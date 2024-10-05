Рахмона поздравляют с 72 Днем Рождения

09:56 05.10.2024 По случаю дня рождения на имя Президента Республики Таджикистан, Лидера нации уважаемого Эмомали Рахмона поступают поздравления глав государств и правительств зарубежных стран, руководителей различных международных и региональных организаций, а также видных государственных и общественных деятелей

Октябрь 5, 2024 08:00



ДУШАНБЕ, 05.10.2024 /НИАТ "Ховар"/. По случаю дня рождения уважаемого Эмомали Рахмона на имя Президента Республики Таджикистан, Лидера нации поступают поздравления глав государств и правительств зарубежных стран, руководителей различных международных и региональных организаций, а также видных государственных и общественных деятелей:



Уважаемый Эмомали Шарипович,



От души поздравляю Вас с Днем Рождения.



Вы по праву пользуетесь высоким уважением как среди соотечественников, так и на мировой арене. Под Вашим руководством Таджикистан успешно движется по пути социально-экономического развития, играет важную конструктивную роль в региональных и международных делах.



В России ценят Ваши последовательные усилия, направленные на дальнейшее упрочение отношений стратегического партнерства и союзничества между нашими странами, а также на продвижение взаимовыгодных связей в рамках ОДКБ, СНГ и ШОС.



В преддверии нашей встречи в ближайшие дни в Москве шлю Вам, уважаемый Эмомали Шарипович, искренние пожелания доброго здоровья, благополучия и новых успехов в государственной деятельности.



Президент Российской Федерации Владимир Путин



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Уважаемый господин Президент:



По случаю Вашего дня рождения позвольте мне выразить Вам искреннее поздравление и наилучшее пожелание.



В начале июля текущего года, я успешно совершил государственный визит в Республику Таджикистан, с Вами провели результативные и плодотворные переговоры, совместно приняли решение о развитии китайско-таджикских отношений всестороннего сотрудничества и стратегического партнерства в новую эпоху, договорились о формировании сообщества единой судьбы Китая и Таджикистан на новой отправной точке, и также составили грандиозный план для дальнейшего развития всестороннего сотрудничества.



Я высоко ценю развитие китайско-таджикских отношений, берегу нашу глубокую дружбу, готов совместно с Вами прилагать усилия, чтобы вывести всеобъемлющее сотрудничество между нашими странами на новый уровень и придать новый импульс совместному процветанию Китая и Таджикистана.



Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и больших достижений в Вашем высоком ответственном деле.



Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин



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Уважаемый Эмомали Шарипович!



Дорогой брат!



Мне доставляет огромное удовольствие сердечно поздравить Ваше Превосходительство в связи с днем рождения и направить Вам мои самые наилучшие пожелания.



Мы знаем Вас как выдающегося государственного деятеля и опытного политика, заслужившего высокое уважение и признание своего народа, обеспечившего независимость государства, вносящего огромный вклад в экономическое и социальное развитие страны, повышение уровня жизни населения, а также укрепление престижа и авторитета Таджикистана на международной арене.



Хотел бы с особым удовлетворением отметить, что благодаря взаимной твердой политической воле, отношения с Таджикистаном, испокон веков являющимся нашим близким другом и добрым соседом, в последние годы были подняты на высочайший уровень, соответствующий имеющемуся у нас потенциалу и возможностям.



Не будет преувеличением сказать, что продуктивные встречи в ходе государственного визита на высшем уровне в Таджикистан в этом году, а также договоренности, достигнутые по важным направлениям наших всеобъемлющих и долгосрочных связей и подписание Договора о союзнических отношениях открыли новый этап двустороннего партнерства.



Несомненно, благодаря совместным усилиям и устремлениям мы добьемся еще большего укрепления многогранных и взаимовыгодных отношений на благо общего процветания и повышения благополучия наших дружественных народов.



Уважаемый Эмомали Шарипович, еще раз сердечно поздравляю Вас с этим радостным и незабываемым днем в Вашей жизни, желаю Вам крепкого здоровья, семейного счастья и новых успехов в Вашей ответственной государственной деятельности, а братскому народу Таджикистана - мира и постоянного прогресса.



Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев



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Уважаемый Эмомали Шарипович!



Примите мои сердечные поздравления и добрые пожелания по случаю Вашего Дня рождения.



С Вашим именем и созидательной деятельностью на посту Главы государства неразрывно связаны яркие достижения братского Таджикистана в сфере политической и социально-экономической модернизации, а также высокий авторитет страны в международном сообществе.



Убежден, созданная Вами государственность будет и впредь оставаться крепкой опорой дальнейшего устойчивого развития и прогресса Вашей страны.



В Казахстане Вас уважают как выдающегося государственного деятеля международного масштаба, надежного друга, внесшего исторический вклад в развитие казахско-таджикских отношений.



Высоко ценю нашу дружбу и подтверждаю твердое стремление к всестороннему укреплению межгосударственного сотрудничества в духе стратегического партнерства и союзничества.



В этот торжественный день, уважаемый Эмомали Шарипович, желаю Вам неиссякаемой энергии и новых свершений в ответственной деятельности на благо братского народа Таджикистана.



Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев



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Уважаемый Эмомали Шарифович!



Примите мои теплые поздравления и наилучшие пожелания по случаю Вашего дня рождения!



Большие успехи, достигнутые во всех сферах общественно-политической жизни Таджикистана, значительные достижения в экономическом развитии страны, укреплении авторитета на мировой арене неразрывно связаны с Вашим именем.



Хочу выразить благодарность за Ваш большой личный вклад и глубокое внимание которую Вы уделяете укреплению и развитию двусторонних отношений между Туркменистаном и Республикой Таджикистан. Твердо убежден, что туркмено-таджикские братские отношения, нашими совместными усилиями и впредь будут развиваться и углубляться на благо наших народов.



Пользуясь этой приятной возможностью, уважаемый Эмомали Шарифович, искренне желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов в ответственной государственной деятельности.



Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов



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Уважаемый Эмомали Шарифович!



Примите мои искренние поздравления и самые добрые пожелания по случаю Вашего Дня рождения!



Под Вашим мудрым и дальновидным руководством Республика Таджикистан добилась больших успехов и неуклонно укрепляет свой авторитет на международной арене.



Наши недавние встречи в Душанбе дали мощный импульс укреплению уз дружбы между нашими братскими народами и углублению сотрудничества двух стран в различных сферах. Мы остаемся приверженными к дальнейшему сотрудничеству и поддерживаем предложения и инициативы по расширению взаимодействия между Туркменистаном и Таджикистаном.



Пользуясь этой приятной возможностью, искренне желаю Вам, уважаемый Эмомали Шарифович, крепкого здоровья, семейного благополучия и счастья, а братскому народу Таджикистана - мира, прогресса и процветания.



Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана, Гурбангулы Бердымухамедов



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Уважаемый Эмомали Шарииович,



Примите мои искренние поздравления по случаю Вашего Дня рождения.



Проводимая вами государственная политика способствует социально-экономическому развитию страны, росту благосостояния народа и укреплению авторитета Таджикистана.



Уверен, что отношения между нашими странами будут укрепляться и углубляться в русле взаимного доверия, дружбы и добрососедства.



Желаю Вам, уважаемый Эмомали Шарипович, крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности, а народу Таджикистана мира и развития.



Садыр Жапаров, Президент Кыргызской Республики



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Уважаемый Эмомали Шарифович,



Примите самые искренние поздравления и добрые пожелания с Днем рождения.



Братский Таджикистан под Вашим мудрым руководством, продвигаясь по стабильному и динамичному пути развития, достиг больших успехов в деле решения социально-экономических задач и реализации общественно-политических преобразований. Ваша неустанная деятельность на высоком государственном посту, насыщенная достижениями во всех сферах, снискала Вам большой авторитет как в родной стране, так и на международной арене.



Особо хотел бы отметить Ваш личный вклад в развитие азербайджано-таджикских межгосударственных отношений и многопланового сотрудничества, основанных на исторических традициях дружбы, взаимопонимания и поддержки между нашими братскими народами.



Придаю особое значение нашим тесным личным отношениям, высоко ценю доверительный характер наших встреч и бесед. С теплотой вспоминаю Ваш государственный визит в Азербайджан в мае этого года, который заложил основу нового этапа сближения наших братских стран. Убежден, что достигнутые важные договоренности в рамках этого визита и подписанные документы, в том числе Декларация о стратегическом партнерстве, придадут новый импульс многогранному сотрудничеству между нашими странами.



Пользуясь этой приятной возможностью, хочу подчеркнуть нашу решимость совместно с Вами прилагать все необходимые усилия для всемерного укрепления и расширения отношений дружбы, стратегического партнерства между Азербайджаном и Таджикистаном.



В этот знаменательный день, желаю Вам, уважаемый Эмомали Шарифович, крепкого здоровья, благополучия и успехов в Вашей ответственной государственной деятельности на благо братского народа Таджикистана.



Ильхам Алиев, Президент Азербайджанской Республики



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Уважаемый Эмомали Шарипович,



Примите самые искренние и теплые поздравления по случаю Вашего дня рождения.



Наша многолетняя дружба, основанная на безграничном доверии и глубоком уважении, представляет для меня исключительную ценность.



Благодаря Вашей мудрой и взвешенной политике, богатому управленческому опыту и политической дальновидности Республика Таджикистан успешно развивается, укрепляя свой авторитет на международной арене. Убежден, что Ваш самоотверженный труд во благо страны будет и далее способствовать повышению уровня жизни ее граждан, содействовать поддержанию мира и согласия в Центральной Азии.



Подтверждаю готовность к продолжению тесной совместной работы по дальнейшему расширению многопланового и долгосрочного белорусско-таджикского стратегического партнерства, основу которого составляет историческая близость двух народов.



От всей души желаю Вам, дорогой Эмомали Шарипович, крепкого здоровья, сил и энергии для осуществления всех планов и начинании, Вашим родным и близким - счастья и благополучия.



Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко



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Уважаемый Президент, дорогой друг!



От всего сердца поздравляю Ваше Величество с Днем рождения от себя лично и от имени народа Турции и желаю Вам долгой и стабильной жизни рядом с Вашими близкими.



Отрадно, что день ото дня отношения Турции и Таджикистана развиваются, берущие начало из нашего общего культурного и исторического наследия.



С существующей уверенностью и решимостью желаю продолжать тесное сотрудничество между двумя странами, как на двусторонней, так и на многосторонней платформах.



Пользуясь возможностью, хочу выразить Вашему Превосходительству свои наилучшие пожелания благополучия, радости и процветания дружественного народа Таджикистана.



Реджеп Тайип Эрдоган, Президент Турции



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Уважаемый Эмомали Шарипович!



Примите мои поздравления с днем рождения!



Ваше трудолюбие, личные качества и богатый политический опыт способствуют дальнейшему развитию Таджикистана и повышению авторитета Вашей страны на международной арене.



В этой связи, желаю, чтобы ваша страна продолжала активно развиваться и достигать больших целей под вашим руководством.



Я всегда с теплыми чувствами вспоминаю все наши встречи и беседы с Вами.



Пользуясь случаем, уважаемый Эмомали Шарифович, желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, благополучия Вашей семье, больших успехов в Вашей ответственной государственной деятельности, а братскому народу Таджикистана счастья и единства.



Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев



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Ваше Превосходительство, уважаемый Эмомали Рахмон Президент Республики Таджикистан



Для меня большая честь и удовольствие выразить Вашему Превосходительству искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Вашего дня рождения, желаю Вашему Превосходительству крепкого здоровья и счастья, а также Правительству и дружественному народу Республики Таджикистан прогресса и процветания.



Примите мои искренние поздравления и признательность…



Мансур бен Заид Аль Нахаян Вице-президент, Заместитель Премьер-министра, Руководитель Администрации Президента Объединенных Арабских Эмиратов



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Ваше Превосходительство,



Примите мои самые искренние и сердечные поздравления по случаю Дня Вашего рождения!



Ваш безусловный политический авторитет, мудрость, крепость духа и стратегический прагматизм, наряду с поддержкой и непоколебимой верой славного таджикского народа в завтрашний день, обеспечивают успех созидательных социально-экономических и политических преобразований во благо укрепления государственности Республики Таджикистан, поддержания стабильности страны и повышения благосостояния ее населения.



Уверен, что под Вашим дальновидным руководством, основанным на безусловной преданности в служении Родине, Таджикистан продолжит свой путь устойчивого и динамичного развития.



Неоценим Ваш вклад в углубление и расширение взаимодействия в рамках Шанхайской организации сотрудничества, а Ваши передовые инициативы и прогрессивные идеи играют значимую роль в обеспечении безопасности и развития в нашем регионе на основе незыблемых принципов "шанхайского духа".



От всей души желаю Вам, уважаемый господин Президент, крепкого здоровья и дальнейших успехов в Вашей ответственной государственной деятельности, а Республике Таджикистан и ее братскому народу - мира, благополучия и процветания!



Генеральный секретарь ШОС Чжан Мин



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Уважаемый Эмомали Рахмон!



Примите самые теплые и искренние поздравления по случаю Вашего Дня рождения!



Под Вашим руководством Республика Таджикистан уверенно идет по пути динамичного развития, последовательно наращивает военно-политический и социально-экономический потенциал, по праву занимая авторитетные позиции на международной арене.



Глубоко признательны Вам за постоянное внимание к деятельности ОДКБ и неизменную поддержку ее развития в качестве эффективного инструмента обеспечения мира и стабильности в зоне ответственности нашей Организации.



От всей души желаю Вам, уважаемый господин Президент, крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в Вашей многогранной государственной деятельности на благо таджикского народа!



Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов



Поздравительные послания в адрес Лидера нации продолжают поступать. Источник - Ховар

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