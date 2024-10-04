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Президент Токаев предложил реформировать Высший судебный совет РК
12:21 04.10.2024

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 4 октября на IX съезде судей предложил реформировать Высший судебный совет, сообщает Zakon.kz.

Он отметил важность формирования независимого профессионального судебного корпуса. Только так судебная система может обеспечивать верховенство права, объективно и беспристрастно защищать права и интересы граждан и бизнеса.

"С этой целью в 2021 году из Высшего судебного совета были исключены министр юстиции, руководитель Агентства по делам государственной службы. Нужно пойти дальше и еще раз пересмотреть состав Высшего судебного совета, чтобы обеспечить объективность всего процесса отбора судей. Международный опыт показывает, что в подобных органах не должны состоять представители прокуратуры. Следует тщательно проработать вопрос формирования сбалансированного состава Высшего судебного совета", – сказал Касым-Жомарт Токаев.
Он подчеркнул, что надо стимулировать судей постоянно повышать свои компетенции, добросовестно и ответственно подходить к работе. В связи с этим глава государства поддержал предложение Верховного суда вернуть присвоение квалификационных классов судьям.

"Нужно, чтобы процесс оценки уровня профессионализма судей был максимально объективным. Убежден, что данный шаг внесет вклад в укрепление кадрового потенциала судейского корпуса", – пояснил он.

04 октября 2024
Бауыржан Муканов

Источник - Zakon.kz
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