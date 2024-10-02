Новая стратегия развития энергетики России, - Михаил Делягин

00:03 05.10.2024

правительство представит уже в ближайшее время

Михаил Делягин



Ключевой критерий положения страны в мировом разделении труда как экономической колонии прост - и это отнюдь не наличие оккупационной администрации или либеральных руководителей, в интересах глобальных финансовых спекулянтов всеми силами душащих и разрушающих реальный сектор хозяйства, и в первую очередь высокотехнологичную промышленность.



Критерий экономической колонии - это прежде всего структура ее внешней торговли. Если страна сколь угодно мощна, но вывозит сырье и ввозит продукцию ее переработки, тем самым отдавая свою добавленную стоимость и технологические перспективы своим же собственным конкурентам, любая ее мощь является быстро преходящей, если вообще не мнимой.



Россия развивалась в данном ключе вплоть до самого последнего времени. Символом и демонстративным утверждением ее плачевного положения стал пресловутый "налоговый маневр", полностью освобождающий от фискальной нагрузки экспорт сырья и переносящий ее, по сути, на его переработку внутри страны.



В 2018 году он был введен в нефтяной промышленности, в 2021 с официальной ссылкой Министра финансов на решающее влияние олигархов распространен на металлургию.



Либералы во власти создали модель государственного регулирования, стимулирующую вывоз максимальных объемов минимально обработанного сырья, блокирования его переработки и в целом подавления развития несырьевого сектора, а как следствие - нарастающей (в силу объективного увеличения потребностей бюджета) откачки средств экспортеров.



Результатом стала гомерически высокая (более 75%) фискальная нагрузка на нефтяную отрасль, наглядно тормозящая ее развитие, периодические топливные кризисы и дезорганизация инвестиционного процесса в целом (так как выгодность переработки сырья в России эффективно подрывалась, а попытки межотраслевого выравнивания налоговой нагрузки игнорировали различия в капиталоемкости отраслей).



Выступление президента В.В. Путина на Российской энергетической неделе обозначило кардинальное изменение подхода к развитию, по крайней мере, топливно-энергетического комплекса нашей страны.



Надо отдать должное: премьер Мишустин с самого начала работы своего правительства взял последовательный курс на максимально возможное углубление переработки сырья внутри страны и первоочередное обеспечение сырьем и полуфабрикатами именно внутреннего рынка для всемерного увеличения добавленной стоимости.



Процесс идет отнюдь не монотонно, сопровождаясь как контратаками либерального клана (чего стоят одни только распространение "налогового маневра" на металлургию и двукратное сокращение дотаций нефтепереработке Минфином, вызвавшее в прошлом году бензиновый кризис), так и встречными наступлениями на олигархов (вроде вербальной атаки тогдашнего первого вице-премьера Белоусова на олигархов в 2021 году и прошлогоднего единого налогового платежа), однако в целом продолжается и приносит плоды.



В частности, доля нефтегазовых доходов в федеральном бюджете на 2025 год снизится с не так уж и давних 65% до минимальных за четверть века (не считая коронавирусного 2020 года, когда цена нефть бывала и отрицательной) 27% и будет уменьшаться дальше.



В соответствии с алгоритмом работы государственной бюрократии, цели, официально ставящиеся перед правительством, всегда бывают полностью согласованы с ним и, как правило, обычно им же самим и инициированы.



Поэтому можно быть уверенными в том, что названные президентом Путиным долгосрочные цели развития российского топливно-энергетического комплекса, включая глубокую переработку сырья и приоритет обеспечения внутреннего рынка, а также форсированное развитие атомной отрасли, являются внутренними, собственными целями правительства Мишустина.



Глубокая переработка сырья - максимизация производства добавленной стоимости - в наших сегодняшних условиях подразумевает прежде всего полное обеспечение российского рынка продукцией нефте- и газохимии, а также всемерное развитие длительное время находящейся "в загоне" углехимии.



Уже наблюдаются наглядные успехи в обеспечении экспорта продукции с относительно высокой добавленной стоимостью: в частности, после ввода в строй Тобольского нефтехимического комбината Россия из нетто-импортера стала нетто-экспортером полимеров. Правда, особые усилия потребуются в этом направлении от "Газпрома", которому предстоит в кратчайшие сроки пересмотреть привычную ориентацию на вывоз сырья.



Задача обеспечения приоритета внутреннего рынка касается отнюдь не только энергоносителей, но и электроэнергетики, которая продолжает по сути дела довольно масштабно субсидировать наших конкурентов, поставляя электроэнергию на экспорт по ценам, в разы ниже внутрироссийских.



При этом продолжающийся рост потребления энергии объективно требует создания новых мощностей, которые сейчас строятся. Хотя понятно, что приведение оргструктуры отрасли в соответствии ее технологической структуре, то есть исправление разрушительных последствий чубайсовской реформы 2004 года, обеспечит значительно больший экономический эффект, чем строительство любых новых мощностей.



В сфере атомной энергетики очевидной целью правительства Мишустина является закрепление мирового лидерства России и увеличение отрыва от основных конкурентов (который и так велик в условиях деградации соответствующих производств в США и их сателлитах). При этом наблюдается качественное расширение решаемых задач.



В частности, национальный проект "Новые атомные и энергетические технологии", стартующий в 2025 году, ориентирован на всеобъемлющее использование новых возможностей, открываемых народному хозяйству форсированным развитием атомной энергетики.



То, что правительство Мишустина представит долгосрочную стратегию развития российской энергетики уже в ближайшее время, свидетельствует о высокой степени ее готовности - и вселяет надежду на позитивное решение принципиальных вопросов, тормозивших развитие России в либеральном прошлом.

2.10.24