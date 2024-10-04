 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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    Казахстан   | 
Остановка для великанов: необычная скамейка рассмешила жителей Актау
18:04 05.10.2024

Жители Актау обратили внимание на необычную автобусную остановку в 29 микрорайоне - она оказалась слишком большой. Видео с мужчиной, с трудом забравшимся на скамейку, вызвало волну шуток в соцсетях. Пользователи предположили, что остановка создана для фотосессий и "великанов", а не для удобства пассажиров.

В акимате пояснили, что это временная установка, пока не завершены работы по благоустройству. Остановка будет смонтирована после обустройства парковочного кармана и перемещения освещения. В этом году в Актау установят 20 новых социальных остановок.

Источник - Zakon.kz
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