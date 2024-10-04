Курская дуга, 4 октября: Почему из-за Суджи застрелился комбат 72-й ОМБр ВСУ, - СП

09:52 05.10.2024

Укро-СМИ утверждают, что укровермахт был близок к "перемоге", но русские морпехи на 2-х БТР уничтожили бандеровскую колонну из 19-ти танков и БМП



Александр Ситников



На фоне успешного наступления армии России в ДНР мониторинговые каналы, как наши, так и вражеские, достаточно скупо освещают события в Курской области. Разгром врага в Угледаре и зачистка Цукурино вытеснили оперативку из зоны вторжения укровермахта в Россию. Тем не менее о затишье там говорить не приходится.



Согласно сводки нашего Минобороны, подразделения группировки войск "Север" продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-й бригады нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Любимовка, Новый Путь, Покровский и Плехово.



Также за прошедшие сутки подразделениями группировки отражены две контратаки противника в направлении населенных пунктов Любимовка, Ольговка и Плехово.



За сутки потери ВСУ составили более 350 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, а также три артиллерийских орудия, в том числе самоходная артиллерийская установка "Caesar" французского производства и буксируемая гаубица М777 производства США, три автомобиля, три станции радиоэлектронной борьбы и инженерная машина разграждения.



Сгоревшие шведские и немецкие танки стали памятником украинской глупости

По данным "Военной хроники", враг продолжает подтягивать в Курскую область иностранную технику, в том числе американские гаубицы M777 и бронетранспортеры MaxxPro, а также немецкие танки Leopard 2, в явной попытке удержать захваченные рубежи. Ситуативным оккупантам это удается все труднее и труднее.



"Северный ветер" информирует, что артиллерия "северян" нанесла удары по сосредоточениям сил ВСУ на участке госграницы и в Сумской области. В Глушковском районе в ходе боев за сутки уничтожено более 40 человек живой силы, а также шведская САУ "Арчер" в районе н.п. Мелячиха.



С "мест" также поступают сообщения, что в Суджанском районе идут встречные бои, причем боевики Зеленского находятся в активной обороне и при любой возможности контратакуют - правда, безуспешно. Причем ВСУшники здесь перегруппировываются, о чем сообщил боец группы"Аида" с позывным "Москва". По его данным, "они силы уводят (с участка у Суджи), возможно, это была ротация, возможно, некоторое маленькое отступление. По другой информации, они собираются еще силы заводить. Так что бдим, следим, ждем, взрываем".

Наиболее жесткие столкновения по-прежнему наблюдаются вблизи Плехово. Потери противника на данных участках фронта составили до 40 человек убитыми, 4 пункта управления БпЛА, 3 артиллерийских орудия и миномет.



За сухими сводками кроется тяжелый ратный труд русского солдата, перемалывающего ситуативных окуппантов. Об одном свежем случае уничтожения бандеровцев рассказал командир роты десантников с позывным "Шарт". Оказывается, наши бойцы на отбитом опорном пункте ВСУ захватили рабочую рацию, слушая которую удалось вычислить замаскированный опорник захисников.



Из рассказа комроты стало известно, что в его подразделении есть боец родом из Мариуполя, который знает украинский язык. В ходе прослушки удалось уточнить место расположения врага и навести на позицию "хероев" миномет. В итоге к Бандере отправлено 20 человек личного состава, включая командира отряда противника.



Высокие потери сил вторжения подтверждают похоронные волонтеры незалежной. Именно поэтому среди простых укровояк нарастает критика курской авантюры. Дескать, если бы не идиотский наступ на Курск, то и побратимы не погибли бы, и Угледар бы не пал. По слухам, об этом написал в своей предсмертной записке один из командиров разгромленной в "фортецi" бригады "Черные запорожцы", прежде чем выстрелить себе в рот.



Просроченный президент "404-й" Зеленский, однако, упорно доказывает, что "наступ на Курск идет по плану", и без авантюры в Кореневском и Суджанском районах русские "уже захватили бы Покровск и Часов Яр".



В целом, из Киева пока не поступают сигналы, что враг закругляется и готовится к драпу, о чем ранее писали некоторые милитари-блогеры бандерштата. Напротив, продолжают поступать новости об очередной концентрации войск группировки "Північ" на границе с Глушковским районом.



После Угледара противник "поплыл": Цукурино, Николаевка и Островское - наши, Горняку и Кураховке приготовиться

Над ВСУ нависла угроза окружения масштаба Великой Отечественной войны

Не исключается повторение мощного наката в направлении населенного пункта Теткино. Похоже, уже в незалежной мало кто верит, что "херои что-то достигнут под Курском", мол, время "перемоги" упущено.



Другими словами, начинается разбор полетов. Так, издание Kyiv Independent (заблокированное в нашей стране) со ссылкой на свои источники в укровермахте рассказало, что захисникам не хватило совсем чуть-чуть, чтобы в августе прорваться к Курчатову. Судя по всему, речь идет о бронетанковом эпичном рубилово 12 августа, когда подразделение 810-й бригады Черноморского флота размотало колонну 82-й ОДШБр ВСУ.



О том, как наши морпехи на 2-х БТР остановили прорыв колонны из 19 единиц натовской техники, рассказали "Военкоры Русской Весны": "12 единиц смогло заехать в район поселка, 8 единиц было уничтожено перекрестным огнем, 4 единицы смогли проехать дальше, но также были уничтожены другими подразделениями. 5 единиц техники, не доехав до основной дороги, развернулись на полевой и бежали обратно. После основного контакта 2 единицы техники противника попытались прорваться через нашу засаду, но также были уничтожены".