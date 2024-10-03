СВО: суровый эндшпиль курской авантюры ВСУ, - Александр Хроленко

15:26 04.10.2024

На курском направлении за два месяца боевых действий украинская армия потеряла убитыми в восемь раз больше, чем Соединенные Штаты в Афганистане за 20 лет

АСТАНА, 3 окт - Sputnik. В приграничных районах сожжены многие сотни поставленных Западом танков, бронемашин и артустановок. Близится полное освобождение Курской области от бандеровцев. Авантюра киевского режима не достигла оперативных целей, истощила резервы, обострила проблемы ВСУ на "Восточном фронте", отдельные участки которого в октябре рухнули под ударами Вооруженных сил РФ.



Группировка российских войск "Север" на Курском направлении к началу октября полностью "перемолола" не менее 10 бригад ВСУ – уничтожены более 19 850 военнослужащих, 135 танков, 164 БМП и БТР, 860 других боевых бронемашин, 195 артустановок, не считая десятков ЗРК и систем РЭБ противника.

Продолжаются ожесточенные бои в Суджанском, Кореневском и Глушковском приграничных районах – российские войска наступают вблизи сел Дарьино, Николаево-Дарьино, Любимовка, Плехово и Новый Путь (300 м от границы).



В окрестностях села Веселое (3 км от границы) противник пытается контратаковать, не обращая внимания на огромные потери живой силы и бронетехники, не забирая с поля боя раненых и погибших. Здесь ВСУ ежесуточно теряют более батальона личного состава – около 400 солдат и офицеров. Все последние попытки украинских войск на разных участках пересечь границу РФ из Сумской области – пресечены. Боевой работы хватает.



Российская авиация днем и ночью наносит удары по позициям бандеровцев ракетным вооружением и корректируемыми авиабомбами крупного калибра. Воздушно-космические силы, Ракетные войска и артиллерия очень эффективно снижают потенциал противника в приграничных районах Курской, и в Сумской области – вблизи населенных пунктов Великий Бобрик, Великая Чернетчина, Глухов, Макеевка, Ободы, Павловка, Перемога, Речки, Скляровка, Студенок и Уланово.



И все же неслучайно помощник президента РФ и уроженец Курской области генерал-полковник Алексей Дюмин в конце сентября заявил: "Исходя из тех планов, которые есть у Генерального штаба, в ближайшее время наша территория будет освобождена". И подчеркнул: "Нет никаких сомнений".



"Блицкриг" не состоялся



На прорыв в Курскую область были брошены сотни лучших танков и бронемашин ВСУ, поэтому здесь продолжают гореть немецкие танки Leopard 2A6, шведские танки Strv 122, американские БМП Bradley.

Заметим, в атаке на курское направление изначально направили около 12 тысяч натовских "добровольцев". После значительных потерь в боях с российскими подразделениями спецназа, ВДВ и морской пехоты выжившие западные "профессионалы" осознали недостижимость оперативных целей, и постарались быстрее вернуться на Украину. Очередной "блицкриг" не состоялся.



Донбасс остался приоритетным участком российского наступления. ВСУ отступают на десятки километров к западу от линии фронта, ВС России освобождают города и значительные участки территории.

Газета The Washington Post вчера констатировала: "Украина прогибается под воздействием усовершенствованной российской тактики и превосходящей огневой мощи".



Ранее опубликованные американским изданием "стратегические" карты зоны СВО показывают, насколько незначительным оказался "булавочный укол" ВСУ на курском направлении.

Издание Financial Times отметило, что ВСУ теряют убитыми и ранеными более половины новобранцев практически сразу после их прибытия на фронт – мобилизованным не хватает базовых боевых навыков и мотивации, и большинство из них поддаются панике при первых обстрелах. Даже наркотические препараты натовского производства не поднимают боевой дух украинских подразделений.

США намерены выделить киевскому режиму еще 8 млрд долларов, и подготовить для ВСУ еще 18 пилотов F-16. И блок НАТО нацелен на дальнейшую военную поддержку киевского режима.

Однако "бодливой корове Бог рогов не дал" – критическая нехватка боеприпасов и мощностей западного ВПК не способствует реализации антироссийской агрессии.



Американский военный эксперт, бывший морской пехотинец Брайан Берлетик справедливо утверждает, что Запад никогда не сможет решить главную – кадровую проблему ВСУ. Подготовка военнослужащего должна занимать несколько лет, которыми киевский режим, США и альянс не располагают. А глухая оборона не обещает бандеровцам ничего хорошего – только российские "котлы" и уничтожение. При этом The New York Times прогнозирует скорое появление российских войск в Киеве.



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