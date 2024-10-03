Россия исключает "Талибан " из списка террористистических организаций

14:15 04.10.2024

Кабулов: решение об исключении "Талибана" из списка террористистических организаций принято



Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Афганистане Замир Кабулов сообщил, что решение об исключении "Талибана" (признан в России террористической организацией) из списка террористических организаций уже принято на высшем уровне.



Для исключения "Талибана" потребуется соблюсти правовые процедуры, сказал Кабулов.



Дипломат выразил надежду, что в самое ближайшее время будет объявлено об исключении движения талибов из списка террористических организаций.



Авторы: ДМИТРИЙ ИСТРОВ