 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Китай занимает иностранные прилавкиКитай занимает иностранные прилавки
11:22 04.10.2024

Мониторинг замещения импорта

Передел иностранного участия на российском рынке сделал основным игроком китайский бизнес - за девять месяцев 2024 года число зарегистрированных компаний с совладельцами из Китая выросло на 32% к тому же периоду 2023 года, подсчитали аналитики "СПАРК-Интерфакс". Доля китайского бизнеса в общем числе новых регистраций компаний - 34% в 2024 году (13% в 2021-м). Ежемесячное число регистраций (около 200) превысило уровень 2021 года вчетверо - Китай вышел на первое место среди иностранных участников, почти на треть обогнав белорусских предпринимателей, лидировавших в 2023 году.

Выручка компаний с участием предпринимателей из Китая выросла почти втрое в 2021–2023 годах, опережая динамику оборота в экономике (сопоставимых данных по обороту и выручке нет, но сравнение динамики допустимо и дает представление об относительной скорости китайской экспансии, см. график). Отраслевое распределение компаний с участием КНР неравномерно. Среди ключевых секторов, в которых они показали рост (94% всей выручки), лидировала торговля автотранспортом: при росте выручки автодилеров в 5,1 раза в 2021–2023 годах удельный вес сектора вырос с 24% до 43%. Этот рост опирался на производство китайских машин в РФ: выручка их производителей превысила уровень 2021 года в 4,3 раза.

На оптовую торговлю приходится 26% всей выручки "китайского" бизнеса в РФ (35% в 2021 году), в секторе работают 38% всех предприятий с китайским участием. Структура "опта" меняется: рост торговли продукцией машиностроения (выручка увеличилась в 2,2 раза, удельный вес сектора - 69%), снижение доли прочих товаров промышленного назначения (рост в 1,8 раза; вес - 16%), рост торговли потребтоварами (продовольствие - в 2,7 раза, легкая промышленность - в 2,1 раза; вес - 11%).

Выручка в российских компаниях с участием КНР в обработке росла медленнее (за год - в 2,7 раза), доля обработки в выручке упала с 20% до 18%. Лидеры - автомобилестроение (его доля в обработке выросла с 46% до 73%), металлургия (доля снизилась с 17% до 7%), деревообработка (снижение с 9% до 3%). В числе быстроразвивающихся аналитики отмечают научно-техническую деятельность и транспорт. Их доля в совокупной выручке составляет 6%, но рост был стремительным (4,1 раза и 2,8 раза соответственно в 2023 году по сравнению с 2021-м).

Диана Галиева

Источник - Коммерсант
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1728030120


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