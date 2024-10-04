|Лукашенко пригрозил войной за атаку на свой вертолет
17:45 05.10.2024
Лукашенко: атака на вертолет президента Белоруссии приведет к войне
Белорусский лидер Александр Лукашенко 4 октября заявил, что если его вертолет потерпит крушение из-за беспилотника, это будет означать начало вооруженного конфликта.
Ранее в этот день Лукашенко прибыл в агрогородок Парохонск и во время беседы с местными жителями рассказал об обнаружении украинских беспилотников при полете над республикой.
Сам белорусский лидер указал, что ситуация не нарушила его покой. Он потребовал, чтобы Служба безопасности обсудила этот вопрос с пилотами.
"Я тут особо не парюсь, как в народе говорят, по этому поводу. И потом, знаете: сбить вертолет президента - это война, которая украинцам не нужна. Поэтому я не думаю, что на Украине те, кто принимает решения, озабочены этой проблемой. Хотя, конечно, что тут говорить, это неприятно", - приводит слова президента агентство БелТА.
Кроме того, Лукашенко подчеркнул, что его основная цель - не допустить вступления Белоруссии в конфликт. Однако в случае угрозы страна будет готова отреагировать.
Ранее, 17 сентября, белорусский лидер заявил, что нападение на Белоруссию будет означать начало третьей мировой войны. Помимо этого, стране есть чем ответить на внешнюю агрессию и ее интересы и ценности будут отстаиваться.
10 августа президент в ходе рабочей поездки в Могилевскую область назвал своей главной задачей в настоящее время недопущение развертывания боевых действий в республике.
В тот же день белорусский лидер призвал жителей государства не беспокоиться об угрозе начала военного конфликта. При этом Лукашенко пообещал в случае какого-либо обострения обстановки "задолго" сообщить об этом.