 1200 бомб Paveway в период с 2004 по 2015 год. Госдепартамент США в 2015 году одобрил продажу Израилю 2200 комплектов бомб Paveway и других вооружений на сумму 1,8 миллиарда долларов.



Согласно докладу SIPRI, RTX также предоставила израильскому правительству не менее 8188 ракет TOW, 1360 AGM-65 Maverick, 4842 ракет Sidewinder и 154 ракеты AIM-120 AMRAAM. В июне 2021 года, июле 2020 года и апреле 2019 года Израилю были поставлены компоненты ракет. В марте 2020 года, мае и апреле 2019 года, декабре 2018 года RTX предоставила израильскому правительству ракеты AIM-9X.



Lockheed Martin: продала F-35



В июне 2024 года американская глобальная военная монополия Lockheed Martin продала Израилю еще 25 истребителей F-35 на общую сумму три миллиарда долларов. Эти самолеты позволят увеличить парк F-35 израильских ВВС до 75 единиц в ближайшие годы. Из первоначального заказа Израиля на 50 F-35 до настоящего времени поставлено 39.



Кроме того, Lockheed Martin в последние годы стала крупнейшим поставщиком Израиля, заключив сделки по F-16 и CH-53K King Stallion, вертолетам Yas'ur и Black Hawk. Компания сотрудничала с Boeing в области аэрокосмической промышленности для производства ракеты Arrow 3 и снабжения ВВС самолетами F-15 и "умными" бомбами (JDAM).



Председатель совета директоров Lockheed Martin Джим Тайклет (Jim Taiclet), комментируя израильскую резню в секторе Газа, отметил: "Нет никакого смысла удерживать Израиль от военной операции. Это вносит большой вклад в развитие нашего промышленного комплекса, на который должно приходиться более 2% ВВП. Есть конфликты, которые нужно разрешать оружием, и мы готовы это оружие предоставить".



Израильская монополия IMCO выросла на 186%



Акции израильской IMCO, торгующиеся на израильском фондовом рынке, за последний год выросли на 186%. IMCO, работающая с израильскими военными монополиями Rafael и Elbit, британским производителем роскошных автомобилей Rolls-Royce и Boeing, стала самой быстрорастущей компанией израильской оборонной промышленности. В мае 2024 года компания подписала с министерством обороны Израиля соглашение о продаже на сумму 100 миллионов долларов. IMCO поставит передовые электронные системы, системы видеоуправления и системы управления напряжением для бронетехники, принадлежащей министерству обороны Израиля. Только после этой сделки цена акций IMCO выросла на 19%. IMCO с этим соглашением сразу удвоила количество заказов, полученных от Израиля.



В тот же период компания также заключила договор купли-продажи на сумму 9,5 миллиона долларов с американской Advenced Defense Technologies.



Transdigm Group: дьявол в мире запасных частей



Акции Transdigm Group, которые торгуются на американском рынке, за последний год выросли на 70%. Компания поставляет запчасти для израильских боевых вертолетов и другой военной техники. В последнем квартале 2023 года компания увеличила свою прибыль на 23%, до более чем одного миллиарда долларов. А стоимость акций компании, которая в январе 2023 года составляла 650 долларов, накануне достигла 1435 долларов. Цены на акции с начала года выросли более чем на 42%.



Компания со штаб-квартирой в Кливленде известна как "дьявол в мире запасных частей". С момента своего основания она приобрела более 88 различных компаний, в том числе ScioTeq Ltd (ранее Esterline), которая имеет филиал в Ришон-ле-Ционе и продает силам безопасности профессиональные дисплеи для мониторинга и управления данными воздушной, морской, наземной обстановок.



Товар стоимостью 641 доллар продали за десять тысяч долларов



Как сообщает Ynetnews в Нью-Йорке, расследование Пентагона показало, что TransDigm получила прибыль в размере 4436%, запросив 4361 доллар за полудюймовый штифт, который должен стоить 46 долларов, и десять тысяч долларов за гидравлический клапан стоимостью 641 доллар. Источник - ИноСМИ

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