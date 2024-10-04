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Алишер Усманов выиграл суд против немецкого телеканала ARD. Иск 250 000 евро за клевету
00:12 05.10.2024

Земельный суд Гамбурга наложил судебный запрет на утверждения, распространенные немецким телеканалом ARD об Алишере Усманове и якобы имевшей место системе подкупа судей в Международной федерации фехтования (FIE), сообщили в пресс-службе бизнесмена.

"Cуд признал опубликованные ARD сведения недостоверными, издал запрашиваемый судебный запрет (324 O 421/24), запрещающий их распространение как "недопустимые сообщения, основанные на подозрениях". В случае нарушения судебного запрета ответчик будет подвергнут штрафу в размере до 250 000 евро или тюремному заключению за каждый эпизод нарушения", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе бизнесмена, в период 2022-2024 годов ряд европейских, в первую очередь немецких, СМИ и общественных деятелей признали, что не могут доказать собственные утверждения в отношении Усманова, и подписали письменные обязательства прекратить их незаконное распространение. На данный момент в пользу Усманова уже сделано порядка 30 подобных заявлений. По результатам судебных разбирательств адвокатами бизнесмена получено значительное число судебных запретов на распространение недостоверной информации европейскими СМИ.

"Одним из наиболее знаковых стало вынесенное в январе 2024 года судебное решение о запрете утверждений, сделанных в адрес Усманова американским журналом Forbes, ставших одним из ключевых элементов для обоснования введения против него санкций ЕС. Ранее Усманов также выиграл суд против австрийской газеты Kurier", - подчеркнули в пресс-службе.

Поводом для обращения в суд стали две статьи и видеорепортаж о фехтовании на Олимпийских играх в Париже, опубликованные общенациональным немецким каналом ARD в августе 2024 года. В них журналист Ханс-Йоахим (Хайо) Зеппельт обвинил Усманова, добровольно приостановившего исполнение обязанностей президента FIE в начале 2022 года в связи с санкциями ЕС, в создании системы "подкупа судей" в этом виде спорта. Утверждения ARD были официально опровергнуты руководством FIE.

"Исполняющий обязанности президента организации Эммануэль Катсиадакис заявил, что основной источник в репортаже - бывший судья, "не прошедший квалификацию в 2023 году и исключенный из судейского списка коллегией судей", а манипуляции со стороны судейства исключены благодаря системе, при которой судьи назначаются на соревнования компьютером за полчаса до поединка", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что немецкое сетевое издание Sport1.de и австрийская газета Krone.at, перепечатавшие некорректные утверждения ARD, скорректировали свои материалы по требованию адвокатов Усманова. Однако ARD отказался добровольно исправлять недостоверные сведения.

"Нет никаких доказательств, кроме сплетен, распространяемых сомнительными свидетелями, выдуманных инсинуаций, домыслов и слухов. (...) Уважение к правде, человеческому достоинству и распространению достоверной информации - это основы немецкого кодекса журналистской этики, который был грубо нарушен государственным вещательным каналом", - резюмировал адвокат Йоахим Штайнхефель, представляющий интересы Усманова в суде.

Источник - INTERFAX.RU
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