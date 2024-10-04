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Роль и значимость русского народа в России: наследие либерализма нужно пресекать, - Андрей Школьников
00:38 05.10.2024

Государство является продуктом, формой существования образовавшего его народа - фундамента и корня. Духовные ценности, морально-нравственные принципы, общественно-социальные нормы и традиции, что составляют культурный канон, становятся основой законов, проступая в большей части аспектов общественной сферы. В рамках естественного исторического процесса, этническая система и государство эволюционируют и развиваются, реагируя на естественные вызовы, органично заимствуя, перенимая, адаптируя под себя.

Попытки ускорить процессы, догнать и перегнать передовые и сильные страны часто ведут к некритичному копированию внешних проявлений, без понимания и учета последствий. Одно дело, когда менять пытаются подвижные факторы (см. рисунок), но много хуже, когда в оборот берут культурный канон, стремясь побороть "замшелые" традиции. Последние столетия регулярно звучат сетования и позитивистские манипуляции, что причиной отставания русских является Православие, вот был бы протестантизм или на худой конец католичество...

Современное состояние и медленное умирание Западной Европы более не является объектом для подражания, но "аналитики" найдут новый образ, ведь это проще чем забивать голову естественными производительными силами, связанностью, развитием науки и технологий и т.д., в поисках собственного уникального пути. Однако, текущее преимущество может в перспективе обернуться не только катастрофой, как происходит с Европой, но и наоборот, быть прологом продолжительного успеха. Все сложнее.

Государству / этнической системе важно обрести и двигаться своим уникальным путем, перенимая не абстрактно "лучшее", а то из лучшего, что можно будет органично встроить, эволюционно меняясь, а не отрицая имеющиеся ценности, традиции, морально-нравственные ориентиры, язык, историю, героев и т.д. Наследование и сохранность себя должна быть первым приоритетом в любых изменениях, чтобы население и элиты любили и уважали в первую очередь свою культуру. Алексей Михайлович, царевна Софья и Петр I, по большому счету, имели схожий прозападный курс и политику, но последний делал все настолько грубо и неэффективно, что лишь стечение обстоятельств спасло Россию от катастрофы после его экспериментов (подробнее ищите у А.И. Фурсова).

В XIX-XX вв. превосходство Запада было столь большим, что все пытались подражать и копировать его черты и особенности, достаточно посмотреть на фото крупных городов Ирана, Ирака, Афганистана, Египта и т.д., где европейские одежды и стиль жизни стали нормой. Времена изменились, тренд последних лет – столь же бездумное отрицание опыта ведущих культур, с убеждением, что примитивное воссоздание архаики и фольклора обеспечит возвращение "золотого века", который уничтожили "колонизаторы".

Это напоминает отечественные мечты о "хрусте французской булки", где все видят себя исключительно дворянами и аристократами, а свою этническую систему – победителем всего и вся. До России подобные тенденции докатились в виде игнорирования системообразующего, фундаментального характера русской культуры для прошлого, настоящего и будущего России. В нашей истории подобное уже было, первые десятилетия советской власти происходили в попытках разрушения русского культурного канона, во время ВОВ ситуация изменилась, принципы синтеза, поиска баланса и гармонии стали во главу угла. После баланс опять был утерян.

Очень важно понять и принять, что величие России не может быть без величия русского народа, усиления, очищения и эволюционного развития русского культурного канона, который не исчерпывается языком. Не нужно в этом уподобляться французским антиклерикалам и философам, что довели себя и Европу до мультикультуризма и катастрофы. В ближайшие десятилетия будет множество примеров, как государства, связь которых с культурным каноном образующего народа была разорвана, или сам канон уничтожен, легко и быстро умирают. Лишенное духовных, культурных и морально-нравственных скреп общество нежизнеспособно.

Исторический опыт показывает, что попытки слияния лучшего от разных явлений, чаще всего приводят к соединению худшего, в частности, попытки взять лучшее от социализма и капитализма привели к национальной катастрофе 90-х гг. Культурный канон каждого народа формировался столетиями, являясь естественным для конкретной территории и условий жизни, когда происходило выживание не самого сильного, а самого адекватного вызовам и играющего вдолгую. Для примера, альтруизм, взаимопомощь, включая слабых членов общества, характерные для христианства, легко перевесили политеистические традиции европейских народов.

Может показаться, что резкое изменение культурного канона, пересадка корней не столь опасна – цель оправдывает средства, но тут можно вспомнить результаты и последствия "вестернизации" стран Ближнего Востока и Южной Азии, где под внешним фасадом, насаждаемым сверху, набирало силы сопротивление и давление, приводя прогрессистские режимы к катастрофе.

В качестве аналогии, представьте, что к управлению в отрасли приходят совершенно чуждые люди, требующие уважать и соблюдать привычные им принципы: индустриальным производством – IT-шники, банковским делом – театральные деятели, высокими технологиями и наукой – мелкие предприниматели и т.д. Знакомая и обыденная ситуация для современного мира, как и результирующая общая стагнация. Именно так выглядят попытки сверху, директивно изменить культурный канон этнической системы, принизить, отодвинуть государствообразующий народ.

Подобные управленческие эксперименты первое время кажутся успешными за счет общей встряски, смены лиц и красивых отчетов, ну а после наступления первого же кризиса, когда привычные процессы перестают работать и нужно глубокое понимание отраслевых процессов и корректировка, истинное положение дел выходит на поверхность. Знаний и умений у "эффективных менеджеров" для этого нет, начинаются метания, перебор решений, после чего кризис переходит в катастрофу или крах. Сколько техногенных, отраслевых и социально-экономических катастроф было по всему миру в последние десятилетия, как результат замены профессионализма на "инклюзивность".

В 90-е гг. Россия практически погибла, когда советский / русский культурный канон был отброшен, а вместо него начали строить "общечеловеческий", "россиянский", инерцию этого мы испытывали все начало XXI в., когда ст.282 УК РФ "Возбуждение ненависти …" использовалась не для защиты русской культуры. Благо эти времена прошли, но все равно, регулярно звучат попытки уравнять все культуры, языки и народы, чтобы один голос русской культуры был заведомо меньше голосов 2-3 малых народов / диаспор.

Подобное наследие либерализма нужно пресекать, на первом месте в России всегда должны быть русская культура, традиции и ценности, малые народы имеют право на автономию в местах компактного, исторического проживания, за ее пределами – уважение и соблюдение русского / имперского культурного канона. Ни в коем случае не отказ от своего, а именно уважение словом и действием, это важно всему Русскому миру, чтобы не уподобиться моноэтнической Польше.

Россия – сухопутная империя, но ее границы не совпадают с границами Русского мира, который шире. В ближайшие годы влияние и территория страны и проекта будут расти, в рамках нашего панрегиона русская культура будет одной из скреп, а уважение к ней – обязательным требованием для всех других форм сотрудничества. Недаром в конце лета 2024 г. с высоких трибун "напомнили" различным миротворцам – ни в одном "плане" нет ни слова про права русского языка на бУкраине, грубо говоря - "вы, со своим хайпом на миротворчестве - посланы". Власти России все сильнее осознают приоритет гуманитарной повестки, нужны лишь поводы, для демонстрации новой "линии партии".

И, да, можно поаплодировать тем, кто создает замечательные поводы для ответного ужесточения наших мер в отношении рабочих-мигрантов, все четко – уважение русской культуры утром, вечером - экономическое сотрудничество, не нравится – развивайте родную, автономную экономику…

Источник - завтра
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1728077880


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