Токаев утвердил новый состав Совета иностранных инвесторов при президенте

00:01 05.10.2024

Распоряжением главы государства Касым-Жомарта Токаева от 1 октября 2024 года утвержден персональный состав Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Так, в персональный совет иностранных инвесторов при президенте вошли:



с казахстанской стороны:



Бектенов Олжас Абаевич – премьер-министр РК;

Сулейменов Тимур Муратович – председатель Национального банка РК;

Скляр Роман Васильевич – первый заместитель премьер-министра РК;

Нуртлеу Мурат Абугалиевич – заместитель премьер-министра –министр иностранных дел РК;

Жумангарин Серик Макашевич – заместитель премьер-министра РК;

Койшыбаев Галымжан Тельманович – заместитель премьер-министра –руководитель Аппарата Правительства РК;

Байбазаров Нурлан Серикович – заместитель премьер-министра –министр национальной экономики РК;

Бозумбаев Канат Алдабергенович – заместитель премьер-министра РК;

Карабаев Марат Каримжанович – министр транспорта РК;

Такиев Мади Токешович – министр финансов РК;

Шарлапаев Канат Бисимбаевич – министр промышленности и строительства РК;

Жамаубаев Ерулан Кенжебекович – советник президента РК;

Оспанкулов Габидолла Абдуллаулы – председатель Комитета по инвестициям Министерства иностранных дел РК;

Карагойшин Рустам Тимурович – председатель правления акционерного общества "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" (по согласованию).

с иностранной стороны:



Гэри Нейгл – главный исполнительный директор компании "Glencore" (по согласованию);

Терраз Николя – президент компании "TotalEnergies Exploration and Production Branch", член исполнительного комитета концерна "TotalEnergies" (по согласованию);

Бхаргав Дасгупта – вице-президент Азиатского банка развития по рыночным отношениям (по согласованию);

Уаэл Сауан – главный исполнительный директор "Shell Р1с" (по согласованию);

Витторио Грилли – председатель Консультативного совета по региону Европа – Ближний Восток – Африка "JPMorgan Chase International" (по согласованию);

Найджел Хирн – исполнительный вице-президент по нефтепродуктам и газу корпорации "Chevron Corporation" (по согласованию);

Дэвид Ливингстон – главный исполнительный директор компании "Citi" по региону "Европа – Ближний Восток – Африка" (по согласованию);

Кирсти Хелен Уилсон – член глобального исполнительного комитета "Baker McKenzie", заместитель председателя Совета директоров "Baker McKenzie International" (по согласованию);

Ежи Старак – председатель наблюдательного совета группы "Polpharma S.A." (по согласованию);

Иан Коулберн – генеральный директор "Deloitte" по СНГ (по согласованию);

Акира Теракава – старший исполнительный вице-президент, член Совета директоров "Marubeni Corporation" (по согласованию);

Борислав Иванов-Бланкенбург – главный исполнительный директор "Deutsche Bank" в Восточной Европе, руководитель отдела глобального торгового финансирования и отдела кредитования "Deutsche Bank" в странах Ближнего Зарубежья (по согласованию);

Тецуя Шинохара – старший вице-президент, генеральный директор департамента глобальной стратегии и координации корпорации "Mitsubishi Corporation" (по согласованию);

Клаудио Дескальци – главный исполнительный директор компании "Eni S.p.A." (по согласованию);

Марко Мариотти – президент "Philip Morris International" по региону Восточная Европа (по согласованию);

Ибрагимов Шухрат Алиджанович – председатель Совета директоров компании "ERG Sari" (по согласованию);

Нил Чапман – старший вице-президент корпорации "ExxonMobil" (по согласованию);

Уве Кнотцер – генеральный директор компании "Knauf International GmbH", генеральный партнер "Gebr. Knauf Group" (по согласованию);

Одиль Рено-Бассо – президент Европейского банка реконструкции и развития (по согласованию);

Подгузов Николай Радиевич – председатель правления Евразийского банка развития (по согласованию);

Рафаэль Гассет – член правления "METRO AG" (по согласованию);

Бела Ференци – президент "GE" в России/СНГ (по согласованию);

Тимоти Скот Гитцел – президент и главный исполнительный директор корпорации "Cameco Corporation" (по согласованию);

Тунджай Озильхан – председатель Правления "Anadolu Group" (по согласованию);

Мунехиро Хосоно – президент и уполномоченный директор "INPEX North Caspian Sea Ltd" (по согласованию);

Феттах Таминдже – президент компании "Sembol" (по согласованию);

Джули Линн Тигланд –глобальный партнер "ЕY", руководитель офисов "ЕY" (Европа, Ближний Восток, Индия и Африка) (по согласованию);

Хуан Юнчжан – президент "Petro China Company Ltd", вице-президент Китайской национальной нефтегазовой корпорации "CNPC" (по согласованию);

Несис Виталий Натанович – главный исполнительный директор "Solidcore Resources рlс" (по согласованию);

Воробьев Вадим Николаевич –президент публичного АО "Лукойл" (по согласованию);

Каан Терзиоглу – главный исполнительный директор группы "VEON Ltd" (по согласованию);

Антонелла Бассани

вице-президент Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии (по согласованию).

наблюдатели Совета:



Адам Красон – главный исполнительный директор "PwC" в странах Центральной и Восточной Европы (по согласованию);

Билл Томас – глобальный председатель и генеральный директор "KPMG International" (по согласованию);

Жаков Франсуа – исполнительный вице-президент и член исполнительного комитета компании "Air Liquide" (по согласованию);

Симонс Мишель – глава подразделения "Multi-Country" в Центральной и Восточной Европе компании "Microsoft" (по согласованию);

Симонелли Лоренцо – председатель Правления, президент и главный исполнительный директор "Baker Hughes" (по согласованию);

Делеони Эндрю – президент компании "Alstom" по регионам Африка, Ближний Восток и Центральная Азия (по согласованию);

Рафаэль Сантана – президент и главный исполнительный директор корпорации "Wabtec" (по согласованию).



