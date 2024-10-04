Достали! Великобритания возвращает архипелаг Чагос в центре Индийского океана под суверенитет Маврикия

08:35 05.10.2024

Британия отказывается от целой группы своих островов

Британия возвращает архипелаг Чагос под суверенитет Маврикия

4 октября 2024



Чагосская демонстрация против правительства Великобритании, за соблюдение прав человека



Великобритания возвращает архипелаг Чагос в центре Индийского океана под суверенитет Маврикия, сообщает BBC со ссылкой на правительство королевства. Стороны уже заключили соответствующее соглашение, положив конец десятилетиям напряженных переговоров.



Согласно договоренностям, Британия сохраняет за собой лишь стратегически важную военную базу на Диего-Гарсии и создаст трастовый фонд для поддержки жителей Чагоса. Маврикий сможет реализовать программу переселения на остальные острова архипелага.



Архипелаг входил в состав одной британской колонии с остальной частью Маврикия. В 1965 году королевство отделило Чагос от Маврикия, который спустя три года обрел независимость. Чагос при этом остался британской территорией.



Теряет свои бывшие колонии и Франция. Ведущий сотрудник Центра социальных проблем института Европы РАН Сергей Федоров ранее пояснил, что ситуация в Африке для Парижа является ударом ниже пояса. По его словам, президент республики Эммануэль Макрон понимает необходимость кардинального пересмотра отношений с африканскими государствами. Федоров отметил, что для Парижа это болезненный вопрос.



До этого президент Сенегала Бассиру Диомайе Фай заявил, что Франции пора покинуть страну, а Дакару нужно "пересмотреть" все прежние соглашения с Парижем. По его мнению, "настало время для Франции убрать колено с их шеи и положить конец этому несправедливому угнетению".