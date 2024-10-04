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Гекатомба в Буркина-Фасо. Боевики джихадисты казнили в городке Барсалогу 600 мирных жителей
17:34 04.10.2024

Названо жуткое количество жертв устроенной боевиками расправы над копавшими траншеи жителями
По новым данным, были застрелены 600 человек

Согласно французской оценке безопасности, в результате массовой бойни в Буркина-Фасо погибло 600 человек, что вдвое превышает предыдущие оценки. До 600 человек были застрелены за считанные часы боевиками, связанными с "Аль-Каидой" (запрещенная в России террористическая организация), во время августовского нападения на город в Буркина-Фасо. Новая цифра говорит о том, что нападение, в ходе которого были застрелены мирные жители, копавшие траншеи для защиты отдаленного города Барсалогу, стало одним из самых смертоносных одиночных нападений в Африке за последние десятилетия.

Фото: AP Боевики "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин" (JNIM – запрещенная в России террористическая организация), базирующегося в Мали и действующего в Буркина-Фасо филиала запрещенной террористической сети "Аль-Каиды", открыли методичный огонь, въехав на мотоциклах на окраины Барсалогу и расстреляв жителей деревни, которые беспомощно лежали в свежевырытой грязи траншеи, сообщает Reuters.

Аккаунты сторонников террористов опубликовали в социальных сетях несколько видеороликов о нападении, произошедшем 24 августа. Многие из погибших были женщинами и детьми, и видеозапись прерывается звуками автоматных очередей и криками жертв, когда в них стреляют, когда они, очевидно, пытаются притвориться мертвыми.

Ужасное число погибших, если оценка французского правительства подтвердится, ознаменует собой необычайно жестокий момент в Сахеле, регионе Западной Африки к югу от Сахары, где растет беззаконие, где проекты в области безопасности изо всех сил пытаются замедлить продвижение джихадистов.

По первоначальным оценкам ООН, число погибших составило по меньшей мере 200 человек. Террористическая группировка JNIM заявила, что в результате теракта погибло около 300 человек, но заявила, что целью были члены ополчения, связанные с армией, а не гражданские лица, согласно переводу Site Intelligence Group, который цитирует Reuters.

"Крупномасштабные смертоносные нападения (по меньшей мере сто смертей) на гражданское население или силы обороны и безопасности происходят в течение нескольких недель с такой скоростью, которая кажется неприемлемой для правительства, - говорится в докладе о Буркина-Фасо, - у которого больше нет реальной военной стратегии, а пропагандистский дискурс, кажется, ему не хватает дыхания и идей".

Французский чиновник сообщил CNN, что в Буркина-Фасо произошло "очень значительное ухудшение ситуации с безопасностью", где "вооруженные террористические группировки пользуются все большей свободой действий, поскольку силы безопасности не в состоянии справиться с ситуацией". В докладе отмечается нападение на военный конвой в деревне Тавори за 15 дней до нападения в Барсалохо, где джихадисты убили "не менее 150 солдат", и добавляется, что военные изо всех сил пытаются сохранить мощь и авторитет.

Как отмечает CNN, 17 сентября столицу соседней Мали Бамако потрясло очередное нападение JNIM, в результате которого был разрушен аэропорт и другие ключевые здания, погибло более 70 человек.

Резня в Барсалогу произошла после того, как военные приказали местным жителям вырыть обширную сеть траншей вокруг города, чтобы защитить его от джихадистов, циркулирующих поблизости. Затем боевики атаковали оборонительные сооружения в середине строительства, ложно утверждая, что гражданские лица были комбатантами из-за их участия, по словам очевидцев.

Один из выживших, пожелавший остаться неизвестным, в интервью CNN, поскольку он все еще опасался за свою безопасность несмотря на то, что бежал из города, рассказал, что в ту субботу армия отправила его одним из десятков мужчин рыть окопы. Около 11 часов утра он находился в траншее в 4 километрах от города, когда услышал первые выстрелы.

"Я начал заползать в траншею, чтобы спастись, - сказал он. - Но мне показалось, что нападавшие следовали за траншеями. Итак, я выполз и наткнулся на первую окровавленную жертву. На самом деле кровь была повсюду на моем пути. Отовсюду доносились крики. Я лег на живот под кустом и прятался там до позднего вечера. После этого в городе осталось совсем немного мужчин. Зрелище того, как тела доставляли на тележках с мотором с места бойни, было самым ужасным, что я когда-либо видел в своей жизни. Ни женщины, ни дети не могли пролить ни слезинки. Мы были более чем потрясены. Как ты можешь плакать, если нет слез, которые можно было бы пролить?"

"Мы, выжившие, больше не являемся нормальными людьми. Проблема стоит перед всеми нами. Резня началась у меня на глазах. Самые первые выстрелы прозвучали прямо передо мной. Я был одним из тех, кто подбирал тела и хоронил их. Я вижу своих покойных друзей, когда сплю, - сказал он, добавив, что первоначальные сообщения о 300 погибших были слишком заниженными. - Любой, кто отрицает это, должен прийти и навестить меня".

Другая выжившая рассказала CNN, что в результате нападения погибли двое членов ее семьи: "Они убивали людей целый день. В течение трех дней мы собирали тела, разбросанные повсюду. Страх поселился в наших сердцах. Во время похорон на земле лежало так много тел, что хоронить было трудно".

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Авторы: Андрей Яшлавский ,

Источник - мк
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1728052440


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