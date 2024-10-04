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|Токаев утвердил новый состав Совета иностранных инвесторов при президенте
00:01 05.10.2024
Персональный состав Совета иностранных инвесторов утвердил Токаев
Распоряжением главы государства Касым-Жомарта Токаева от 1 октября 2024 года утвержден персональный состав Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.
Так, в персональный совет иностранных инвесторов при президенте вошли:
с казахстанской стороны:
Бектенов Олжас Абаевич – премьер-министр РК;
Сулейменов Тимур Муратович – председатель Национального банка РК;
Скляр Роман Васильевич – первый заместитель премьер-министра РК;
Нуртлеу Мурат Абугалиевич – заместитель премьер-министра –министр иностранных дел РК;
Жумангарин Серик Макашевич – заместитель премьер-министра РК;
Койшыбаев Галымжан Тельманович – заместитель премьер-министра –руководитель Аппарата Правительства РК;
Байбазаров Нурлан Серикович – заместитель премьер-министра –министр национальной экономики РК;
Бозумбаев Канат Алдабергенович – заместитель премьер-министра РК;
Карабаев Марат Каримжанович – министр транспорта РК;
Такиев Мади Токешович – министр финансов РК;
Шарлапаев Канат Бисимбаевич – министр промышленности и строительства РК;
Жамаубаев Ерулан Кенжебекович – советник президента РК;
Оспанкулов Габидолла Абдуллаулы – председатель Комитета по инвестициям Министерства иностранных дел РК;
Карагойшин Рустам Тимурович – председатель правления акционерного общества "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" (по согласованию).
с иностранной стороны:
Гэри Нейгл – главный исполнительный директор компании "Glencore" (по согласованию);
Терраз Николя – президент компании "TotalEnergies Exploration and Production Branch", член исполнительного комитета концерна "TotalEnergies" (по согласованию);
Бхаргав Дасгупта – вице-президент Азиатского банка развития по рыночным отношениям (по согласованию);
Уаэл Сауан – главный исполнительный директор "Shell Р1с" (по согласованию);
Витторио Грилли – председатель Консультативного совета по региону Европа – Ближний Восток – Африка "JPMorgan Chase International" (по согласованию);
Найджел Хирн – исполнительный вице-президент по нефтепродуктам и газу корпорации "Chevron Corporation" (по согласованию);
Дэвид Ливингстон – главный исполнительный директор компании "Citi" по региону "Европа – Ближний Восток – Африка" (по согласованию);
Кирсти Хелен Уилсон – член глобального исполнительного комитета "Baker McKenzie", заместитель председателя Совета директоров "Baker McKenzie International" (по согласованию);
Ежи Старак – председатель наблюдательного совета группы "Polpharma S.A." (по согласованию);
Иан Коулберн – генеральный директор "Deloitte" по СНГ (по согласованию);
Акира Теракава – старший исполнительный вице-президент, член Совета директоров "Marubeni Corporation" (по согласованию);
Борислав Иванов-Бланкенбург – главный исполнительный директор "Deutsche Bank" в Восточной Европе, руководитель отдела глобального торгового финансирования и отдела кредитования "Deutsche Bank" в странах Ближнего Зарубежья (по согласованию);
Тецуя Шинохара – старший вице-президент, генеральный директор департамента глобальной стратегии и координации корпорации "Mitsubishi Corporation" (по согласованию);
Клаудио Дескальци – главный исполнительный директор компании "Eni S.p.A." (по согласованию);
Марко Мариотти – президент "Philip Morris International" по региону Восточная Европа (по согласованию);
Ибрагимов Шухрат Алиджанович – председатель Совета директоров компании "ERG Sari" (по согласованию);
Нил Чапман – старший вице-президент корпорации "ExxonMobil" (по согласованию);
Уве Кнотцер – генеральный директор компании "Knauf International GmbH", генеральный партнер "Gebr. Knauf Group" (по согласованию);
Одиль Рено-Бассо – президент Европейского банка реконструкции и развития (по согласованию);
Подгузов Николай Радиевич – председатель правления Евразийского банка развития (по согласованию);
Рафаэль Гассет – член правления "METRO AG" (по согласованию);
Бела Ференци – президент "GE" в России/СНГ (по согласованию);
Тимоти Скот Гитцел – президент и главный исполнительный директор корпорации "Cameco Corporation" (по согласованию);
Тунджай Озильхан – председатель Правления "Anadolu Group" (по согласованию);
Мунехиро Хосоно – президент и уполномоченный директор "INPEX North Caspian Sea Ltd" (по согласованию);
Феттах Таминдже – президент компании "Sembol" (по согласованию);
Джули Линн Тигланд –глобальный партнер "ЕY", руководитель офисов "ЕY" (Европа, Ближний Восток, Индия и Африка) (по согласованию);
Хуан Юнчжан – президент "Petro China Company Ltd", вице-президент Китайской национальной нефтегазовой корпорации "CNPC" (по согласованию);
Несис Виталий Натанович – главный исполнительный директор "Solidcore Resources рlс" (по согласованию);
Воробьев Вадим Николаевич –президент публичного АО "Лукойл" (по согласованию);
Каан Терзиоглу – главный исполнительный директор группы "VEON Ltd" (по согласованию);
Антонелла Бассани
вице-президент Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии (по согласованию).
наблюдатели Совета:
Адам Красон – главный исполнительный директор "PwC" в странах Центральной и Восточной Европы (по согласованию);
Билл Томас – глобальный председатель и генеральный директор "KPMG International" (по согласованию);
Жаков Франсуа – исполнительный вице-президент и член исполнительного комитета компании "Air Liquide" (по согласованию);
Симонс Мишель – глава подразделения "Multi-Country" в Центральной и Восточной Европе компании "Microsoft" (по согласованию);
Симонелли Лоренцо – председатель Правления, президент и главный исполнительный директор "Baker Hughes" (по согласованию);
Делеони Эндрю – президент компании "Alstom" по регионам Африка, Ближний Восток и Центральная Азия (по согласованию);
Рафаэль Сантана – президент и главный исполнительный директор корпорации "Wabtec" (по согласованию).
Лариса Чкрненко
4.10.24