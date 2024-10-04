Кульбит Помпео: китайская угроза делает голубей мира даже из американских "ястребов"

17:59 04.10.2024 Россия может повернуться к Европе после суда над киевскими нацистами и их пособниками



Дмитрий Родионов

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Вадим Трухачев

Игорь Шатров



Россию необходимо "вернуть" к европейской, а не азиатской политической модели, cчитает экс-госсекретарь США Майк Помпео. После прекращения конфликта на Украине, "мы бы начали убеждать [русских], что с нами они в лучшем положении, чем с Китаем", - разоткровенничался Помпео в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом (Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым), представившимися экс- президентом незалежной Петром Порошенко.



А вступление Украины в Евросоюз очень важно, поскольку "есть надежда, что русские придут к выводу, что они тоже хотят быть частью этой западной торговой системы".



Помпео особо подчеркнул, что необходимо предотвратить дальнейшее сближение Китая и России. Госсекретарь США в 2018-2021 годах, возможно, еще больший синофоб, чем сам Трамп, но один ли он так думает?



В августе New York Times со ссылкой на военных экспертов написала, что растущее взаимодействие Москвы и Пекина в военной сфере вызывает обеспокоенность в Вашингтоне, хотя армии обеих стран "далеки от такой же интеграции", как у Вооруженных сил США и их союзников по НАТО.



Надо понимать, что в случае возвращения Трампа в Белый дом, эти опасения усилятся. Интенсифицируются попытки оторвать Москву от Пекина.



Но что янки готовы сделать для этого? И нужна ли Россия Европе? Как сторонники идеи Помпео представляют себе разворот Москвы на 180 градусов? Наконец, что такое "европейская политическая модель"?



- Очевидно, Помпео имеет в виду времена Ельцина, когда Россия стремилась копировать Запад, - считает доцент факультета международных отношений и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачев. - Или и Европу, и США - не имеет значения.



"СП": Россия действительно отвернулась от Европы. В более широком смысле - отвернулась от Запада в сторону Глобального Юга. Разве это не естественно? Россия ведь никогда не была частью Запада, и он ее таковой не признавал…



- В Европе не было и нет единого мнения, считать ли Россию своей частью. Но факт в том, что даже в мирные времена ЕС, например, не хотел облегчать визовый режим с Россией. Показывал, что русские для него - чужаки.



Сегодня в документах ЕС мы не значимся как европейская страна. Евросоюз объявил нас главным врагом. У России нет другого выбора, кроме как смотреть на Восток и Юг. При всем том, что, конечно, культурно мы к Европе ближе, чем к Азии и Африке.



"СП": Как США предполагают развернуть Россию к Европе? Что могут предложить?



- Победить ее на поле боя и заставить подписать капитуляцию на условиях США и ЕС… Максимально допустимый компромисс для них - признать за Россией Крым и Донбасс. Только! Больше - ничего.



"СП": А в Европе жалеют о развороте России? Кажется, наша дружба с Китаем определенно не так пугает европейцев, как американцев.



- В Европе тоже уверены, что смогут победить Россию на поле боя, и заставить принять их условия. До тех пор, пока Россия не освободила хотя бы Харьков и Запорожье, это мнение не изменится.



Брюссель не считает союз России и Китая прочным, но действует иначе, чем Вашингтон. В Европе как раз отношения с КНР не портят, а стараются убедить китайцев перестать помогать России.



"СП": А нам-то чего поворачивать во времена Ельцина? Что они такого должны сделать, чтобы мы согласились?



- Надо быть собой, не нужно никуда поворачиваться и ни к кому прислоняться. То, что культурно мы ближе к Европе не означает, что мы должны стать полуколонией ЕС и выполнять его "хотелки". Тем более, если там считают нас чужаками.



"СП": В России, тем не менее, хватает тех, кто считает разрыв с Западом ошибкой. Будет ли их число уменьшаться? Насколько эта группа людей на что-то влияет? Могут они навязать свои нарративы?



- Эти люди пока довольно влиятельны. Но по мере того, как Запад сам строит с нами стены, запрос на сближение с Европой исчезнет совсем.



Единственное, что сейчас стимулирует такой запрос в широких слоях нашего общества - общность проблемы с мигрантами. Она есть и у нас, и в Европе. Но европейцев даже ее наличие в сторону России не толкает ни на сантиметр. Они закручивают миграционные гайки без оглядки на нас.



- Это мнение авторитетного республиканца и члена Движения чаепития. Оно отражает позицию той части американской элиты, которая не желает прямого конфликта с Москвой, все еще рассчитывая при этом вернуть Россию в фарватер американской политики, - отмечает руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров.



- Экзистенциальным противником Штатов такие политики видят исключительно Китай, а Россию надеются перетянуть на свою сторону. Месседж в том числе рассчитан на то, что среди нашего политического класса найдутся те, кто, услышав подобное, начнет внутреннюю разрушительную работу в надежде на американские печеньки.



"СП": Что значит "вернуть к европейской, а не азиатской политической модели"?



- Вот, скажите, какое дело США, какая в России политическая модель, если в нашей стране легитимная власть? Почему они, например, не стремятся "европейскую" политическую модель привить в Саудовской Аравии или ОАЭ?



Наконец, кто дал право "приватизировать" европейскость и причем здесь США, которые находятся за океаном и проводят, например, выборы президента по самым архаичным в мире правилам?



Речь, конечно, идет не о какой-то там модели, а о том, что, по мнению Помпео и его единомышленников, Россия должна быть подотчетна США, как в 90-е годы, и в каком положении находятся сейчас члены ЕС.



"СП": Помпео отметил, что, если бы конфликт на Украине закончился, западные страны начали бы возвращать Россию и убеждать ее, что с ними она "в лучшем положении", чем с Китаем. Серьезно? Или бывший госсекретарь имеет в виду окончание конфликта на Украине на их условиях?



- Опять же расчет делается на ностальгию о временах тесного сотрудничества с Европой, когда отдельные представители российской политической и экономической элиты месяцами не вылезали оттуда.



Бывшим олигархам и прочим нуворишам говорят: одумаетесь, и Европа забудет о вашем "бунте" и вновь примет в свои ряды.



"СП": Вашингтон, судя по всему, обеспокоен сближением Москвы и Пекина. Но Брюссель - не похоже. При каких обстоятельствах европейцы захотели бы "вернуть" Россию?



- Европейцы, действительно, этого хотят. Политически предсказуемая и экономически успешная Россия устраивает ЕС как партнер и сосед. Китай тоже интересен Евросоюзу как экономический партнер. Но США этого категорически не хотят, желая сохранить Европу как своего вассала.



"СП": В США многие готовы к компромиссу с Россией? И к какому? Насколько выгодную для нас сделку они вообще могут предложить?



- В первую очередь, США обеспокоены сближением России и Китая. Украинский конфликт они используют как инструмент для давления на нашу экономику и политическую систему. Победа России будет означать, что возможности для подобного давления исчерпаны. И это, действительно, не то, чего хотели бы в Белом доме.



А что касается компромиссов… На них, в первую очередь, не пойдет Россия. Сначала денацификация и демилитаризация Украины, отставка хунты, суд над преступниками, а потом будем договариваться. Иначе российской армии придется заканчивать свой поход намного западнее нынешней границы Украины. Источник - СвободнаяПресса

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