ВС РФ готовят окружение гарнизонов ВСУ в Горняке и Кураховке

20:51 05.10.2024

– итоговая сводка Readovka за 4 октября



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала важные события за 4 октября в разрезе СВО. Русская армия начала встречный прорыв в направлении Новоселидовки уже с юга от села Острое. Нардеп Верховной рады Украины Роман Костенко признался, что американские чиновники негодуют от того, что Киев еще не снизил возраст мобилизации. Остатки 72-й ОМБр получили приказ без отдыха и пополнения снова вернуться на передовую, часть-сменщик отказалась занимать позиции.



Вопрос большого пирога – продолжение



