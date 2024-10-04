Лукашенко пригрозил войной за атаку на свой вертолет

17:45 05.10.2024

Лукашенко: атака на вертолет президента Белоруссии приведет к войне



Белорусский лидер Александр Лукашенко 4 октября заявил, что если его вертолет потерпит крушение из-за беспилотника, это будет означать начало вооруженного конфликта.



Ранее в этот день Лукашенко прибыл в агрогородок Парохонск и во время беседы с местными жителями рассказал об обнаружении украинских беспилотников при полете над республикой.



