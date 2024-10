Асимметричный ответ.В Иране результаты ракетной атаки на Израиль сочли успешными, в Израиле призывают народ воспрянуть духом, - М.Столетов

09:28 05.10.2024 Максим Столетов

04.10.2024

Асимметричный ответ

Версии случившегося политики и СМИ высказывают разные, но вопросом, по сути, задаются одним: будет ли Вашингтон и далее отговаривать Израиль от серьезного ответа? Притом что президент Ирана Масуд Пезешкиан предупредил Израиль о более сильном ударе в случае эскалации конфликта, сообщает агентство ISNA.



По словам иранского лидера, Тегеран намерен предотвратить целенаправленное расширение Израилем кризиса в регионе. В связи с чем, Пезешкиан призвал США и страны Европы также противодействовать Израилю. Заявив, что "Израиль должен остановить жестокую войну против сектора Газа, Западного берега реки Иордан, а также Ливана", он подчеркнул: "Мы ни в коем случае не ищем войны…"



Похоже, Иран уже получил ответ: поздним вечером в среду ЦАХАЛ (армия обороны Израиля) заявила, что нанесла "точный удар" по Бейруту. В то же время Politico, со ссылкой на советников президента Байдена, сообщила, что США и Израиль обсуждают возможность удара ЦАХАЛ по проиранским формированиям и подразделениям Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана в Йемене и Сирии в качестве ответа на ракетный обстрел Ираном территории Израиля. Однако Байден, якобы, не одобрил возможные удары Израиля по иранским ядерным объектам, вместе с тем США поддерживают Израиль в конфликте, что неоднократно подчеркивал Белый дом. На фоне нового обострения Байден начал обсуждать с лидерами "Большой семерки" (G7) очередные санкции против Ирана, что сегодня кажется странным, поскольку эта тема вроде как уже обсуждалась.



Выяснилось, что за день до гибели Насраллы, 26 сентября, Австралия, Германия, Италия, Канада, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Соединенные Штаты, Франция и Япония выпустили совместное заявление, в котором призвали немедленно установить режим прекращения огня на границе Израиля и Ливана сроком на 21 день. По данным Politico, администрация американского президента Байдена прорабатывала это соглашение с Францией и арабскими странами, документ обсуждался во время Генассамблеи ООН. Прекращение огня должно было распространяться на израильско-ливанскую границу, определенную ООН в 2000 г. Генсек "Хезболлы" Хасан Насралла накануне своей гибели в Бейруте согласился на прекращение огня с Израилем.



Напомним некоторые детали из недавнего прошлого. ХАМАС входит в созданную Ираном коалицию, т.н. Ось сопротивления. Так же как и "Хезболла", шиитская организация, чьи вооруженные формирования в значительной степени контролируют Ливан. Поэтому вскоре после начала войны в Газе начались столкновения между Израилем и "Хезболлой" на границе. За последние 11 месяцев север Израиля превращен ракетными и дроновыми ударами в безлюдную местность на 10-15 км в глубину. А в результате ударов ЦАХАЛ по Бейруте погиб генеральный секретарь "Хезболлы" Хасан Насралла, командующий южным фронтом группировки Али Карки и прочие командиры. Были убиты также командующий заместитель главнокомандующего иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) бригадный генерал Аббас Нилфорушан. По мнению французской газеты Le Figaro, "потеря Хасана Насраллы, вероятно, стала последней каплей, которая переполнила чашу терпения. В Ливане многие, сожалея о пассивности Ирана, спрашивали, не подвела ли Исламская Республика своего шиитского союзника?.. Несмотря на последнее, более мощное нападение, Исламская Республика (Иран), кажется, не хочет развязывать тотальную войну против еврейского государства".



В ночь на 1 октября израильская армия приступила к осуществлению ограниченной сухопутной операции на территории Ливана, а именно в ее пограничной части на юге этой страны. Ее заявленная цель – защита израильтян, которые живут на севере Израиля. Иран вечером того же дня нанес массированный ракетный удар по Израилю.



Точкой отчета нового витка напряженности в регионе стал октябрь прошлого года, когда палестинцы из ХАМАС устроили рейд на израильскую территорию из сектора Газа. Этот эпизод явился частью длящегося уже не одно десятилетия конфликта, где палестинцы обвиняют Израиль в оккупации своей земли, а еврейское государство настаивает на своем праве на эти территории.



В этом клубке проблем никто не может окончательно разобраться даже в мирное время, а в состоянии перманентной войны - тем более это сделать не удастся. В Тегеране пригрозили, что действия Израиля не останутся безнаказанными, а ответ будет сокрушительным. При этом Иран посоветовал США не вмешиваться в ситуацию на Ближнем Востоке, заявил глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи. По его словам, соответствующее предупреждение передано через Швейцарию. Как бы то ни было, но власти Израиля уже пообещали, что Иран дорого заплатит за нападение. В ночь на среду Израиль атаковал цели на западе Сирии. "Государственные СМИ страны сообщают, что Израиль нанес удары по целям в прибрежных городах на западе Сирии", - говорится в публикации The Times of Israel. Сирийские телеграм-каналы отмечают, что несколько снарядов уничтожено вблизи Хмеймима, где расположена российская авиабаза. Более 50 снарядов было сбито "при поддержке российских военных", говорится сообщении.



Однако на фоне вторжения ЦАХАЛ в Ливан, ответного удара Ирана по израильской военной инфраструктуре мало кто обратил внимание на одно важное событие, на первый взгляд, даже незначительное. Как сообщало Reuters, перед массированным нападением Ирана на Израиль была атакована американская военная база в Ираке (район Багдада). По объекту попали, минимум, две ракеты. Но ПВО якобы сработала достаточно четко, и пожар возник только из-за упавших ракетных обломков. Представитель США опроверг информацию о том, что целью обстрела были американские военные.



Вообще американские базы на Ближнем Востоке - весьма важная тема. Их первоначальная миссия - борьба с террористическими формированиями - давно закончилась, однако американские военные до сих пор в Сирии и Ираке. С ростом напряженности военное присутствие США в регионе вызывает множество вопросов. В общей сложности военные объекты США на Ближнем Востоке расположены на 19 площадках, многие из которых региональные аналитики считают постоянными: в Бахрейне, Египте, Ираке, Иордании, Кувейте, Катаре, Саудовской Аравии, Сирии, ОАЭ и, заметим, в Израиле тоже.



Портал Americansecurityproject опубликовал карту с военными базами (объектами) США в регионе. Но, по мнению специалистов, отмечены не все, а лишь те, о которых заявлено официально. Например, только в Сирии и Ираке американцы за последние годы построили точно не известное количество временных или передовых операционных баз. В Ливане, кстати, идет строительство региональной базы ЦРУ на территории огромного посольского комплекса в Бейруте площадью 93 тыс. кв. м на участке 27 га. По информации Intelligence Online, американская разведка рассматривает Ливан как стратегическую позицию для работы своих новых агентов и активизации присутствующих. Финансирование ливанской армии покрывается гарантией, которая позволяет разведуправлению Пентагона (DIA) иметь неограниченный доступ к разведывательной информации армии Ливана. Новое посольство в Бейруте задумывается как база для постоянного присутствия в стране. США выбрали хорошее место в плане безопасности из-за близости к морю, что значительно облегчает логистику.



Нельзя не сказать и об Ираке. Около 2,5 тыс. американских военнослужащих дислоцированы на совместных базах с иракскими войсками. В целом США используют на территории страны девять военных баз.



Наконец, Турция. Здесь американские ВВС используют авиабазу "Инджирлик" в провинции Адана. На базе в ангарах размещено как минимум 50 ядерных бомб B61. ВС США также обеспечивают работу радиолокационной станции раннего оповещения о ракетном нападении, которая входит в систему ПРО НАТО в Европе. Через "Инджирлик" идут поставки американцами боеприпасов армии Израиля.



США при этом содержат на Ближнем Востоке 50-тысячную армию, расположенную на военных базах, краткий обзор которых представлен вашему вниманию. Вспыхнувший с новой силой палестино-израильский конфликт грозит перерасти в войну более высокого уровня, где основными сторонами уже будут старые враги - США и Иран. Оба этих государства имеют влияние и в других странах региона и, таким образом, полем битвы между двумя державами может стать весь Ближний Восток.



Как отмечает CNN*, "Иран предпринял крупнейшую в истории атаку на Израиль, выпустив 200 баллистических ракет, однако, похоже, она была в основном отбита израильской обороной с помощью Соединенных Штатов и их союзников". В свою очередь, иранские СМИ, в частности агентство Shafaqna, сообщают, что "в результате удара было уничтожено 20 истребителей F-35 ВВС Израиля". При этом издание не уточнило, где именно находилась пораженная военная база, а больше ни в каких источниках эта информация не появлялась. Спутниковых снимков с авиабаз на данный момент нет (они, вероятно, появятся позже), однако уже можно подвести определенные итоги. Какого-то катастрофического ущерба Израилю иранская атака не причинила, и нет никаких оснований полагать, что она как-то повлияет на планы Тель-Авива относительно дальнейшей операции в Ливане.



Очень похоже, что собственно удар Ирана имел скорее не военное, а политическое значение. Иран не желал вступать в открытый военный конфликт с Израилем, однако ему требовалось дать какой-то ответ на последние события. Можно согласиться с газетой The New York Times, которая написала: "Иран сталкивался с растущим давлением, вынуждавшим его прийти на помощь "Хезболле", чтобы сохранить свой престиж и влияние. Однако он также учитывал необходимость избежать разрушительного возмездия со стороны Израиля, которое могло бы разрушить его ядерную программу или привести к гибели высокопоставленных иранских лидеров".



Иранские военные нанесли ракетный удар по важнейшей для Израиля авиабазе Неватим, а также по другим ключевым израильским военным объектам. Об этом 2 октября написал американский журнал The Military Watch Magazine (MWM). Агентство SHAFAQNA 2 октября сообщило, что в результате иранского ракетного обстрела Израиля было уничтожено более 20 истребителей F-35. Позднее в этот же день начальник Генштаба армии Ирана генерал-лейтенант Мохаммад Багери рассказал, что удар был нанесен по авиабазам Неватим и Хацрим, по штаб-квартире разведывательной службы Израиля "Моссад", а также по стратегическим радарам и центрам концентрации бронетехники. Как предположил политолог Сергей Марков, Израиль понес серьезные потери: у него всего было до 30 самолетов F-35. Между тем стало известно, что в отражении ракетной атаки Ирана на Израиль приняли участие Вооруженные силы Франции.



В то же время на выложенных в интернет кадрах из Израиля видно попадание десятков баллистических ракет по объектам, которые система противовоздушной обороны Израиля не смогла сбить.



Военный эксперт, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков отметил, что "Иран не нанес удар по Тель-Авиву. Он нанес удар по объектам, которые не затрагивают гражданскую инфраструктуру". Иран нанес мощный удар, который ограничился небольшими военными потерями (20 самолетов), но без жертв среди мирного населения.



И при этом продемонстрировал, что, первое, он способен наносить удары, второе - его ракеты, в первую очередь гиперзвуковые, способны преодолевать систему ПВО и ПРО Израиля и США. Эксперт отметил, что если Израиль и США развяжут войну против Ирана, то Иран будет способен уничтожить объекты ядерного комплекса Израиля. "И в этих условиях Израиль в результате ударов превратится в территорию, непригодную для проживания из-за радиационных заражений". Кстати, Reuters утверждает, что Тегеран перед началом атаки предупредил Вашингтон и Москву о своих действиях. Значит соответствующие силы и средства Израиля были приедены в состояние повышенной боевой готовности, и что? Провал? Причем не только израильский, но и США, а также других стран НАТО? Как минимум, это, прямо скажем, тревожный для них сигнал. И не только в ближневосточном регионе.



Любопытный факт. Накануне ракетной атаки Тегерана Military Watch Magazine (MWM) оценил новый иранский дрон-камикадзе Shahed 136B - гибрид беспилотного летательного аппарата и крылатой ракеты. Дальность нового БПЛА, представленного в сентябре на параде в Иране, достигает 4000 км. Таким образом, по мнению MWM, это оружие создает угрозу не только американским базам на Ближнем Востоке, но и в случае появления в зоне СВО соседям Украины, включая большинство городов Западной Европы. "В Ближневосточном регионе карающая Немезида способна также поражать цели в глубине ЕС, а при развертывании на территории Северной Кореи новый дрон расширит возможности страны бить баллистическими ракетами по американскому острову Гуаму в Тихом океане", - пишет MWM. В качестве примера журнал приводит авиабазу Рамштайн в Германии, крупнейшую американскую Кэмп-Бондстил в бывшей Югославии и базу румынских ВВС Когэлничану в Румынии, то есть о местах дислокации американских истребителей F-16 и F-35.



Думается, сегодня нелишне было бы НАТО оглянуться на Украину и понять, наконец, что в связи с агрессивной позицией стран альянса в отношении России возможен некий "иранский вариант" развития событий в плане реакции Москвы. Кстати, Владимир Путин недавно предупреждал о возможном ответе на нападение на Россию стран с участием ядерных государств.



Откуда у Запада уверенность, что Москва не решится на сокрушительный ответ или, скажем так, для начала - демонстрационный? Хотя, как показывает опыт текущей войны на Ближнем Востоке, никакая демонстрация силы агрессора не остановит. Так, по данным ЦАХАЛ, Иран выпустил по Израилю примерно 100 ракет. Разные источники дают разные цифры - вплоть до 500. Согласно официальным данным, с иранской территории в несколько волн было запущено около 180 баллистических ракет.



По предварительным подсчетам, Израилю нанесен ущерб в два млрд долларов, что для него совершенно не критично. Но результаты ночного удара также продемонстрировали, что Тель-Авив не вынес уроков из апрельских событий и, более того, слишком сильно положился на помощь региональных партнеров, а также американского и европейских контингентов. Однако на практике выяснилось, что "группа поддержки" Израиля заметно поредела с весны - к защите израильского воздушного пространства не подключилась ни одна из аравийских монархий, даже Бахрейн и ОАЭ, претендующие на статус стратегических партнеров Тель-Авива. Основной груз ответственности за поддержку израильской воздушной обороны лег на США, которым пришлось спешно задействовать находившиеся в Средиземном море эсминцы, и на Иорданию. Но она сконцентрировалась исключительно на обороне приграничных районов и явно не желала лезть на рожон.



Добавим: обладая колоссальным (примерно 150 тыс.) запасом ракет и дронов (который постоянно пополняется как поставками из Ирана, так и благодаря собственным предприятиям), "Хезболла" способна передвинуть мертвую зону на 50 или 100 км в глубину территории Израиля; никакие ПВО и ПРО пока что не остановили эти регулярные удары (сообщает издание СП).



Иран действительно показал, что может ударить по Израилю, если захочет, и если бы он намеревался нанести ядерный удар, то он сделал бы это своими гиперзвуковыми ракетами. Однако есть моменты, которые не позволяют сказать, что это был адекватный ответ Ирана.



Главное - после этих ударов ничего не изменилось: Израиль продолжает войну. Беженцы домой вернуться не могут. Для самого Израиля ситуация тоже не улучшилась.



Политолог Сергей Марков обратил внимание на то, что массированная ракетная атака Ирана на Израиль не нанесла почти никакого ущерба. "Вопрос: это ракеты Ирана не могут нанести ущерб Израилю? Или это Иран не хочет нанести ущерба Израилю, потому что боится эскалации войны с Израилем? Пока эксперты не имеют консенсусного ответа на этот вопрос. Но важнее другое: при любом варианте этого ответа можно сделать прогноз: Израиль пойдет на эскалацию. Потому что любой из этих вариантов показывает слабость Ирана. А слабых бьют", - добавил он. Тогда в чем смысл этих ударов?



Можно сказать, что Иран дал Белому дому ассиметричный ответ: он нанес удары по американским военным базам и показал при этом, что в состоянии точечно атаковать, если и не все, то многие из баз США, расположенных в регионе.



И каждая из них - это уязвимое место в созданной здесь американцами системе, обеспечивающей их влияние и ключевую роль в регионе. По крайней мере, до сих пор. Страшнее и придумать что-либо иное для потери престижа США на Ближнем Востоке невозможно. А для американской администрации - это крах всей ее внешней политики: гибель любого солдата воспринимается в США чрезвычайно остро со времен вьетнамской войны, где было убито более 50 тыс. военных.



Комментируя события, представитель МИД России Мария Захарова заявила, что миротворческая роль США в палестино-израильском конфликте вновь подвинула Ближний Восток к обрыву. Она подчеркнула, что обострение конфликта является зоной прямой ответственности Вашингтона, который "сам себе присвоил право единолично творить добро в этом регионе". И отметила, что текущая ситуация на Ближнем Востоке является полным провалом администрации президента США Байдена. Как бы в подтверждение этих российских оценок глава Пентагона Остин назвал иранскую атаку на Израиль "возмутительным актом агрессии" и заявил, что провел после атаки телефонный разговор с главой минобороны Израиля.



Если же произойдет разрастание конфликта из вялотекущего в масштабную региональную войну, то внимание мирового сообщества и США в таком случае может переключиться на Ближний Восток, что серьезно повысит вероятность ослабления помощи Киеву и заморозки конфликта. Ведь для тех же американцев Израиль имеет куда большее значением, чем Украина.



Израиль является не просто частью западного мира, он, по сути, являет собой американскую территорию на Ближнем Востоке. Соответственно, и все, что он делает, рассматривается как действия самих США. Именно американская поддержка обеспечивает Израилю полную безнаказанность за теракты и агрессии (не говоря уже о карательной внутренней политике в отношении палестинцев). По мнению обозревателя РИА "Новости" Петра Акопова, Израиль воюет как часть Запада. Такой же частью хочет стать нынешняя Украина, находящаяся пока под управлением Запада. Может ли Россия бить по Польше, Румынии или американским базам в Германии, откуда идут поставки оружия в Киев, как Израиль бьет по Дамаску, Бейруту или Тегерану? Может, но мы находимся в положении Ирана, а не Израиля: мы являемся не частью Запада, а противостоим ему. То есть в случае ударов по странам НАТО на кону у нас стоит прямая война с США.



Проблема в том, что Киев - это наша земля и война идет не на уничтожение, как в Газе, а за воссоединение с Украиной, то есть недопущение ее похищения Западом. Думается, с Акоповым можно согласиться по многим позициям. Особенно в плане вывода о том, что Израиль мечтает изгнать всех палестинцев из Газы и создать там безлюдную "зону безопасности", то есть стереть память о том, что это была палестинская земля, а потом заселить ее еврейскими поселениями. "Россия не хочет выселить украинцев из Украины - мы хотим вернуть землю и народ в их естественное состояние части общего русского мира, предотвратить отторжение западной части русских земель и их атлантизацию и дерусификацию".



Хорошо бы этот вывод довести до ума и сердец не только тех украинцев, что с остервенением сражаются с Россией, но и "ждунов" российского разлива. Может, подействует?



Специально для "Столетия" Источник - Столетие.Ру

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1728109680





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Предложенную Президентом кандидатуру на должность судьи Верховного Суда поддержали сенаторы

- В Астане состоялся Форум депутатов маслихатов с участием Главы государства

- Глава государства наградил граждан, участвовавших в организации V Всемирных игр кочевников

- Указ Президента Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года №660

- Депутаты одобрили конституционные поправки в антикоррупционное законодательство в первом чтении

- К истории советского нациестроительства

- Кадровые перестановки

- О заседании Центральной комиссии референдума

- Опубликовано заключительное заявление Международного валютного фонда по итогам Миссии в Республику Казахстан