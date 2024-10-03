 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Кинжальные удары русской армии вскрыли оборону ВСУ, враг откатывается, - Царьград
13:19 04.10.2024

Кинжальные удары вскрыли оборону - бригадам грозит окружение: Сводка с фронтов СВО

Вражеские бригады рискуют оказаться в новом окружении. Эксперты говорят о кураховском котле, а кинжальные удары русских войск вскрыли оборону ВСУ сразу на нескольких участках.



Военные эксперты заговорили о кураховском котле, который, похоже, начала "заваривать" русская армия. Кинжальные удары наших вскрыли оборону, враг откатывается. Сразу нескольким украинским бригадам грозит окружение. Что происходило на фронтах СВО в течение последних суток и не попало в официальные сводки?

Что после Угледара?

О взятии Угледара Министерство обороны России сообщило только накануне. Такие объявления от русского военного ведомства означают, что город уже полностью зачищен. По разным данным, враг потерял здесь разбитыми до трех бригад, пленных - около тысячи. 72-я бригада ВСУ, считавшаяся элитной и державшая здесь оборону около года, практически полностью исчезла.

"МО РФ официально объявило о взятии Угледара. Стержень обороны ВСУ на Южно-донецком направлении обрушился, и теперь под угрозой сразу два ключевых участка: Великая Новоселка с логистическими тропками и (нескоро, но, видимо, неизбежно) ореховский пятачок группировки ВСУ в Запорожье", - считают авторы телеграм-канала "Военная хроника".

Это означает, что на слом пойдет вся украинская оборона на данном участке фронта. И не только на нем.

Еще более тяжелое окружение

Военные эксперты отмечают текущую тактику русских войск как все более успешную. Фланговые удары, разрезающие фронт, частичное окружение крупных укрепрайонов противника, а затем - принуждение его к сдаче и бегству. Так было с Бахмутом, еще проще - с Авдеевкой, получилось и с Угледаром. Теперь все движется к еще более страшному для ВСУ окружению.

Русские войска совершают результативные прорывы сразу на двух, относительно близких направлениях - к северу от Кураховки и от Угледара. И здесь, и там противник отступает, теряя опорные пункты и село за селом.

"На Кураховском направлении подразделения ВС России броском двинулись из н.п. Острое в Островское, что одновременно создает угрозу для гарнизона ВСУ в Максимильяновке и означает движение южного выступа фронта, образуя большой "карман" вместе с войсками Покровского направления", - дают свою оценку "Два майора".

"На Угледарском направлении российская армия пробивается со стороны Водяного к окраинам Богоявленки, до которой осталось 1,5-2 км. Главная цель - успеть замкнуть кураховский котел с юга и окружить там гарнизон в разы больший, чем был в Угледаре", - предполагает военкор Евгений Лисицын.

Таким образом, в районе Кураховки в окружении может оказаться сразу несколько бригад ВСУ. И если это произойдет, фронт на огромном участке будет просто обвален.

Бои под Покровском

Положение врага отягчается еще и ситуацией на Покровском направлении. Там наши тоже продолжают теснить противника, а в случае взятия ряда населенных пунктов - разбить на части и взять в клещи по отдельности оборону противника практически во всем Донбассе.

По направлению к Покровску наши ворвались в Лысовку, выбили врага из Николаевки, наступают близ Красного Яра, где враг отброшен к железной дороге, которая вот-вот будет перерезана.

"В районе Цукуркино противник характеризует ситуацию для ВСУ как "сложную", ВС России, по сообщению нескольких источников, действуют в восточной части поселка, что означает неудачи противника в попытках стабилизировать фронт", - отмечают "Два майора".

Близ Цукурино взят террикон шахты, являвшийся своеобразным укрепрайоном ВСУ.

Колонны горят в приграничье

Между тем продолжаются бои в русском приграничье. Наша армия продолжает активно выдавливать противника из Курской области. Бои идут на всех участках линии боевого соприкосновения, русские подразделения отражают контратаки врага и сами переходят в наступление.

Судя по всему, наши части пытаются отрезать все остатки курской группировки противника от Сумской области. И это частично удается - есть успехи в Суджинском районе, есть - западнее.

ВСУ продолжают терять здесь большое количество личного состава и техники, резервы пытаются перебрасывать, но они начинают гибнуть еще на подходе.

Так, стало известно о засаде, устроенной русскими морпехами на двух бронетранспортерах. На их позицию начала надвигаться колонна из 19 единиц бронетехники ВСУ. Однако не успела даже развернуться: кинжальным огнем морпехи подбили едва ли не половину вражеской техники. Ту, что успела отступить, киевские военачальники снова бросили в бой на том же направлении. Сгорела и она…

Источник - Царьград
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