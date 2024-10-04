В Ватикане состоялась встреча Садыра Жапарова с Папой Римским Франциском

18:02 04.10.2024

Бишкек (АКИpress) – В рамках официального визита в Святой Престол (Ватикан) 4 октября состоялась встреча президента Садыра Жапарова и первой леди Айгуль Жапаровой с Папой Римским Франциском.



Как сообщила пресс-служба президента, глава государства выразил сердечную признательность за неизменную преданность продвижению высоких принципов и идеалов мира, справедливости и взаимопонимания между народами и религиями.



