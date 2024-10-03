 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Когда будущему грозит уже не Новое Средневековье, а кое-что пострашнее... Почему роман Пелевина Круть обязательно нужно прочестьКогда будущему грозит уже не Новое Средневековье, а кое-что пострашнее... Почему роман Пелевина "Круть" обязательно нужно прочесть
14:50 04.10.2024

Вышла новая книга Виктора Пелевина. Почему роман "Круть" обязательно нужно прочесть?

3 октября в 20:24 в белом плаще с кровавым подбоем (зачеркнуто) в бумажном, электронном и аудиоформате выходит новый роман Виктора Пелевина "Круть". Его действие снова происходит во вселенной Transhumanism Inc., а Маркусу Зоргенфрею опять предстоит спасать мир и терять память. Роман читала литературный критик "Ленты.ру" Наталья Кочеткова.

Мы не сеем, мы не пашем -
Мы валяем дурака!
С колокольни .... машем -
Разгоняем облака!

Этот текст мог бы стать эпиграфом к новому роману Виктора Олеговича, однако классик любит щи посложнее, поэтому эпиграф у него другой, но и в нем можно вычитать мотив труда героев на благо человечества, а также непосредственное взаимодействие с небесными объектами, которые играют в новой книге ключевую роль.

Виктор Пелевин - наш новый Джордж Мартин и даже немного Джон Толкин. Потому что теперь у него тоже есть свой мир

Нет, разумеется, убедительный, детально проработанный художественный мир возводился писателем в каждом тексте, даже рассказах - он мастер выплетать из сюжетных узлов гармоничную вязь. Но теперь есть вселенная, которая объединяет несколько книг в одно целое. "Empire V", "Batman Apollo", "iPhuck 10", "Transhumanism Inc.", "KGBT+" и новая книга "Круть" описывают одну и ту же реальность - реальность, созданную корпорацией Transhumanism. Если очень коротко, то в этом мире отменена смерть. Хорошо, не отменена, а надолго отложена. Теперь есть возможность сильно пережить обычный человеческий век и попасть в технологичный рай, если за деньги или заслуги перед Добрым государством (Россия будущего) твой мозг отделят от тела, поместят в цереброконтейнер и подключат к нейросети.

Один из главных героев реальности Трансгуманизма - Маркус Зоргенфрей. Он - баночник первого таера (то есть самого низшего, всего их одиннадцать) и одновременно старший оперативник отдела внутренних расследований корпорации. Его ролевая модель - Джеймс Бонд. У него есть начальник адмирал-епископ Ломас, его ролевая модель - М.

Маркус выполняет разного рода секретные задания по спасению мира, после каждого ему из соображений государственной безопасности стирают память. Однако миссия героя в романе "Круть" оказалась покруче предыдущих.

Чтобы не впасть в грех спойлерства, расскажем в общих чертах.

Герою предстоит ни много ни мало спасти мир от второго пришествия самого Люцифера

В мире романа в первый раз он приходил очень давно, на заре зарождения земной жизни, но 60 миллионов лет назад Христос в образе астероида его уничтожил вместе с мезозойскими динозаврами, устроив планетарную катастрофу. Кто-то, возможно, задался вопросом, как это у Христа получилось задолго до своего земного рождения и нет ли в этом противоречия. Противоречия нет, потому что у бога нет времени, он есть всегда - это отдельно оговаривается Пелевиным со ссылкой на богословские источники.

Теперь же Люцифер собирается кинуть ответку (зачеркнуто) новый астероид на Землю и откатить мир до базовых настроек (зачеркнуто) опять мезозоя и въехать в новый мир на белом коне (зачеркнуто), хромом козле (зачеркнуто), тираннозавре Рексе, потому что кроме первобытных ящеров на земле никого не останется.

Что еще важно знать об этом конфликте Добра со Злом? Что в мире Трансгуманизма женщины - доминантный гендер. А значит, спасителем мира с высокой вероятностью должна быть женщина, а материальным воплощением дьявола - мужчина. Что Папа Римский теперь тоже Мама. Как и его кардиналы. И одна из них, Мать Люцилия, подскажет, где произойдет явление Люцифера. А Маркусу и его начальнику Ломасу останется только придумать, как распорядиться этой информацией и всех спасти.

Что преданный читатель Виктора Пелевина встретит в новом романе, кроме знакомых героев?

Автор предсказуемо опасается отвязно шутить про глобальное актуальное, делает это аккуратно и по мелочи, поэтому все силы тратит на шутки про вчерашнее локальное - феминизм и гендерные отношения, местами съезжающие в половую распущенность.

Он привык сводить счеты с журналистами и критиками, даря им в своих книгах неприглядную роль, от важной до эпизодической. "Круть" в этом отношении исключением не стала

Справедливости ради стоит отметить, что и самоиронии Виктору Олеговичу не занимать. Он посмеялся и над собственной закрытостью ("куро-труп, баночник пятого таера, трубку не берет, но сам позвонить может"), и над гипотезами, что за Пелевина пишет искусственный интеллект/литературные негры, и вывел своего альтер эго в довольно провокативном приапическом образе. А также продемонстрировал некоторую литературоведческую рефлексию, побратавшись с Уэльбеком и продемонстрировав знание Янагихары - если не ее текстов, то по меньшей мере имени.

Узнаваемая цитатность, чтобы читателю было приятно чувствовать себя образованным человеком, тоже в книге на своих местах. В начале романа ожидаемо промелькнет плащ с кровавым подбоем (он мелькает в книгах Виктора Олеговича с завидной регулярностью), он сменится сумрачным лесом кризиса среднего возраста, потом спокойным светом пасмурного дня вместо божественного сияния, последние - первыми, "Мастер и Маргарита" - "Божественной комедией", Евангелие - "Морфологией волшебной сказки" (уже пора шутить, что Пропп популярнее апостолов, или еще рано?), Дэн Браун - Солженицыным и фон Триером на сдачу.

Чего в новом романе нет? Нет денег.

Нет, тема увеличения капитала и его влияния на мир, разумеется, есть. Она для Пелевина краеугольная, ее просто так не выкинуть. Но нет денег как несущей конструкции, главной идеи, правящей мирозданием.

Когда будущему грозит уже не Новое Средневековье, а кое-что пострашнее - абсолютное расчеловечивание, даже не звериный облик, а первичное зло, древние ящеры, динозавры, - деньги как-то отходят на второй план, они им просто не нужны.

Название романа: "Круть"
Дата выхода: 3 октября 2024 года
Автор: Виктор Пелевин
Издательство: Эксмо
Серия: "Единственный и неповторимый. Виктор Пелевин"
Количество страниц: 496
Купить/скачать новый роман Пелевина:
https://eksmo.ru/book/krut-ITD1395063/

Источник - Lenta.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1728042600


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