Смена посла. Узбекистана послал Саидикрама Ниязходжаева из Казахстана в Кыргызстан

13:35 05.10.2024

Новым послом Узбекистана в Кыргызстане стал Саидикрам Ниязходжаев. До этого он был послом в Казахстане



Саидикрам Ниязходжаев - новый посол Узбекистана в Кыргызстане



Бишкек (АКИpress) – Ниязходжаев Саидикрам Пархатович стал новым послом Узбекистана в Кыргызстане. Он вручил копии верительных грамот первому заместителю министра иностранных дел Асеину Исаева.



