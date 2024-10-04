 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 05.10.2024
14:21  The Guardian: следователи Скотленд-Ярда годами покрывали похотливого миллиардера Мохаммеда аль-Файеда
13:35  Смена посла. Узбекистана послал Саидикрама Ниязходжаева из Казахстана в Кыргызстан
13:29  Что может выиграть Россия от сценариев двуполярности или многополярности
13:14  Израильским авиаударом по ливанскому Триполи убит (вместе с семьей) командир бригады ХАМАС "Аль-Кассам" Саид Аталла
13:11  Der Spiegel: спустя 34 года после воссоединения единой Германии больше нет
12:03  РФ и Азербайджан создали рабочую группу по вопросу обмеления Каспийского моря
09:56  Рахмона поздравляют с 72 Днем Рождения

09:52  Курская дуга, 4 октября: Почему из-за Суджи застрелился комбат 72-й ОМБр ВСУ, - СП
09:28  Асимметричный ответ.В Иране результаты ракетной атаки на Израиль сочли успешными, в Израиле призывают народ воспрянуть духом, - М.Столетов
09:25  Шеф ФСБ России Бортников : США хотят привести к власти в СНГ подконтрольных Западу политиков
09:06  Президент Жапаров поблагодарил сына Ташиева за строительство дороги вокруг Узгена
08:50  Выжигать уральскую либер-мерзоту назначен Жога - комбат
08:41  Таджикистан заявил о "нарушении прав" своих граждан в России. Что вызвало недовольство Душанбе?
08:35  Достали! Великобритания возвращает архипелаг Чагос в центре Индийского океана под суверенитет Маврикия
00:39  Стало известно, почему Израиль не спешит с ответным ударом по Ирану, - С.Вальченко
00:38  Роль и значимость русского народа в России: наследие либерализма нужно пресекать, - Андрей Школьников
00:23  Квебекские сепары шантажируют канадского премьера Трюдо своей поддержкой, - МК
00:16  В Индии 8-летнего школьника принесли в жертву ради удачи и процветания школы
00:12  Алишер Усманов выиграл суд против немецкого телеканала ARD. Иск 250 000 евро за клевету
00:09  Во Франции правительству Мишеля Барнье выдвинули 1-й вотум недоверия
00:08  После Угледара бандеровские опорники "поплыли", - Р.Маркуш
00:04  Кыргызстанцы просят аннулировать соглашение с Канадой по биолаборатории, - Алина Мамаева
00:03  Новая стратегия развития энергетики России, - Михаил Делягин
00:02  Изгнав французов, Нигер национализирует добычу урана и золота
00:01  Токаев утвердил новый состав Совета иностранных инвесторов при президенте
00:00  Немецкий беспорядок: о земельных выборах в Германии, - Виталий Волков
Пятница, 04.10.2024
18:02  В Ватикане состоялась встреча Садыра Жапарова с Папой Римским Франциском
17:59  Кульбит Помпео: китайская угроза делает голубей мира даже из американских "ястребов"
17:52  Gils power: германская оппозиция планирует победить глобалистов их же оружием
17:49  Казправительство провалило "атомный" референдум, - Петр Своик
17:44  Eurasian Resources Group возглавил Шухрат Ибрагимов вместо Бенедикта Соботки
17:42  В России больше не будет нелегальной миграции. Точка
17:34  Гекатомба в Буркина-Фасо. Боевики джихадисты казнили в городке Барсалогу 600 мирных жителей
15:26  СВО: суровый эндшпиль курской авантюры ВСУ, - Александр Хроленко
14:50  Когда будущему грозит уже не Новое Средневековье, а кое-что пострашнее... Почему роман Пелевина "Круть" обязательно нужно прочесть
14:15  Россия исключает "Талибан " из списка террористистических организаций
14:03  Киргизия национализировала Араванский хлопзавод, принадлежавший россиянину-инвестору
13:42  Элиты считают, что запаса прочности системы на их век хватит. Но.., - Жарас Ахметов
13:19  Кинжальные удары русской армии вскрыли оборону ВСУ, враг откатывается, - Царьград
13:09  Forbes: в офисе Зеленского обсуждают увольнение Буданова, Умерова и Сырского
12:21  Президент Токаев предложил реформировать Высший судебный совет РК
11:52  Шеф ФСБ России Бортников связал подрыв пейджеров в Сирии и Ливане с угрозой для стран СНГ
11:24  Ответ Ирана разрушил миф о неприкасаемости Израиля, - Мехмет Али Гюллер
11:22  Китай занимает иностранные прилавки в магазинах России
11:18  Вот кто выигрывает от войны: рыночная стоимость военных монополий США и Израиля выросла, - Угур Зенгин
11:13  Азии не НАТО: Индия не поддержала идею Японии создать альянс, - К.Логинова
11:08  Гуманитарная катастрофа в Приднестровье как средство спасения режима Санду, - Алексей Логофет
10:44  Кадры атаки: как йеменские хуситы подорвали британский танкер Cordelia Moon
09:28  Замаячил новый Цукуринский котел: ВСУ жалуются на "нереально быстрое" продвижение русских
09:17  Экс-президента Моралеса (Боливия) обвинили в изнасиловании несовершеннолетней
08:57  Заря "коллективного Востока" ( заметки на полях Третьей мировой), - Андрей Фефелов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Курская дуга, 4 октября: Почему из-за Суджи застрелился комбат 72-й ОМБр ВСУ, - СП
09:52 05.10.2024

Укро-СМИ утверждают, что укровермахт был близок к "перемоге", но русские морпехи на 2-х БТР уничтожили бандеровскую колонну из 19-ти танков и БМП

Александр Ситников

На фоне успешного наступления армии России в ДНР мониторинговые каналы, как наши, так и вражеские, достаточно скупо освещают события в Курской области. Разгром врага в Угледаре и зачистка Цукурино вытеснили оперативку из зоны вторжения укровермахта в Россию. Тем не менее о затишье там говорить не приходится.

Согласно сводки нашего Минобороны, подразделения группировки войск "Север" продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-й бригады нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Любимовка, Новый Путь, Покровский и Плехово.

Также за прошедшие сутки подразделениями группировки отражены две контратаки противника в направлении населенных пунктов Любимовка, Ольговка и Плехово.

За сутки потери ВСУ составили более 350 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, а также три артиллерийских орудия, в том числе самоходная артиллерийская установка "Caesar" французского производства и буксируемая гаубица М777 производства США, три автомобиля, три станции радиоэлектронной борьбы и инженерная машина разграждения.

Сгоревшие шведские и немецкие танки стали памятником украинской глупости
По данным "Военной хроники", враг продолжает подтягивать в Курскую область иностранную технику, в том числе американские гаубицы M777 и бронетранспортеры MaxxPro, а также немецкие танки Leopard 2, в явной попытке удержать захваченные рубежи. Ситуативным оккупантам это удается все труднее и труднее.

"Северный ветер" информирует, что артиллерия "северян" нанесла удары по сосредоточениям сил ВСУ на участке госграницы и в Сумской области. В Глушковском районе в ходе боев за сутки уничтожено более 40 человек живой силы, а также шведская САУ "Арчер" в районе н.п. Мелячиха.

С "мест" также поступают сообщения, что в Суджанском районе идут встречные бои, причем боевики Зеленского находятся в активной обороне и при любой возможности контратакуют - правда, безуспешно. Причем ВСУшники здесь перегруппировываются, о чем сообщил боец группы"Аида" с позывным "Москва". По его данным, "они силы уводят (с участка у Суджи), возможно, это была ротация, возможно, некоторое маленькое отступление. По другой информации, они собираются еще силы заводить. Так что бдим, следим, ждем, взрываем".
Наиболее жесткие столкновения по-прежнему наблюдаются вблизи Плехово. Потери противника на данных участках фронта составили до 40 человек убитыми, 4 пункта управления БпЛА, 3 артиллерийских орудия и миномет.

За сухими сводками кроется тяжелый ратный труд русского солдата, перемалывающего ситуативных окуппантов. Об одном свежем случае уничтожения бандеровцев рассказал командир роты десантников с позывным "Шарт". Оказывается, наши бойцы на отбитом опорном пункте ВСУ захватили рабочую рацию, слушая которую удалось вычислить замаскированный опорник захисников.

Из рассказа комроты стало известно, что в его подразделении есть боец родом из Мариуполя, который знает украинский язык. В ходе прослушки удалось уточнить место расположения врага и навести на позицию "хероев" миномет. В итоге к Бандере отправлено 20 человек личного состава, включая командира отряда противника.

Высокие потери сил вторжения подтверждают похоронные волонтеры незалежной. Именно поэтому среди простых укровояк нарастает критика курской авантюры. Дескать, если бы не идиотский наступ на Курск, то и побратимы не погибли бы, и Угледар бы не пал. По слухам, об этом написал в своей предсмертной записке один из командиров разгромленной в "фортецi" бригады "Черные запорожцы", прежде чем выстрелить себе в рот.

Просроченный президент "404-й" Зеленский, однако, упорно доказывает, что "наступ на Курск идет по плану", и без авантюры в Кореневском и Суджанском районах русские "уже захватили бы Покровск и Часов Яр".

В целом, из Киева пока не поступают сигналы, что враг закругляется и готовится к драпу, о чем ранее писали некоторые милитари-блогеры бандерштата. Напротив, продолжают поступать новости об очередной концентрации войск группировки "Північ" на границе с Глушковским районом.

После Угледара противник "поплыл": Цукурино, Николаевка и Островское - наши, Горняку и Кураховке приготовиться
Над ВСУ нависла угроза окружения масштаба Великой Отечественной войны
Не исключается повторение мощного наката в направлении населенного пункта Теткино. Похоже, уже в незалежной мало кто верит, что "херои что-то достигнут под Курском", мол, время "перемоги" упущено.

Другими словами, начинается разбор полетов. Так, издание Kyiv Independent (заблокированное в нашей стране) со ссылкой на свои источники в укровермахте рассказало, что захисникам не хватило совсем чуть-чуть, чтобы в августе прорваться к Курчатову. Судя по всему, речь идет о бронетанковом эпичном рубилово 12 августа, когда подразделение 810-й бригады Черноморского флота размотало колонну 82-й ОДШБр ВСУ.

О том, как наши морпехи на 2-х БТР остановили прорыв колонны из 19 единиц натовской техники, рассказали "Военкоры Русской Весны": "12 единиц смогло заехать в район поселка, 8 единиц было уничтожено перекрестным огнем, 4 единицы смогли проехать дальше, но также были уничтожены другими подразделениями. 5 единиц техники, не доехав до основной дороги, развернулись на полевой и бежали обратно. После основного контакта 2 единицы техники противника попытались прорваться через нашу засаду, но также были уничтожены".

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1728111120


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Предложенную Президентом кандидатуру на должность судьи Верховного Суда поддержали сенаторы
- В Астане состоялся Форум депутатов маслихатов с участием Главы государства
- Глава государства наградил граждан, участвовавших в организации V Всемирных игр кочевников
- Указ Президента Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года №660
- Депутаты одобрили конституционные поправки в антикоррупционное законодательство в первом чтении
- К истории советского нациестроительства
- Кадровые перестановки
- О заседании Центральной комиссии референдума
- Опубликовано заключительное заявление Международного валютного фонда по итогам Миссии в Республику Казахстан
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  