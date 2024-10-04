Изгнав французов, Нигер национализирует добычу урана и золота

00:02 05.10.2024

В Нигере учреждены две государственных компании, которые займутся дальнейшей разработкой месторождений золота и урана.



В официальном сообщении правительства говорится, что это позволит обеспечить суверенное управление добываемыми ресурсами во благо нигерского народа.



Ради контроля над золотом и ураном в стране долгое время находились французские войска. Нигер - бывшая французская колония. Французам пришлось уйти отсюда после смены власти в 2023 г., утратив доступ к дешевому сырью.



В сфере безопасности Нигер теперь сотрудничает с Россией и Турцией. Военнослужащие Африканского корпуса МО РФ обучают местных силовиков, турецкие специалисты снабжают армию Нигера беспилотниками "Байрактар".



Нигерские власти повысили цены на золото и уран и не позволяют иностранцам, прежде всего французам, держать добычу полезных ископаемых в своих руках.