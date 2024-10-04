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|Израильским авиаударом по ливанскому Триполи убит (вместе с семьей) командир бригады ХАМАС "Аль-Кассам" Саид Аталла
13:14 05.10.2024
Один из командиров ХАМАС погиб при ударе Израиля по Триполи в Ливане
Один из лидеров военного крыла палестинской группировки ХАМАС - бригады "Аль-Кассам" - Саид Аталла погиб при авиаударе израильской армии по его дому в Триполи на севере Ливана. Эту информацию подтвердили в ХАМАС, сообщает Al Jazeera.
Удар был нанесен по дому Аталлы в лагере палестинских беженцев Беддави в Триполи на севере Ливана. Вместе с командиром ХАМАС погибли три члена его семьи.
За последние недели Израиль неоднократно сообщал о ликвидации лидеров ХАМАС и ливанской "Хезболлы".
Так, 3 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что тремя месяцами ранее убила (ликвидировала) главу правительства ХАМАС в секторе Газа и одного из наиболее высокопоставленных членов политбюро группировки Рави Муштаху.