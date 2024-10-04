Алькарас победил Синнера и выиграл теннисный супер-турнир в Пекине с рекордом ATP

20:02 05.10.2024

Алькарас победил Синнера на тай-брейке третьего сета и стал первым игроком в истории, который взял титулы на всех трех покрытиях на турнирах категории ATP-500



Третья ракетка мира, испанец Карлос Алькарас в третий раз подряд за сезон обыграл лидера рейтинга ATP Янника Синнера, победив итальянца в финале турнира в Пекине.



Матч завершился со счетом 6:7 (6:8), 6:4, 7:6 (7:3). Соперники провели на корте почти 3,5 часа - это был самый продолжительный матч в истории турнира.



Алькарас стал первым игроком, выигравшим титулы на турнирах ATP-500 на всех трех покрытиях (хард, грунт и трава) в истории серии (с 2009 года).



rbc.group

"Он мог выиграть в двух сетах, я мог выиграть в двух сетах, он также мог победить меня в трех партиях, так что это действительно был равный матч", - сказал Алькарас, которого цитирует пресс-служба ATP.



Алькарас выиграл у Синнера шесть из 10 матчей за карьеру, в этом году итальянец проиграл испанцу в полуфиналах "Ролан Гаррос" и "Мастерса" в Индиан-Уэллсе (США).



За победу на турнире Алькарас получит 500 рейтинговых очков и почти $700 тыс. призовых.



Синнер в 2023 году выиграл турнир в Пекине. Ранее только Новаку Джоковичу удавалось защитить здесь титул чемпиона.