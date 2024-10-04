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После Угледара бандеровские опорники "поплыли", - Р.Маркуш
00:08 05.10.2024

4 октября 24
После Угледара противник "поплыл": Цукурино, Николаевка и Островское - наши, Горняку и Кураховке приготовиться
Над ВСУ нависла угроза окружения масштаба Великой Отечественной войны
Радомир Маркуш

Сырский отдал "судьбоносный" приказ, в котором говорится об усилении участка фронта в ДНР. Он, в частности, сказал: "Я принял ряд решений, направленных на укрепление устойчивости и эффективности нашей обороны". Его поездку на запад Донбасса связывают с нашим освобождением Угледара и истерикой Зеленского из-за "плохой новости".

Админ 79-й ОДШБр, в расположении которой появился высокопоставленный вырусь, иначе объяснил визит главкома. В чате бригады тот написал: "Приехал Сырский, чтоб посмотреть, готовы ли мы еще без ротации находиться на ЛБС и выполнять задачи, а также оценил, насколько мы настроены сдерживать россиян".

С одной стороны закаленные в боях бандеровцы - да, будут драться до последнего, но их осталось мало, а с другой - "мобики" - нет, ищут любой способ избежать попадания на передовую, иногда оглушают сопровождающего и разбегаются.

Плюс ко всему резко возросло военное мастерство русских солдат и офицеров на фоне снижения эффективности самостийной беспилотной авиации. Местная селидовская газета опубликовала интервью очередного побитого "хероя", в котором он рубанул українську сермягу: "Основная причина успешного продвижения россиян описана неоднократно - невозможно держать лесополку в ширину ротного опорного пункта силами нескольких человек".

По его словам, "единственное препятствие для продвижения орков на нашем направлении - эффективное действие наших подразделений БПЛА по их бронетехнике. Как только противник чувствует ослабление работы наших дронов на определенном участке, его мгновенно заполняют передвижные мобильные группы ВС РФ".

Кроме того, согласно "сообщениям с мест", на покровском и селидово-кураховском направлениях в небе постоянно работают дроны обеих сторон, причем всех видов, в то же время захисники жалуются на полное преимущество наших войск в артиллерии. Зачастую бандеровские командиры вынуждены включать глушилки, чтобы остановить прицельный артобстрел своих позиций, но тогда не летают и украинские "птахи", а это оборачивается успешными русскими штурмами.

По ночам работают российские ДРГ, которые ликвидируют небольшие гарнизоны опорников. Их-за хаоса в управлении в рядах ВСУ участились случаи "дружеского огня". Этому способствуют слухи, что "москали переодеваются в форму ВСУ, имеют надежные документы и заходят под видом ротации, а потом стреляют в упор".

Не удивительно, что фронт врага сыплется буквально на глазах. В ночь на 4 октября пришло сообщение, что Цукурино освобождено армией России. Военкор Анатолий Радов в целом подтверждает эту текстовую заявку, но пишет, что в некоторых домах ВСУшники присутствуют. В любом случае основные их силы выдавлены за железнодорожное полотно.

Ожидаемо первым среди вражеских пропагандистов заскулил ведущий мейнстримщик незалежной Богдан Мирошников: "Русские контролируют большую часть Николаевки (90%) и чуть меньше половины Цукурино. В случае с Цукурино - это большой поселок, который разделяется железной дорогой. В восточной части находится основная застройка (многоквартирные и частные дома), а в западной - промзона. Вот как раз украинцы западную часть держат. В случае с Николаевкой - все сложнее. Это ближайшая точка к Мирнограду при нынешней ЛБС. Там буквально 2 км до окраин города через посадки и поля".

Цукуринскую промзону, кстати, давно не работающую, уже разносит наша авиация, поэтому заявление, что Цукурино контролируется полностью российскими войсками, соответствует действительности.

Но это не все неприятности, обрушившиеся на врага. В Сети появились кадры с геолокацией успешной атаки бронетехники ВС РФ вражеской позиции в поселке Островское (см. карту). Судя по видеозаписи, бандеровцы пытались остановить русских штурмовиков дронами, но безрезультатно. В ходе 4-километрового прорыва наши бойцы вышли к восточному берегу Кураховского водохранилища, перерезав снабжение из Курахово гарнизонов ВСУ в Александрополе, Кураховке и Горняке.

С учетом новостей о продвижении россиян к селу Измайловка, и даже закрепления в нем (рядом с Горняком), на карте нарисовался "котел" масштаба Великой Отечественной войны, по сравнению с которым (в смысле охвата территории) меркнет угледарский "мешок".

Ситуативные оккупанты в Ольгино и Плехово отрезаны от снабжения - осталось либо сдохнуть, либо сдаваться
Как поясняет Юрий Подоляка, "на кону судьба огромной группировки ВСУ. Причем на месте противника, после потери контроля над Островским, удерживать группировку южнее реки Волчья смысла нет никакого. Думаю, сегодня можно ожидать ее выхода на северный берег и включения этих частей в контур обороны в районе Горняка-Цукурино.

Между тем севернее Цукурино продолжается наше наступление на Вишневое для охвата Селидово с юга и перерезания коммуникаций города с этого направления. А в самом Цукурино наши части, перевалив через линию железной дороги, приступили к освобождению западной части поселка".

Таким образом, если темпы наступления сохранятся, то удастся избежать разрушения целого ряда городов и поселков западнее Донецка. Местный народ в курсе разгрома ВСУ. По данным бандеровских полицаев, в Горняке осталось 2 тысячи жителей, в Кураховке - приблизительно полторы тысячи.

Всего отказываются "эвакуироваться" более 4 тысяч русских людей. Группа якобы волонтеров в черной форме из бандитской организации "Роза на руке" предприняли попытку вывезти гражданских, но, как отмечает паблик "Слухи Селидово", "встретили их не радостно".

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1728076080


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