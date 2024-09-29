Gils power: германская оппозиция планирует победить глобалистов их же оружием

17:52 04.10.2024 Gils power: германская оппозиция планирует победить глобалистов их же оружием

Ролевые игры немецкой политики принимают интересный оборот



29.09.2024 | Алексей БЕЛОВ



В конце недели германское СМИ Redaktionsnetzwerk Deutschland со ссылкой на сразу несколько своих источников в рядах оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (AfD) сообщило, что партийным кандидатом на пост канцлера ФРГ на выборах 2025 года станет сопредседатель AfD Алиса Вайдель, а не ее коллега Тино Хрупалла.



Как, продолжая тему, пишет газета BILD, проверившая эту информацию в руководстве партии, официальное выдвижение Вайдель на роль первого номера в избирательном списке "Альтернативы" произойдет уже в начале декабря 2024 года. Говорят, что Вайдель и Хрупалла встречались несколько дней назад и в личной беседе определили, кто станет лицом партии на всегерманских выборах осенью следующего года.



А теперь ненадолго оставим в покое внутрипартийные расклады в AfD и вспомним недавно прошедшие земельные выборы в Саксонии и Тюрингии (1 сентября) и Бранденбурге (22 сентября).



По результатам голосования в этих трех восточногерманских землях, где "Альтернатива", к слову сказать, стабильно набирала примерно 30% голосов, оказываясь то на втором (Саксония и Бранденбург), а то и на первом (Тюрингия) месте, стало очевидно, что существующая нынче в бундестаге так называемая "светофорная" коалиция – социал-демократы (SPD), зеленые и свободные демократы – терпит самый настоящий крах. Причем в большей степени на дно ее тянут младшие партнеры партии бундесканцлера Олафа Шольца (SPD): зеленые и СвДП.



В свою очередь, главная оппозиционная сила Германии, представляющая мейнстримный блок христианских демократов (CDU/CSU), показала в этих землях (за исключением Бранденбурга) очень хороший результат.



Ну а теперь, как говорится, следите за руками. SPD и CDU/CSU – извечные политические противники, в соперничестве которых традиционно определяется будущий бундесканцлер. Начиная с 1949 года за исключением короткого срока в 9 дней мая 1974-го, когда и. о. канцлера был представитель свободных демократов Вальтер Шеель, высший пост в исполнительной власти Германии занимали исключительно представители этих двух политических сил.



С точки зрения политтехнологии они неизбежно "воруют" голоса друг у друга. Это раз.



Два. Партии помельче вроде тех же зеленых, левых и СвДП никогда звезд с неба не хватали и в лучшем случае могли быть только младшими партнерами по коалиции, в ситуации когда социал-демократам или христианским консерваторам не хватало голосов, чтобы править единолично.



Временами младшим партнером становилась одна из больших партий, так, например, было при Ангеле Меркель, когда почти 16 лет в ФРГ правила так называема широкая коалиция CDU/CSU и SPD.



Кстати, и это мое личное мнение, лучшим решением по итогам последних выборов 2021 года было создание такой же широкой коалиции просто со сменой в ней ролей: социал-демократы получили бы должность канцлера, а соратники ушедшей из политики Меркель – его зама и министра иностранных дел. Но не случилось. Шольц, видимо, из ревности не стал блокироваться с христианскими демократами – "сам захотел царствовать и всем владети" – и в результате вляпался, иначе не скажешь, в союз с зелеными и СвДП.



Ну а теперь самое интересное. До появления на германской политической сцене "Альтернативы для Германии", а с недавних пор и "Союза Сары Вагенкнехт" (BSW), каждая из партий имела свою собственную политическую нишу, которые фактически не пересекались. За исключением пересыпания электоральных "крупинок" в песочных часах между CDU/CSU и SPD все остальные получали "свои" голоса и на большее не претендовали, по сути, друг с другом даже не конкурируя.



Но то, что происходило в ФРГ последние лет 20-30, привело к тому, что в привычной политической колоде крепко перетасовали все карты. Более того, появились не только новые конкуренты, но и де-факто партии-альтернативы ныне существующим.



Проще говоря, AfD играет теперь на поле христианских демократов, собирая весь консервативный электорат, разочарованный разворотом однопартийцев Меркель в сторону ультралиберализма (кстати, именно бывшая "комсомолка" Ангела довела партию до такого убого состояния). А BSW, чье политическое кредо определят бывший идеолог SPD Оскар Лафонтен (по совместительству супруг Сары Вагенкнехт), представляет из себя сегодня социал-демократическую партию Германии здорового человека, резко контрастирующую с "SPD курильщика" в исполнении Шольца.



Послушайте, что говорит лидер BSW о насущных проблемах немцев:



"Дешевый газ из России по долгосрочным контрактам на поставку был важной причиной экономического успеха Германии на протяжении десятилетий. С началом войны, введением неэффективных, бессмысленных санкций против России, которые, однако, принесли нам большой ущерб, взрывами трубопроводов, стоимость газа, а значит и всей энергии, взлетела до небес. Вместо дешевого газа из трубопровода мы теперь покупаем дорогой сжиженный газ из США. Около пятой части создаваемой промышленной стоимости в Германии сейчас находится под огромным риском. Промышленность предпочитает инвестировать за границу или полностью перенести производство, предпочтительно в Китай или США. А что же мы? Нам приходится тратить больше денег на электроэнергию, а значит, в наших карманах остается меньше средств на поход в ресторан или просто прогулку по центру города. Более чем каждый пятый человек больше не может позволить себе даже недельный отпуск в год. Бесчисленное количество людей рискует потерять работу, а немецкая экономика – свой двигатель". Тут уже не просто социал-демократия, тут чистым социализмом попахивает.



Результаты последних земельных выборов наглядно показывают, что вся основная борьба, теперь уже на федеральном уровне, развернется как раз между этим четырьмя силами, причем если CDU/CSU и SPD будут, как уже было сказано, традиционно конкурировать между собой, то им обеим придется еще и отбиваться от наступающих на пятки конкурентов в виде, соответственно, AfD и BSW, у каждой из которых свой собственный электорат.



Но все это еще полбеды, и вряд ли просто наличие подобных раскладов сподвигло бы меня написать эту статью. Тут все намного хитрее. Дело в том, что кандидатами на пост канцлера от традиционных партий станут Фридрих Мерц (CDU) и кто-то из пары SPD-политиков: Олаф Шольц или Борис Писториус (нынешний главы Минобороны Германии).



В результате получится, что двум женщинам – Алисе Вайдель и Саре Вагенкнехт – будут противостоять два немецких мужика. При этом, если Алиса (45 лет) и Сара (55 лет) олицетворяют собой, скорее, политическое будущее Германии, то Мерц (68 лет), Шольц (66 лет) и Писториус (64 года) – явное прошлое, причем не самое хорошее.



Но и это еще не все. Если Сара вместе с ее мужем представляют образ традиционной семьи, то Вайдель известна тем, что еще в 2017 году совершила каминг-аут, рассказав о своих отношениях с кинопродюссером Сарой Боссард. Тем не менее ее нетрадиционная ориентация не мешает ей выступать против легализации однополых браков и считать, что немецким детям не следует рассказывать о гомосексуальности до наступления половой зрелости. И это не говоря уже о прочих консервативных взглядах, которых придерживается Алиса Вайдель.



Получается жутко любопытная картина, когда на защиту ультралиберальных ценностей, разрушающих германское общество и, как следствие, экономику ФРГ, встают двое белых цисгендерных мужчин, а за сохранение традиционных ценностей и прогерманской внешней и внутренней политики выступаю две хрупкие женщины, одна из которых еще и представляет меньшинства.



Исходя из нынешних постулатов глобализма, когда выбор идет не между идеями, а между личностями, немецкий избиратель просто обязан предпочесть двух последних, а любая попытка конкурировать с ними может обернуться скандалом с обвинениями в ущемлении прав феминисток, препятствии разнообразию, инклюзивности и всей прочей новомодной либеральной чуши.



Выглядит так, как будто германская оппозиция решила бить глобалистов их же оружием. И что самое смешное – они вряд ли найдут, чем на это ответить. Ну разве что Шольц или Мерц решать объявить себя трансгендерными "женщинами". Вот будет потеха… Источник - Фонд стратегической культуры

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