Иран пригрозил уничтожить все энергообъекты Израиля, "если сионистский режим совершит ошибку"

17:52 05.10.2024

Иран нацелится на израильские нефтеперерабатывающие заводы, если тот допустит какие-либо ошибки, сообщило иранское агентство Mehr.



ТЕГЕРАН, 4 октября (MNA) – Заместитель командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) заявил, что если сионистский режим совершит ошибку, Иран нанесет удар по всем его источникам энергии, станциям, всем нефтеперерабатывающим заводам и газовым месторождениям.



"Если оккупанты совершат ошибку, мы нанесем удар по всем их источникам энергии, станциям, всем нефтеперерабатывающим заводам и газовым месторождениям", - заявил в пятницу заместитель командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР).



"Иран - большая и обширная страна со множеством экономических центров, в то время как у "Израиля" есть три электростанции и несколько нефтеперерабатывающих заводов, и мы можем атаковать их одновременно", - добавил бригадный генерал Али Фадави.



