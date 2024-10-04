В России больше не будет нелегальной миграции. Точка

17:42 04.10.2024

Власти заявили, что в России больше не будет нелегальной миграции. Таджикистан выразил обеспокоенность

Вице-премьер Хуснуллин заявил, что нелегальной миграции в РФ больше не будет



В России больше не будет нелегальной миграции, заявил вице-премьер правительства Марат Хуснуллин. Работа с трудовыми ресурсами продолжится, поскольку это необходимо, но легально.



После окончания заседания таджикско-российской межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, прошедшего в Душанбе, Хуснуллин отметил, что России и Таджикистану нужно создать подрабочую группу и обозначить действия, связанные с обеспечением безопасности двух стран.



Чтобы мы понимали, кто приезжает, как приезжает, чтобы мы оказывали содействие (...) Все оставшиеся неурегулированные вопросы мы урегулируем

Марат Хуснуллин

вице-премьер России



Между тем премьер-министр правительства Таджикистана Кохир Расулзода заявил, что в Душанбе обеспокоены растущими случаями недопуска, запрета на въезд и депортации граждан Таджикистана. Он подчеркнул, что сторонам нужно переходить к эффективным решениям в области миграции, "которые будут способствовать укреплению взаимопонимания" и пойдут на пользу экономик двух стран.



Организацию незаконной миграции предложили сделать особо тяжким преступлением



Депутаты Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным внесли соответствующий законопроект. В случае внесения изменений в Уголовный кодекс наказание будет предусматривать лишение свободы на срок до пятнадцати лет. Также предусматривается повышенная уголовная ответственность за преступления, связанные с фиктивной регистрацией и постановкой на учет иностранных граждан и лиц без гражданства.



Всего в Государственную Думу внесли пять законопроектов, которые направлены против нелегальной миграции - от ужесточения наказания за организацию незаконной миграции до запрета посредникам участвовать в приеме экзаменов на знание русского языка. Володин указывал, что пять законопроектов о нелегальной миграции рассмотрят в приоритетном порядке и примут до декабря 2024 года.



Путин говорил об отсутствии в России осмысленной миграционной политики



Президент Владимир Путин напомнил, что раньше вопросами приезжих занималась Федеральная миграционная служба, которую в результате "погрузили в МВД по соображениям вопросов безопасности". Большой вопрос, насколько эффективно показало себя это решение, отметил он.



Нельзя видеть, что проблема не существует. Она есть. Надо и трудовых мигрантов привлекать, это очевидно. (...) Но нам нужны не просто мигранты трудовые, а люди определенной квалификации, определенной подготовки, со знанием языка, со знанием наших традиций и так далее

Владимир Путин

президент России



По словам российского лидера, это также понимают и его коллеги из стран, откуда в Россию приезжают мигранты. Он отметил, что вместе с главами этих государств обсуждает подготовку приезжих с точки зрения знания русского языка, культуры и российских законов.