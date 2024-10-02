В Индии 8-летнего школьника принесли в жертву ради удачи и процветания школы

00:16 05.10.2024

Администрация индийской школы сделала мальчика-второклассника жертвой ритуала черной магии ради процветания учебного заведения. Это случилось в штате Уттар-Прадеш.



В штате Уттар-Прадеш в Индии администрация частной школы стала причастной к трагическому инциденту, в результате которого был убит ученик второго класса, сообщает телеканал НТВ.



В ходе расследования стало известно, что у школы возникли финансовые проблемы. Руководство школы решило угодить высшим силам, предложив жертву в виде второклассника. Первая попытка закончилась неудачей: ребенок сумел сбежать.



Однако во второй раз директор вместе с пятью работниками тайно похитил мальчика из его общежития и совершил убийство. При обследовании места преступления полиция обнаружила множество ритуальных предметов, связанных с обрядом.



Иван Березин



2.10.24