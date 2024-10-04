Кыргызстанцы просят аннулировать соглашение с Канадой по биолаборатории, - Алина Мамаева

00:04 05.10.2024 3 октября 2024 13:01 - Алина Мамаева



Кыргызстанцы просят аннулировать соглашение с Канадой по биолаборатории



Кыргызстанцы требуют власти денонсировать соглашение с Канадой по строительству на территории республики биологической лаборатории. Еще во времена президентства Розы Отунбаевой, в период действия временного правительства, власти под давлением общественности отказались от идеи возводить этот объект. Однако, по словам экспертов, соглашение с канадцами по-прежнему действительно, а значит остается риск того, что к нему при определенных условиях могут вернуться.



В августе 2008 года между правительствами Кыргызстана и Канады было подписано соглашение о строительстве в Бишкеке биологической лаборатории. С кыргызской стороны документ был заверен вице-премьер-министром Искендербеком Айдаралиевым, с канадской - ЧПП Канады в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане Маргарет Скок.



В том же году, 26 декабря, Жогорку Кенеш принял закон о ратификации этого документа, а 6 февраля 2009 года его подписал действующий на тот момент президент КР Курманбек Бакиев. Более того, постановлением правительства от 2009 года Академии наук Кыргызстана было поручено выделить под строительство биологической лаборатории третьего класса безопасности (BSL-3) участок площадью 4 гектара. В 2010 году власти практически приступили к реализации канадского проекта. Даже было выпущено соответствующее распоряжение.



Однако реализовать эти планы помешала "цветная революция" 2010 года. Информация о соглашении просочилась в широкие массы и столкнулась с жесткой критикой. Общественность и ряд политиков выступили против строительства в Бишкеке и вообще на территории республики биологической лаборатории стандарта BSL3 с участием Канады. Главным аргументом стало то, что соглашение не отвечает интересам республики и более того оно противоречит Конституции.



Кроме того, документ предусматривал возможность канадской стороной привлекать для строительства проекта деньги третьих стран. Это вызвало у кыргызстанцев обоснованные подозрения в том, что средства могут быть привлечены, например, из США, которые часто проводят опасные биологические исследования для целей Пентагона на территории других государств. Для этого американцы выбирают государства, расположенные подальше от своих территорий - ведь в случае утечки опасных патогенов может пострадать население целого государства или даже региона.



Также есть информация о том, что в западных биологических лабораториях разрабатывается генетическое оружие против отдельных народов. Такие разработки требуют их апробирования. А значит если они касаются нас, то и проверять их нужно на нас. Такое оружие - это сильный инструмент давления, под которым любая страна пойдет на все лишь бы сохранить свой народ.



"Инициатива денонсации подписанного между правительствами Кыргызстана и Канады соглашения о строительстве биологической лаборатории в Бишкеке имеет важное и даже стратегическое значение для выстраивания Кыргызстаном национальной политики в сфере обеспечения биологической безопасности. Сомнительные планы правительства Канады по строительству в Бишкеке объекта представляют опасность для жизни и здоровья наших граждан. Тем более, что согласно документу, о котором идет речь, наше правительство не могло контролировать деятельность канадской стороны. На словах, все делалось в пользу кыргызской стороны и в целях обеспечения биобезопасности в нашей стране. Но какие бы там проводились биологические эксперименты на самом деле, никто не знает", - говорит политолог Игорь Шестаков.



Конечно, сложно себе представить, что другая страна может у вас под боком разрабатывать оружие против вас же, но, как показывает практика, такое вполне возможно.



После того как западники не смогли построить биолабораторию на территории КР, аналогичный объект появился в Алматы - в 230 километрах от Бишкека. И уже осенью прошлого года в Центральной Азии была зафиксирована аномальная вспышка кори. Что еще более интересно, больше всего заболевших выявлено в Алматинской и Жамбылской областях Казахстана. Как раз там, где размещены биообъекты США.



Власти Казахстана ничего не могут с этим сделать, поскольку эти объекты находятся под управлением Пентагона. Самое ужасное, что от решения казахстанских властей страдаем и мы. У нас в этом году болезнь поразила 11 тысяч человек, в основном детей до 4 лет. В результате 11 детей скончались от кори.



Именно поэтому, когда стало известно о том, в Казахстане планируется строительство еще одной биологической лаборатории, причем уже стандарта BSL4 - для особо опасных штаммов, у нас прошли митинги, поскольку объект хотят возвести недалеко от границы. Появится биолаборатория там должна к 2026 году. В связи с этим наши эксперты и из Международной ассоциации по контролю биологических исследований направили письмо президенту Токаеву с просьбой остановить строительство лаборатории.



Даже соседство с лабораторией по ту сторону границы, как видно, наносит урон нашей стране. Чтобы было, если бы она появилась у нас? По словам системного аналитика и медицинского эксперта Бактыбека Саипбаева, приостановив проект с Канадой, Кыргызстан минимизирует риск распространения атипичных инфекций в республике.



"Сегодня мы видим, что на территории того же Казахстана происходят вспышки аномальных заболеваний, вызванных нетипичными штаммами традиционных для нашей территории зоонозных, т.е. связанных с животными, инфекций, которые в обычных условиях проходят практически незаметно, а сегодня становятся серьезной проблемой. На это важно обратить внимание. В виду предотвращения рисков появления атипичных типов чумы, оспы, сибирской язвы, гепатитов и т.д. очень хорошо, что мы не допустили строительство Канадой лаборатории на своей территории", - отмечает Саипбаев.



Несмотря на то, что Кыргызстан в 2011 году отказался от реализации проекта с Канадой, Соглашение не было расторгнуто ни кыргызской, ни канадской стороной. То есть фактически сегодня его действие формально не прекращено.



"К сожалению, тогда у временного правительства Кыргызстана не хватило то ли желания, то ли политической воли окончательно денонсировать соглашение с Канадой. В итоге оно до сих пор имеет юридические основания на реализацию", - подчеркивает Шестаков.



Согласно соглашению с канадской стороной, его срок действия составляет 7 лет. Однако, даже после окончания или расторжения соглашения, Кыргызстан остается обязанным выполнять определенные его пункты, если стороны не договорятся об обратном. Эти пункты касаются обязательств Кыргызстана предоставлять канадской стороне доступ к информации, научным данным и материалам по различным вопросам.



Также в одном из пунктов указано, что даже если соглашение прекратит свое действие, обязательства, связанные с конкретными исполнительными договоренностями, будут действовать до окончания их срока, если стороны не решат иначе. Какие именно исполнительные договоренности были заключены, кыргызская общественность пока не знает, поскольку процесс остается закрытым.



Эти положения в силу отсутствия оформленной по всем юридическим правилам ноты о денонсации соглашения создают, по мнению гражданских организаций, для Кыргызстана серьезные риски. Они касаются решения вопросов, связанных, как с обеспечением биологической безопасности страны, так и с исполнением многосторонних международных обязательств КР в сфере биобезопасности.



"Я думаю, что инициатива общественности по денонсации документа звучит очень своевременно, учитывая, что сейчас в Жогорку Кенеше идет процесс по принятию первого национального Закона КР "О биологической безопасности". Этот закон как раз и гарантирует, что правительство нашей страны будет само контролировать процессы, связанные с биобезопасностью", - считает Игорь Шестаков.



Действительно, сегодня республика находится в шаге от принятия Закона "О биологической безопасности КР". Документ уже прошел два чтения. Также у Кыргызстана подписан Меморандум о сотрудничестве в сфере биобезопасности с Россией, который согласуется с деятельностью по обеспечению биобезопасности стран-участниц Организации договора коллективной безопасности. Таким образом биобезопасность в Центральной Азии, и в нашей стране в частности - это уже общее дело Кыргызстана и России.



Соглашение, которое подписали наши страны предполагает создание совместного научного Центра исследований особо опасных инфекций. И уже на его базе будет работать лаборатория стандарта BSL3. Важно, что это будет объект гражданского назначения, где будут изучать типичные для нас и нашего региона, а не ввозные штаммы, как намеревались канадцы. Кроме того, наша республика будет контролировать работу Центра, причем изнутри. В нем наряду с российскими специалистами будут работать кыргызстанцы. Проект полностью финансируется за счет российских денег в рамках проекта "Санитарный щит".



Совместные с Россией проекты в области биологической безопасности полностью закроют потребности республики в изучении и предотвращении распространения опасных инфекций. При этом наши страны выступают за полный запрет биологического оружия, поскольку такие разработки ставят под угрозу жизни миллионов людей и экологию целых регионов.



Тем более, еще в 2004 году Кыргызстан присоединился к Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического и токсинного оружия и об их уничтожении. И по факту пока мы не денонсируем соглашение с канадцами, мы не можем в полной мере исполнять свои обязательства в рамках этой Конвенции. Таким образом нарушение взятых на себя обязательств бьет по имиджу нашей страны на мировой арене. Это еще одна причина, по которой гражданские организации обратились к властям.



"В мировой практике предусмотрена денонсация международного Соглашения по причине неприятия его реализации общественностью страны. В соответствии с этим просим дать ответственным государственным структурам поручение по подготовке и реализации официального уведомления от Кыргызской Республики о намерениях отказаться от дальнейшего участия кыргызской стороны в Соглашении", - говорится в официальном письме руководству страны.



Несмотря на то, что формально сегодня в Кыргызстане нет биолабораторий США, они не оставляют надежду, что такой объект у нас появится. Уже сегодня Минздрав США на базе Ошской областной больницы проводит у нас исследования возбудителя сибирской язвы, который имеет потенциал биооружия. На эти цели ежегодно США выделяют $250 тысяч.



Кроме того, обсуждается создание в Нарынской области референс-лаборатории, материально-техническое оснащение которой может быть осуществлено за счет USAID, который является структурой Госдепа США.



Нам нельзя позволят Западу проводить у нас бездумные исследования и углублять с ним интеграцию в части биологической безопасности. Поскольку от этого зависит жизнь целой нации, а значит и наше будущее.



"Трагические события 2020 года, когда Кыргызстан очень тяжело переживал пандемию, причиной которой могла стать именно биологическая война, ставшая серьезным вызовом для всего человечества, показывают актуальность инициатив, выдвинутых общественностью в адрес президента и главы кабинета министров Кыргызстана. Сегодня, на мой взгляд, совершенно иная по сравнению с 2011 годом политическая и эпидемиологическая ситуация, поэтому мы надеемся на положительное решение по вопросу денонсации Соглашения с Канадой", - заключил Игорь Шестаков. Источник - Вечерний Бишкек

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