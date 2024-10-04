 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Сбежавшие знаменитости окончательно отказались от России
20:00 05.10.2024

"Все, что так дорого обошлось…" Сбежавшие после начала СВО за границу знаменитости окончательно отказались от России. Наконец-то "звездные" релоканты говорят о русских то, что думают?

Не случайно словосочетание "испуганные патриоты" имеет сатирический характер - вот уже два года для всех очевидно, что обладатели этого "звания" о патриотизме имеют самые туманные представления.

Однако на первых порах после начала СВО сбежавшие из России представители либеральной тусовки предпочитали маскировать свое предательство формулами "против страны и народа ничего не имею - вот власти мне не нравятся, потому и уехал".

Сейчас, осенью 2024-го, релоканты, видимо, устали притворяться - и одно за другим посыпались признания, как они относятся к русскому народу и считают ли себя его частью.

"У меня нет русских в родне…"

Наиболее откровенной в формулировках предстала актриса Юлия Ауг.

Сама себя уроженка Ленинграда считает гражданкой Эстонии (благо наличие в родне дедушки-эстонца способствует таким притязаниям), где она обосновалась еще до начала СВО. А вот прибалтийское государство так считать не спешит. В 1993-м Ауг на основании наличия предков-эстонцев получила паспорт "маленькой, но гордой" европейской страны, а дальше начались проблемы.

Эстонские власти нашли юридический повод придраться к оформлению гражданства и отобрали его у Ауг. Актриса давно судится за право снова стать "европейкой", а пока довольствуется нашим паспортом и всячески старается разорвать все связи с Россией.

Все, кроме финансовых: при первой возможности Юлия работает в отечественных проектах. Но никаких иных отношений уже успевшая выступить против СВО, назвать наш народ скотами и пожелать смерти Путину артистка иметь не желает. О чем прямо и заявляет:

Когда я говорю, что я не русская, это правда. Я человек русской культуры, но у меня нет русских в моей родне.

Правда, несколько смущает то обстоятельство, что ранее стало известно, будто по материнской линии у Ауг есть русские корни. Но предать или не предать собственных предков и семью - это дело и выбор каждого.

"Ни говорить, ни делать"

Еще одна либеральная актриса-релокант Мария Машкова отбыла за рубеж лишь после 24 февраля 2022 года. До этой исторической даты артистку, которая была востребована и получала солидные гонорары, на Родине все устраивало.

Поддержав "нетвойнистскую" истерию, осудив спецоперацию и Россию, Машкова перебралась в США, где попыталась продолжить карьеру. Правда, быстро выяснилось, что о мировой славе придется забыть. Сейчас Машкова довольствуется малым:

Я очень рада, когда появляется работа. […] Просто конкретно работать и кормить детей, оплачивать счета, которые здесь приходят без остановки.

Периодически в соцсетях Марии появлялись намеки на то, что она скучает по Родине и близким (родственники актрисы по большей части остались в России и не разделяют ее взглядов) и хотела бы наладить отношения. Однако вслед за такими "сентиментальными" сообщениями она размещала посты, после которых становилось очевидно: в Россию Машкова не собирается, да и незачем ей.

Похоже, окончательно разорвала связи как с русским народом, так и с семьей Машкова следующими откровениями:

У меня все неплохо идет. Я сыграла не русскую - я сыграла польку [до этого редкие эпизодические роли актрисы в США почти все были "русскими"]... [...] Я закрыла гештальт и все, что расклеилось, распалось [в отношениях с оставшейся в России семьей], я починила и соединила для себя. У меня больше нет необходимости ни говорить про это, ни делать...

"Обесценены или вовсе уничтожены…"

Мужская часть релокантской публики от сбежавших либеральных актрис в соревновании по отказу от всего русского едва ли отстает.

Так, известный телеведущий Леонид Парфенов, создавший множество документальных проектов об отечественной культуре и истории, считавшийся одним из главных интеллектуалов либерального ТВ-бомонда, недавно устроил публичное саморазоблачение.

Леонид Парфенов опять "срывает покровы".

Нет, о либеральных взглядах Леонида было известно всегда, о его "нетвойнистских" убеждениях все знают с 2022-го. А вот то, что журналист элементарно не понимает историю русского народа и его ценности, для многих стало откровением:

Это война [СВО] против самой России, против ее настоящего […] и против ее будущего, ее перспектив, и даже против ее прошлого. […] Обесценены или вовсе уничтожены результаты мучительного движения во "втором русском капитализме" от пресловутых 90-х… Все, что так дорого обошлось…

То есть Парфенов действительно считает, что тысячелетняя история России до 1990-х просто не имеет значения, важна лишь ельцинская эпоха и порожденные ею либеральные 2000-е? И этот человек учил русскую аудиторию "правильно знать" свое прошлое…

"Она же ужасная, она же несчастная" - "любовь" либерала к России

Театральный режиссер Юрий Бутусов - персона не столь публичная и известная не такому широкому кругу общественности, как Леонид Парфенов. Однако в культурной среде России XXI века имя Бутусова было на слуху, а его характеристика включала в себя обязательный пункт "гениальный режиссер".

По поводу режиссерских талантов Юрия Бутусова требуется отдельный разговор, хотя его творческие достижения в крупнейших театрах Москвы и Санкт-Петербурга никем не оспариваются. Как и трудно поспорить с тем, что как гражданин Бутусов изрядно проигрывает себе же как художнику.

В 2022 году режиссер перебрался за границу, а потом дал интервью, в котором осторожно, но отчетливо осудил спецоперацию: "Почему состоялся отъезд? […] Я принимаю это сложное решение - уехать, потому что я хочу оставаться человеком".

Два года спустя Бутусов уже не столь осмотрителен в выражениях и вместо осуждения действий властей выносит приговор большинству населения нашей страны:

Жизнь в провинциальной России, она же ужасная, она же несчастная. Люди доведены до отчаяния безнадежностью, бесперспективностью, каким-то ужасом, отчаянием. Которое приводит к отупению и равнодушию…

Бутусов "режет правду-матку" о России. Из-за границы. Скриншот: телеграм-канал "Хуже и не скажешь"

Если бы выступления либералов в публичном инфополе подразумевали возможность диалога, можно было спросить у родившегося в Гатчине, по сути пригороде Ленинграда/Петербурга, и проработавшего всю жизнь в двух столицах нашей страны Бутусова: откуда он так "глубоко" знает жизнь провинциальной России, чтобы делать подобные заявления? Неужто лишь из страшилок эмигрантских либеральных пропагандистов?

Но релоканты к диалогам с представителями других мнений не склонны, так что вопросы все равно останутся без ответа…

Что с того?

Очевидно, что спустя два с половиной года после начала СВО сбежавшие либералы ничего нового не придумали, они лишь начали в полной мере раскрывать свои настоящие мысли и чувства.

И в этих мыслях и чувствах России и русским нет места. Раньше находилось место - пока на Родине за счет "неправильного" народа удавалось хорошо зарабатывать и быть на виду.

А сейчас, когда после предательства "звезд" и их добровольной "релокации" денежный поток иссяк, нет смысла и скрывать: эти бывшие артисты, режиссеры и журналисты никогда не были подлинной частью русского народа.

Для того чтобы это выяснить и прояснить, пришлось дождаться СВО.

Источник - Царьград
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1728147600


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