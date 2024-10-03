Кинжальные удары русской армии вскрыли оборону ВСУ, враг откатывается, - Царьград

13:19 04.10.2024

Кинжальные удары вскрыли оборону - бригадам грозит окружение: Сводка с фронтов СВО



Вражеские бригады рискуют оказаться в новом окружении. Эксперты говорят о кураховском котле, а кинжальные удары русских войск вскрыли оборону ВСУ сразу на нескольких участках.



