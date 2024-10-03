Шеф ФСБ России Бортников связал подрыв пейджеров в Сирии и Ливане с угрозой для стран СНГ

11:52 04.10.2024

Бортников: подрыв пейджеров показал риск покушений на представителей власти



Подрыв пейджеров в Сирии и Ливане показал, что есть риск покушений на представителей госвласти со стороны спецслужб, сообщает ТАСС со ссылкой на слова директора ФСБ Александра Бортникова. По его словам, "это прямая угроза безопасности странам СНГ".



Акции в Сирии и Ливане показали, что результаты работы иностранных спецслужб могут быть использованы для разрушения критической информационной инфраструктуры и организации покушений на представителей госвласти "с помощью носимой электроники", отметил Бортников.



Это прямая угроза безопасности стран СНГ, - заявил он.



Он добавил, что дальнейшее развитие внутриполитической ситуации в странах СНГ и безопасность государств во многом зависят от профессиональных совместных действий по обеспечению информационной безопасности и защите конституционного строя, борьбе с транснациональной преступностью, международным терроризмом и наркотрафиком.



Электроника взрывалась в Ливане 17 и 18 сентября. Тысячи человек пострадали в южном пригороде Бейрута и других районах страны, минимум девять погибли. Руководство "Хезболлы" возложило ответственность за атаку на Израиль.



Портал Axios выяснил, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в рамках серии встреч с руководителями служб безопасности страны лично санкционировал операцию по подрыву пейджеров членов "Хезболлы". По данным журналистов, Тель-Авив рассчитывал перевести противостояние с движением в новую фазу.