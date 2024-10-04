Немецкий беспорядок: о земельных выборах в Германии, - Виталий Волков

00:00 05.10.2024 Финал избирательной каденции 2024 года в Германии состоялся в Бранденбурге. И он заслуживает отдельного внимания как триггер для решений, которые, возможно, окажут влияние на государственную политику ФРГ в вопросах войны и мира. Войны или мира с нами…



После крупных неудач на выборах в Европарламент и (что для канцлера Шольца было еще более болезненным) земельных выборах в Тюрингии и Саксонии успех в третьей восточной земле - Бранденбурге - сопутствовал его коллеге, "капитану" местной команды СДПГ Дитмару Войдке.



Многие обозреватели поспешили указать на то, что канцлер к этому успеху не имеет никакого отношения, и напомнили, как Войдке в ходе предвыборной кампании выпустил несколько очень ядовитых стрел в его направлении, отказался фотографироваться с ним и вообще использовать бренд "Шольц" в своей кампании, чтобы это не испортило его собственного рейтинга, не отвратило от него собственных избирателей.



Действительно, Войдке, согласно опросам общественного мнения, был в Бранденбурге самым популярным политиком, с большим отрывом от конкурентов. Он (что нынче в немецком политикуме большая редкость) умел находить слова, понятные обычному жителю этой земли, которая "бубликом" окружает столицу, Берлин. Бранденбург - сравнительно малочисленная земля при немалой территории, она пятая по площади, но десятая по числу жителей, их около двух с половиной миллионов. Однако, несмотря на популярность самого Войдке, у социал-демократов Бранденбурга после выборов 2019 года, где они одержали уверенную победу и образовали коалицию под названием "Кения" с христианскими демократами (ХДС) и "Союзом 90/Зеленые", дела становились печальнее и печальнее, поскольку на хвосте у них повисла "Альтернатива для Германии" (АдГ). А к лету 2024 года АдГ по опросам даже обошла их. И тут еще одна неприятность: в 2023 году партию "Левых" покинула их самая яркая фигура, Сара Вагенкнехт, Красная Сара. В январе 2024 года она оформила свою собственную партию "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ), которая принялась "съедать" голоса и у "Левых", и у "Зеленых", и у СДПГ.



Но о роли ССВ чуть ниже, а сейчас - о Войдке и Шольце. Войдке все поставил на карту победы над "Альтернативой". Он перед голосованием заявил, что если СДПГ уступит первое место "правым радикалам из АдГ", то он оставит капитанский мостик своей земельной партии. То есть фактически поставил избирателей перед необходимостью участвовать в вотуме доверия ему лично. И этот ход он предпринял после того, как 1 сентября 2024 года в Тюрингии СДПГ получила всего 6 мест (из 88) в местном парламенте, тогда как АдГ забрала 32 места, а в Саксонии у СДПГ оказались в распоряжении 10 депутатских мандатов (из 120), а у АдГ - 40. Так что риск для Войдке был очень велик, но он оказался оправданным: СДПГ после голосования, прошедшего 22 сентября, получила 32 места (из 88), обойдя АдГ на два мандата. Однако тут имеется несколько серьезных "но".



Местная бранденбургская и берлинская мейнстримная пресса перед выборами забила тревогу по поводу того, что избиратель ведет себя странно, нетипично для Германии. "Неземельные" темы, которые относятся к компетенции федеральных властей, а то и выше, к прерогативе Брюсселя, отодвинули в тень те "земельные" вопросы, которые должны были бы их волновать в первую голову. Что произошло с людьми, почему они стали ожидать от "земельных" политиков решения проблем миграции и войны или мира с Россией, возмущались журналисты. Разве есть хоть доля разума в том, чтобы голосовать, исходя из того, что на самом деле тебя сильно волновать не должно, поскольку те, за кого ты голосуешь, все равно повлиять на это не смогут? Все это происки популистов, пользующихся слабостью и бездеятельностью федерального правительства Шольца, - так пытались объяснить СМИ "заблуждение" жителей востока страны. А тем временем "неземельные" темы как раз разминали две "немейнстримные" силы - "Альтернатива" и партия Сары. Первую мейнстрим записал в правые радикалы, вторую - в коммунисты, "ностальгирующие по ГДР".



АдГ требует принятия самого жесткого курса в отношении миграции беженцев в ФРГ и конкретно в Бранденбург и хотела бы восстановления экономических отношений с Россией. От ее лидеров исходили импульсы, сигнализирующие о бессмысленности трат на военную поддержку Украины.



В свою очередь, ССВ предлагает объявить бой нелегальной миграции и обустроить, социализировать тех беженцев, которые останутся в стране после "просеивания". В программе ССВ - ряд антиглобалистских позиций, выделяющих приоритет интересов ФРГ над так называемыми атлантическими интересами. А по вопросу мира и войны ССВ категорически против поставок вооружений Киеву из ФРГ, трат на войну и размещения американских ракет дальнего радиуса действия в стране.



Более того, лидер местной ССВ в Бранденбурге Роберт Крумбах непосредственно перед выборами заявил, что из Бранденбурга может быть послан ясный сигнал о том, что "от ФРГ пойдут дипломатические усилия для быстрого достижения мира в России", а новые земельные власти в Бранденбурге будут располагать возможностями повлиять на участие ФРГ в войне (читаем: против России) и на возможный мир.



Кстати, формулировка "достижение мира в России", взятая из газетного интервью Крумбаха, сама по себе заслуживает отдельного внимания, учитывая непризнание Берлином ЛДНР и еще двух новых областей территорией РФ.



В итоге ставка на "неземельные темы" оправдалась - в сумме АдГ и ССВ взяли 44 места, то есть ровно половину мандатов в парламенте Бранденбурга. А это значит, что немецкий мейнстримный политикум допустил серьезный просчет. Он проморгал качественный переход, когда житель этой восточной земли начал связывать свою жизнь, свое благополучие, будущее своих детей не только с вопросом, справедливо ли распределяются цены за использование электроэнергии между землями ФРГ (это была одна из главных проблем, на решение которой делал упор Войдке), но и с тем, какие нормы по приему беженцев из Африки навяжут всей Германии Берлин и Брюссель. С тем, можно ли радикально снизить эти цены для всей Германии при восстановлении поставок газа из России. И наконец, с тем, как отразятся на Потсдаме последствия ракетного удара России по тем военным объектам в Германии, которые Москва решит уничтожить, если воспримет их действия как непосредственную экзистенциальную угрозу.



И Войдке не стал исключением в политикуме, пропустившем это качественное изменение круга забот и тревог жителей. Это первое "но". Кстати, свой прямой мандат Войдке утратил, проиграв его на этот раз в своем округе кандидату от АдГ.



Второе "но" заключается в том, что без союза с ССВ коалицию большинства Войдке создать не может, это арифметика. И он уже предложил начать переговоры с ССВ и ХДС (у ХДС всего 12 мандатов) о создании правительства. Причем предложил уже после того, как Крумбах заранее обозначил свою жесткую позицию по вопросу Украина - Россия: партия Сары готова идти в коалицию с СДПГ в Бранденбурге, но только при согласовании этого вопроса. Лидеры ССВ на федеральном уровне поддержали его в этом.



Войдке, чтобы создать устойчивое правительство, придется включаться в мировую повестку и идти на компромиссы в пользу антивоенной и во многом антинатовской линии ССВ. Конечно, то, какие у властей земель в ФРГ имеются для этого возможности, - отдельный вопрос. Но надо принять во внимание, что глава земли сидит в Бундесрате, где утверждается ряд важных решений, и от его позиции многое зависит. А он там обязан голосовать в соответствии с договоренностями, достигнутыми с партнерами по земельной коалиции. Нужно учесть также наличие у земельных властей многочисленных возможностей создания различных бюрократических рычагов, которые позволяют надолго тормозить решения о строительстве или размещении тех или иных объектов на территории земли, о прохождении через нее тех или иных грузов - а через Бранденбург идут трассы и железные дороги в Берлин и в Польшу. Кроме того, надо вспомнить, что некогда массовые антивоенные протесты в Германии могли значительно влиять на политикум в столице и препятствовать военной логистике…



Третье "но" для Войдке, и не только для него, - это то, что его личный успех немедленно присвоили себе канцлер Шольц и его окружение. Будучи в Нью-Йорке на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Шольц (вопреки немецкой традиции избегать комментариев по внутриполитическим вопросам, находясь за границей) выступил с победной реляцией от лица СДПГ. А ведущие функционеры партии в ходе многочисленных интервью подчеркнули, что после такого успеха партии именно Шольц будет ее бесспорным кандидатом в канцлеры на следующих выборах. И напомнили, как Шольц на прошлых выборах вытянул СДПГ - она стала победительницей, несмотря на очень трудную ситуацию.



Сам канцлер в Нью-Йорке тоже об этом не забыл упомянуть, подчеркнув, что он, как лидер партии, хочет привести ее к повторению успеха и "сделать все, чтобы не дать шанса правым популистам".



Наблюдатели восприняли эти выступления как победу Шольца и его команды над сильным внутрипартийным конкурентом, министром обороны Борисом Писториусом. Последний стабильно занимает первую строку в рейтингах популярности немецких политиков. И это не случайность.



Писториус пришел в федеральную большую политику из политики земельной (до января 2023 года десять лет был главой МВД Нижней Саксонии) и сразу объявил о масштабной реформе в бундесвере, в Минобороны, а чуть позже - и во всем обществе. Речь идет о движении в направлении милитаризации и подготовки войны с Россией. Это стало его политическим коньком.



В январе 2023 года Шольц не случайно направил именно энергичного, свежего и при этом опытного в бюрократии Писториуса разгребать авгиевы конюшни Министерства обороны (кстати, в Германии не раз канцлеры губили именно такими назначениями своих наиболее ярких конкурентов внутри партийной элиты). Сам Шольц тогда звучал и выглядел вполне "ястребино" в отношении России. Однако Писториус его на "милитаристском треке" обошел, принявшись объявлять о решительных мерах по приведению армии в состояние боевой готовности.



Многим это понравилось, особенно на фоне других министров коалиции, неспособных договориться между собой ни по вопросам экономики, ни по проблемам с беженцами, ни, ни, ни… Заметный энтузиазм в отношении нового министра обороны наблюдался в чатах отставных немецких военных, а ряд политиков из других партий хвалили Писториуса за последовательную и деятельную позицию.



И вот в сентябре в СМИ стали проявляться вбросы, что Шольца, чье правительство утратило малейшее доверие населения, ждет судьба Байдена, а Писториус - вероятная немецкая Харрис для СДПГ…



В ответ появляется целый ряд публикаций и аналитических докладов, из которых следует, что на самом деле Германия, ее инфраструктура, совершенно не готова к натовским проектам по конфликту с Россией в Европе, что планы Писториуса на самом деле по большей части не могут быть осуществлены.



И Шольц воспользовался этим, учел запрос будущих избирателей на альтернативу оголтелому "ястребизму" восточной политики Берлина. Перед выборами в Бранденбурге он ушел на более мирный трек в "российском вопросе", нежели Писториус и многие его партнеры по коалиции из числа "Зеленых" и "Либералов" (Свободной демократической партии Германии, СвДП), заявив, что Германия не поддержит удары вглубь России западными ракетами, и обозначив наличие у своего окружения интереса к снижению уровня конфликта на Украине.



И вот выборы в Бранденбурге, в ходе которых окончательно подтверждается, что заметная часть населения ФРГ наконец ощутила страх перейти критическую черту в отношениях с Россией. Шольц и его команда ставят точку в вопросе "немецкой Камалы Харрис". И неслучайно вечером 23 сентября единственным сообщением в новостях федерального общественно-правового (фактически государственного) канала ZDF о встрече Шольца с Зеленским было сказано, что канцлер подчеркнул перед встречей незыблемость позиции по использованию западных ракет - то есть незыблемость запрета на поставку "Таурусов" и удары вглубь территории РФ.



В этом отношении Шольцу и его команде опыт контактов с ССВ и возможность использовать Сару Вагенкнехт как мостик к антивоенной аудитории в Германии и прорусским аудиториям в Африке, Азии и Латинской Америке могут оказаться полезными. Могут, если они действительно в преддверии федеральных выборов 2025 года решили занять более умеренную позицию в отношении России, чем немецкие атлантисты и другие ястребы в политикуме. А этот мостик, скорее всего, придется строить в Бранденбурге через Войдке. Некоторые политтехнологи даже предположили наличие предварительного сговора между Шольцем и Войдке вокруг скандала с нежеланием последнего вести предвыборную кампанию при поддержке первого. Поэтому, на их взгляд, нет ничего удивительного, что успех Войдке Шольц немедленно использовал для консолидации партии вокруг себя.



Четвертое "но" связано с третьим. Войдке своей рискованной предвыборной тактикой "ставьте только на меня" выбил почву из-под ног у "Зеленых" и даже "Левых", которые ранее в восточных землях сохраняли сильные позиции. Этому способствовал ССВ, который на время выборов вывел рядового бранденбуржца в участники мировых процессов своими альтернативными взглядами на роль Украины, России, США в обеспечении безопасности жителей ФРГ и который особенно остро критиковал именно "Зеленых" как самых отъявленных врагов идеи примирения с Россией. Германистам известна особая "любовь" Сары Вагенкнехт и ее мужа Оскара Лафонтена к "Зеленым". Опытный политик старой формации, Лафонтен считает одного из отцов-основателей "Зеленых", Йошку Фишера, предателем движения за мир, купленным американцами и конкретно - бывшим госсекретарем США М. Олбрайт. Лафонтен, бывший министр финансов в правительстве Г. Шредера, не простил бывшему главе МИД ФРГ в том же правительстве Фишеру обмана, благодаря которому, вопреки возражениям Оскара, ФРГ приняла участие в бомбардировках Белграда. Теперь Красная Сара справедливо обвиняет нынешнее руководство "Зеленых" в предательстве интересов Германии во имя интересов глобалистов. В свою очередь, АдГ удалось сильно подсушить ХДС и "Либералов", отобрав у них часть избирателей. В итоге ни "Зеленые", ни "Левые", ни СвДП не прошли в парламент Бранденбурга.



Провал партнеров СДПГ по федеральной коалиции - "Зеленых" и "Либералов" - в Бранденбурге, венчавший их серьезные неудачи в Тюрингии, Саксонии и Европарламенте, инициировал новую волну комментариев о досрочном развале "светофорной" коалиции в Берлине. Так, в СвДП видные фигуры заговорили о том, что коалиция может не продержаться до Рождества, давая понять, что именно "Либералы" досрочно выйдут из коалиционного договора с Шольцем. Движение есть и в лагере "Зеленых" - в отставку подали партийные лидеры Ланг и Нурипур. Формально они ответственны за провал на выборах, хотя по большому счету все понимают, что если уж кто-то в партии и определял нынешнюю радикальную "зеленую повестку", то не они, а министр экономики Роберт Хабек.



В этом контексте уместен вопрос, который выходит далеко за рамки актуальной политики. Можно ли утверждать, что электорат востока ФРГ похоронил так называемую зеленую идею, на некоторое время овладевшую было настроениями масс? Но это, равно как и связанный с этим феномен партии АдГ, который оказался в центре внимания не только в Германии, но и в России - предмет отдельной статьи. Данный феномен, по мнению автора, пока тоже не столько политический, сколько метафизический. Хотя во всех трех восточных землях выборы для АдГ прошли со значительными успехами, а в Тюрингии партия по числу голосов даже вышла на первое место, весь фокус в том, что ни в одной из земель ей в ближайшем будущем не придется участвовать во власти и делать там политику.



P.S. Немного арифметики для тех, кто хотел бы представить себе возможные правительственные альянсы в трех восточных землях. При этом надо исходить из того, что ни одна из партий не вступит в коалицию с АдГ.



Тюрингия (88 мест, для большинства коалиции нужно 45 мест): АдГ - 32 места, ХДС - 23 места, ССВ - 15 мест, "Левые" - 12 мест, СДПГ - 6 мест.



Саксония (120 мест, 61 место нужно для большинства): ХДС - 41 место, АдГ - 40 мест, ССВ - 15 мест, СДПГ - 10 мест, "Зеленые" - 7 мест, "Левые" - 6 мест.



Бранденбург (88 мест, 45 мест для большинства): СДПГ - 32 места, АдГ - 30 мест, ССВ - 14 мест, ХДС - 12 мест. Это единственная из трех земель, где возможна коалиция большинства из двух партий (исключая АдГ). Источник - Завтра

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1728075600





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Предложенную Президентом кандидатуру на должность судьи Верховного Суда поддержали сенаторы

- В Астане состоялся Форум депутатов маслихатов с участием Главы государства

- Глава государства наградил граждан, участвовавших в организации V Всемирных игр кочевников

- Указ Президента Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года №660

- Депутаты одобрили конституционные поправки в антикоррупционное законодательство в первом чтении

- К истории советского нациестроительства

- Кадровые перестановки

- О заседании Центральной комиссии референдума

- Опубликовано заключительное заявление Международного валютного фонда по итогам Миссии в Республику Казахстан

