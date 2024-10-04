Eurasian Resources Group возглавил Шухрат Ибрагимов вместо Бенедикта Соботки

17:44 04.10.2024

Шухрат Ибрагимов возглавил ERG

На посту CEO группы он сменил Бенедикта Соботку



Шухрат Ибрагимов назначен CEO (главным исполнительным директором) Eurasian Resources Group вместо Бенедикта Соботки, который проработал в компании более десяти лет. Об этом сообщила пресс-служба ERG 2 октября.



"Шухрат Ибрагимов, бывший ранее первым заместителем главного исполнительного директора, обеспечивает необходимую преемственность. Его назначение CEO группы соответствует новой вехе в управлении ERG, приверженной дальнейшему развитию предприятий и растущему вкладу в ответственную разработку природных ресурсов", - отметили в компании.



Напомним, что в середине июля Шухрат Ибрагимов был назначен председателем совета директоров ERG. На этом посту он сменил Александра Машкевича.



Шухрат Ибрагимов на протяжении десяти лет работал в различных сферах бизнеса группы ERG и отвечал за планирование производства и работу с международными партнерами. Ранее пресс-служба компании сообщала, что при его участии разработали и запустили ряд казахстанских и международных проектов группы, в том числе в сотрудничестве с Китаем, включая развитие предприятия Metalkol.



Шухрат Ибрагимов также входит в состав советов директоров СК "Евразия" и Евразийского банка. Кроме того, с 2024 года он является членом Совета иностранных инвесторов при президенте РК.



Акционерами Eurasian Resources Group являются: правительство РК с долей 40%, Александр Машкевич с долей 20,7%, Патох Шодиев с долей 18,6% и семья Ибрагимовых с долей 20,7%, которую в группе ERG представляет Шухрат Ибрагимов.