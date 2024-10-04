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Квебекские сепары шантажируют канадского премьера Трюдо своей поддержкой, - МК
00:23 05.10.2024

Лидер сепаратистов потребовал выкупа у премьер-министра недружественной России страны

Лидер квебекских сепаратистов требует выкупа у канадского премьера Трюдо: "Мы увидели возможность". Ив-Франсуа Бланше говорит, что правящие в Стране кленового листа либералы должны принять нужный сепаратистам Квебека закон или потерять поддержку партии, поддерживающей правительство.

"Мы увидели возможность"

Лидер партии независимости Квебека, поддерживающей правительство Джастина Трюдо, настаивает на том, что политический спасательный круг зависит от быстрого принятия двух законодательных актов, и предупредил премьер-министра Канады, что он остается "очень уязвимым".

Лидер Квебекского блока Ив-Франсуа Бланше заявил The Guardian, что либералы должны действовать быстро, чтобы обеспечить защиту молочных фермеров и увеличить выплаты пенсионерам, чтобы предотвратить фатальный вотум недоверия. Он предупредил, что, если оба законопроекта не будут приняты к 29 октября, его партия начнет переговоры с другими партиями о проведении федеральных выборов.

"Последние пять лет у нас не было дружеских отношений с либералами", - сказал Бланше. - Но мы увидели возможность заняться решением проблем, которые были бы полезны как для квебекцев, так и для канадцев".

Вновь обретенная политическая мощь Квебекского Блока последовала за бурным месяцем в парламенте, в течение которого Джагмит Сингх, лидер левой Новой демократической партии (НДП), разорвал соглашение с либералами Трюдо. С тех пор консерваторы дважды пытались свергнуть правительство Канады путем вынесения вотума недоверия, но оба раза потерпели неудачу.

В условиях нестабильности партия Бланше почувствовала редкую политическую возможность, пишет The Guardian.

Квебекский Блок тщательно оценивал, какие законодательные акты могли бы вбить клин между либералами и НДП, чтобы извлечь как можно больше политической выгоды для своих избирателей. Они остановились на законопроекте, закрепляющем защиту молочных фермеров, и еще одном, повышающем выплаты пенсионерам – двух ключевых избирательных округах для партии.

Партия выдвигает кандидатов только в провинции Квебек, но, несмотря на свой узкий географический охват, она обладает непропорционально большим электоральным преимуществом, имея 32 места в Палате общин.

Созданный в 1990 году с целью продвижения суверенитета Квебека на федеральном уровне, Квебекский блок изначально задумывался как временная мера для успешного проведения референдума об отделении от Канады. Но сепаратисты едва не проиграли плебисцит 1995 года, превратив партию в постоянный элемент федеральной политики..

По многим культурным вопросам, включая климат и права секс-меньшинств, Квебекский Блок придерживается левоцентристских взглядов. Бланше назвал британскую монархию "расистской", "унизительной" и "почти археологической", неоднократно призывая отказаться от нее как от основы политической системы Канады. Но партия также вызвала недовольство федеральных политиков за защиту дискриминационных провинциальных законов, которые противоречат Хартии прав и свобод страны, включая спорный закон, запрещающий религиозные символы и несоразмерно затрагивающий мусульманских женщин.

По словам парламентского чиновника по бюджету, из двух законодательных актов, которые Бланше использует в качестве разменной монеты, увеличение пенсионного дохода пожилых людей на 10% обойдется в 16 миллиардов канадских долларов (12 миллиардов долларов США) в течение следующих пяти лет, и либералы предупреждали, что эта цифра слишком дорогая.

Федеральный министр труда Стивен Маккиннон на этой неделе уволил "сепаратистов" из Блока, которые агитировали за проведение выборов, "чтобы привести к власти консервативное правительство, которое … создало бы благоприятные условия для их проекта суверенитета".

Другие либералы были более осторожны в своей критике. Парламентский секретарь Адам ван Кеверден заявил журналистам, что "сердце Блока находится в правильном месте", но предположил, что существуют другие пути решения проблемы бедности среди пожилых людей.

Потеря поддержки Квебекского Блока не приведет к немедленным выборам, поскольку либеральное меньшинство достаточно сильно, и для того, чтобы остаться у власти, ему требуется поддержка только одной дополнительной партии, и эксперты говорят, что НДП предпочла бы сохранить Трюдо у власти, а не участвовать в выборах.

Но позиция Бланше отражает меняющийся политический ландшафт, констатирует The Guardian.

Недавние опросы общественного мнения показывают, что сепаратистский Блок будет доминировать в Квебеке на следующих выборах, лишив либеральную власть ключевых позиций, необходимых для того, чтобы Трюдо остался у власти. Эта популярность отражает аналогичный всплеск поддержки Квебекской партии, провинциальной партии, лидер которой возродил перспективу отделения от Канады.

Бланше говорит, что избирателей в Квебеке привлекает Блок, потому что они видят, что лидеры других партий "ведут себя как плохие дети на школьных дворах", в то время как его партия остается "серьезной, ответственной, сплоченной" в парламенте.

"Чтобы угодить Квебеку и Канаде, лидеры канадских партий, как правило, говорят одно по-французски, а другое по-английски. И это не одно и то же. И в конечном итоге это проявляется. То, что хорошо для Канады, не всегда хорошо для Квебека, а то, что хорошо для Квебека, не всегда хорошо для Канады", - сказал он.

"Люди в Квебеке видят, что мы учитываем их интересы. Как ни странно, но партия с наиболее четким видением в парламенте - это Квебекский блок. И у нас есть неоспоримое преимущество. Почему? Потому что, в отличие от других партий, Блок не хочет становиться правительством Канады".

Авторы: АНДРЕЙ ЯШЛАВСКИЙ

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1728076980


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