Стало известно, почему Израиль не спешит с ответным ударом по Ирану, - МК

00:39 05.10.2024

Процент перехвата израильской ПВО иранских гиперзвуковых ракет - 10%



Прошли еще одни сутки после грозных обещаний премьера Израиля Нетаньяху ударить по Ирану в ответ на массированный ракетный обстрел. Пока ЦАХАЛ ограничились лишь очередной бомбардировкой южных районов Ливана, где сосредоточены объекты "Хезболлы". По территории Ирана ничего не прилетело. Почему? Военный эксперт Владислав Шурыгин выдвинул свою версию.



Сразу после массированного налета представители ЦАХАЛ сообщили, что удалось перехватить 80% из 181 выпущенных по Израилю иранских ракет. Однако уже тогда у многих экспертов эти заявления вызвали скепсис. Почему-то напрашивалась аналогия с украинской ПВО, которая регулярно докладывает о перехвате почти всех российских ракет и беспилотников, хотя факты разрушения той же энергосистемы говорят совсем о другом.



В случае с Израилем утверждения об успешной работе комплексов ПВО "Железный купол" выглядели довольно сомнительно, поскольку в Сети сразу же появилось большое количество видео, на котором ракеты одна за другой на большой скорости, почти вертикально бьют в цель.



Очевидно, одно дело - пообещать по горячим следам жесткий мстительный ответ - и совсем другое - оценить последствия последнего удара и спрогнозировать возможную "ракетную реакцию" Тегерана на новый израильский удар. Скорее всего, все последние дни военные аналитики ЦАХАЛ и Пентагона этим как раз и занимались. И, судя по всему, им было о чем задуматься.



Чем был характерен последний ракетный удар Ирана? Во-первых, он был нанесен с его территории, то есть пусковые установки располагались за несколько тысяч километров от Израиля. Это вам не ливанская "Хезболаа", объекты которой находятся в минутной досягаемости для израильских ВВС.



И, во-вторых, Иран применил свои гиперзвуковые ракеты. А это, как выяснилось, совершенно иное качество и иная боевая эффективность, чем у реактивных самоделок ХАМАСа или "Хезболлы".



Как отметил в своем канале военный эксперт Владислав Шурыгин, еще "демонстрационный" удар Ирана по Израилю 13 апреля показал, что ни одна гиперзвуковая ракета не была сбита. Гордость Израиля - система ПВО "Железный купол" - неспособна их перехватывать. Но, получается, Израиль апрельский намек не воспринял. Иран предпринял 2 октября еще одну показательную порку.



Как сообщает Шурыгин, ссылаясь на свои источники, процент перехватов - менее 10%. "Не лучше результаты и у истребителей. Новейшие израильские и американские F-35 и иорданские F-16 не перехватили ни одной ракеты!" - отметил он.



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По словам эксперта, "Железный купол", который хорош против любых других средств воздушного нападения, просто не создавался под высокотехнологичные ракетные системы с высокими баллистическими траекториями и гиперзвуковыми скоростями. "Математика программ управления и наведения просто не успевает обсчитывать данные для стрельбы, а сами перехватчики неспособны такие скоростные цели эффективно сбивать", - заключает эксперт.



Если это действительно так, то Нетаньяху и его военным советникам действительно есть о чем задуматься. Ведь Тегеран сразу же пообещал что, если Израиль ответит, то к нему прилетит кратно больше иранских ракет. И наверняка уже не только по военным объектам.



Так что не исключено, что пока большая война на Ближнем Востоке поставлена на паузу благодаря иранским гиперзвуковым ракетам. Кстати, у России они тоже есть (например, "Кинжал" и "Циркон"), и даже в большем количестве, чем у Ирана.



Авторы: СЕРГЕЙ ВАЛЬЧЕНКО



4.10.24