Шеф ФСБ России Бортников : США хотят привести к власти в СНГ подконтрольных Западу политиков

09:25 05.10.2024

Бортников рассказал, каких лидеров США хотят видеть у власти в СНГ



США хотят привести к власти в странах СНГ подконтрольных Западу политических лидеров и представителей бизнес-элиты, заявил директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников.



Соединенные Штаты последовательно и настойчиво продвигают механизмы контроля за финансовыми и товарными потоками в СНГ, заявил Бортников на заседании СОРБ в Астане.

"На это же направлены и различного рода зарубежные грантовые и обменные программы, в рамках которых навязываются выгодные Западу реформы в экономике, стандарты государственного управления, образования и подготовки кадров", - отметил Бортников.



"Фактически решается долгосрочная задача – привести к власти в странах СНГ подконтрольных Западу политических лидеров и представителей бизнес-элиты", - пояснил он.