Остановка для великанов: необычная скамейка рассмешила жителей Актау

18:04 05.10.2024

Жители Актау обратили внимание на необычную автобусную остановку в 29 микрорайоне - она оказалась слишком большой. Видео с мужчиной, с трудом забравшимся на скамейку, вызвало волну шуток в соцсетях. Пользователи предположили, что остановка создана для фотосессий и "великанов", а не для удобства пассажиров.



В акимате пояснили, что это временная установка, пока не завершены работы по благоустройству. Остановка будет смонтирована после обустройства парковочного кармана и перемещения освещения. В этом году в Актау установят 20 новых социальных остановок.



