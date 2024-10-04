Ответ Ирана разрушил миф о неприкасаемости Израиля, - Мехмет Али Гюллер

11:24 04.10.2024

Cumhuriyet

Турция



"Умеренный ответ" Ирана

Cumhuriyet: ответ Ирана на атаки разрушил миф о неприкасаемости Израиля



Ответ Ирана на атаки Израиля можно назвать умеренным, пишет Cumhuriyet. Он не завел страну в ловушку разжигания региональной войны, расставленную Нетаньяху, но при этом разрушил миф о неприкасаемости Тель-Авива.



Мехмет Али Гюллер (Mehmet Ali Güller)



После атаки 13 апреля текущего года Иран поразил израильскую территорию ракетами и 1 октября. Давайте рассмотрим ответ Ирана, ситуацию США и Израиля, а также позицию Турции.



Прежде всего, ответ Тегерана вновь был умеренным: настолько, чтобы не попасть в ловушку разжигания региональной войны, расставленную премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, и при этом разрушить миф о неприкасаемости Израиля.



Результаты обучения НАТО



Вместе с тем ответ Тегерана, как и первый, был прокомментирован турецкой общественностью в рамках различных политических программ. В Турции три группы формируют антииранский альянс: суннитские политические исламисты, пронатовское крыло кемалистов, либералы...



Большая часть социалистов поддерживает все силы, противостоящие оси США – Израиль, в силу их антиимпериализма и позиции в поддержку угнетенных народов. Пронатовские кемалисты и либералы позиционируют себя на американо-израильском фронте и пытаются обвинить социалистов: "Как вы можете поддерживать фундаменталистские режимы и исламистские организации?"



Полковник, утверждающий, что лидер "Хезболлы" Хасан Насралла был агентом МОССАД, генералы, заявляющие, что Иран вступил в сговор с Израилем и иранские ракеты были фейерверками, на самом деле показывают, какого масштаба достигла разрушительность обучения НАТО.



Пропагандистская война



Эта война на несколько фронтов в то же время является пропагандистским конфликтом, нацеленным на общественное мнение и умы. Например, атлантический фронт, обвиняющий Иран в поставке ракет России, агитирует за то, что эти ракеты "не работают", когда их запускают по Израилю.



После убийства лидера ХАМАС Исмаила Хании утверждали, что Иран не сможет ответить Израилю, но, после того как Иран выпустил ракеты вечером 1 октября, на этот раз начали пропагандировать: "Израильский "Железный купол" перехватил ракеты". Выяснилось, что часть ракет пробила "Железный купол". Вторили: "Упали в пустое поле". Когда стало известно, что снаряды поразили военные объекты и аэропорты, возразили: "Но никакого ущерба это не причинило". Когда же все-таки причинило, сказали: "Но никто не умер"...



Оценка Пентагона



Для США и Израиля ракетный потенциал Ирана доказал свою эффективность. Ракеты, преодолевающие расстояние в 1,2 тысячи километров со скоростью, превышающей скорость звука в семь раз и, что самое важное, управляемые со спутника, судя по всему, дали сигнал тем, кто должен был его получить. "Очевидно, у Ирана есть потенциал, и они показали, что готовы использовать его для прямого нападения на Израиль. Поэтому мы продолжим тесные консультации по вопросу защиты Израиля", – заявил представитель Пентагона, генерал-майор Патрик Райдер (Patrick Ryder).



Как и установили в Пентагоне, ракеты были эффективны. Они были направлены на израильские военные объекты и инфраструктуру безопасности, а не гражданское население. Фотографии, появившиеся в западных СМИ, свидетельствуют о том, что Тегеран добился желаемого результата. Не следует забывать, что главная цель войны как политики с использованием оружия – не убить множество людей, а подчинить волю врага.



Смысл сигнала Эрдогана



Руководство Турции утверждает, что цель Израиля – не Иран, настоящая цель – Турция. Эти слова, должно быть, говорятся либо из-за сектантских взглядов суннитского политического исламизма, либо из-за дискомфорта по поводу отношений Ирана с ХАМАС, для того чтобы перенять эти отношения и использовать ситуацию в регионе как предлог для "деятельности по созданию и расширению зоны влияния"...



Но станет ли война региональной? Конечно, такой риск все еще существует. Нетаньяху продолжит попытки развязать региональную войну, чтобы сохранить свою власть, избежать судебного преследования, скрыть провал 7 октября. При этом выборы, которые пройдут в США 5 ноября, и нынешний переходный период израильский лидер рассматривает как возможность для себя. Иран же, как отметила Россия, продолжает занимать ответственную и достойную позицию, чтобы не попасть в ловушку Нетаньяху.