Forbes: в офисе Зеленского обсуждают увольнение Буданова, Умерова и Сырского

13:09 04.10.2024

"Зеленский разбушевался": в Киеве готовят расправу над Будановым*, Умеровым и Сырским



В офисе президента Украины обсуждают увольнение главы ГУР Кирилла Буданова* (внесен в России в список террористов и экстремистов), министра обороны Рустема Умерова и главкома ВСУ Александра Сырского, сообщает в своем материале украинская версия журнала Forbes.



По данным украинских журналистов, дискуссии продолжаются уже месяц, но финальное решение еще не принято. В статье говорится, что Владимир Зеленский недоволен некоторыми неуспешными операциями ГУР и излишней медийностью Буданова.



При этом Будановым недоволен и Сырский, так как глава ГУР не делился с главкомом определенными данными разведки. А главу офиса Зеленского Ермака раздражают периодические прогнозы Буданова о конкретных сроках завершения конфликта, которые негативно воспринимаются обществом.



Умеров попал в немилость из-за того, что в его ведомстве происходит "хаос". Наладить стабильную работу министерства обороны Украины ему так и не удалось.



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В материале потенциальным сменщиком Буданова называют главу Службы внешней разведки Украины Олега Иващенко, а вместо Умерова рассматривают вице-премьера по цифровой трансформации Михаила Федорова и первого заместителя министра обороны Ивана Гаврилюка.



Что касается Сырского, то его замена обсуждалась еще летом из-за его "прохладного" отношения к развитию беспилотной компоненты армии. Однако, сказал источник, после начала курской операции напряжение в отношениях между Сырским и Зеленским и пока снимать главкома передумали.



Авторы: ЭММА ГРИБОВА