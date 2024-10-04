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ВС РФ готовят окружение гарнизонов ВСУ в Горняке и Кураховке
20:51 05.10.2024

– итоговая сводка Readovka за 4 октября

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала важные события за 4 октября в разрезе СВО. Русская армия начала встречный прорыв в направлении Новоселидовки уже с юга от села Острое. Нардеп Верховной рады Украины Роман Костенко признался, что американские чиновники негодуют от того, что Киев еще не снизил возраст мобилизации. Остатки 72-й ОМБр получили приказ без отдыха и пополнения снова вернуться на передовую, часть-сменщик отказалась занимать позиции.

Вопрос большого пирога – продолжение



Вчерашний прорыв ВС РФ к Новоселидовке и Измайловке со стороны шахты им. Василия Великого стал начальным этапом реализации общего плана по изоляции группировки ВСУ в Горняке, Кураховке и соседствующих с ними более мелких населенных пунктах. Ныне настал черед продолжить операцию, но уже с южного фланга зоны "замыкания" перспективного мешка. Ударом со стороны Селидовской ИТК № 82 русские штурмовые подразделения завязали бой за поселок Островское у одноименной железнодорожной станции. Это указывает на то, что и предполагала редакция Reаdovka – штурм Курахово пока предприниматься не будет, а все текущие усилия будут сосредоточены именно на "загоне" частей ВСУ в оперативное окружение севернее города. Это необходимо как минимум для того, чтобы нарушить локтевой контакт местного гарнизона с силами противника в районе Горняка и Кураховки. Следовательно, общий боевой потенциал украинской группировки будет резко снижен со всеми вытекающими для ВСУ.

Очевидно, что южный фланг нового наступления ВС РФ восточнее Курахово нацелен на соединение с русскими подразделениями, ныне штурмующими Новоселидовку. Именно там по всем признакам должно произойти замыкание в котел крупных украинских сил на этом оперативном направлении. Однако стоит рассмотреть и немного другое развитие событий. Опыт боев за Угледар показал, что наибольшие потери за кратчайшие сроки части ВСУ понесли не столько в оборонительных боях, сколько при хаотичном бегстве внутри "бутылочного горла" на север из города. Таким образом, командование ВС РФ может пойти по пути повторения практики, показавшей максимальный результат. А именно – не замыкать кольцо, а оставить небольшой коридор, который потенциально пройдет как раз по полям между Новоселидовкой и ЦОФ "Кураховская". Там высоты у последней на юге и первая на севере потенциально станут огневыми рубежами прострела отступающих. Важно осознавать, что части ВСУ, пребывая в полном окружении, не смогут сняться с позиций и будут сидеть так до последнего, сковывая наши силы на удержание котла. Киев может отдать приказ, разрешающий сдачу только при полном исчерпании боевых возможностей, или не отдать его вовсе. Однако картина, вероятно, сложится иначе, если противнику специально оставят коридор на выход в западном направлении. Тогда неприятель может повторить судьбу уничтоженной 72-й ОМБр. Психологический момент, помноженный на формальную, видную на карте, возможность вырваться из намечающегося котла сыграет с противником злую шутку. Он попадет в такой же большой тир, в котором оказался украинский гарнизон Угледара.

Вслед за штурмом поселка Островское высока вероятность того, что ВС РФ далее развернутся на север через узкие протоки излучины реки Волчья и нанесут удар по полосе мелких сел Степановка – Ильинка – Волченка. Так одновременно сформируется южная часть "бутылочного горла" и будут заняты позиции в восточной части северного берега Кураховского водохранилища. Однако выбор метода, как именно разбираться с группировкой ВСУ в полосе Горняк – Кураховка, остается за штабом ВС РФ. Выше представлен хоть и самый вероятный, но не единственный вариант развития событий.

Предательство своего народа как оно есть

Нардеп Костенко в эфире украинского телевидения заявил, что ряд чиновников США призывает незалежную снизить возраст мобилизации в ВСУ.

"Мы вам даем оружие, вы говорите, у вас нет людей. А как это у вас до 25 лет не призывают. Это как вообще?" – говорят американские кураторы со слов Костенко.

Финансисты Банковой негодуют с точки зрения "затрата – выхлоп" – отчего же при таких вложениях, сделанных прежде, Киев медлит с вводом в бой лиц младше 25-летнего возраста.

"Мне сложно ответить, я не знаю, почему", – сказал Костенко.

Данный нардеп систематически поднимает на заседаниях Рады вопрос о необходимости снижения возрастного порога мобилизации до 20 лет. Американские деньги же надо отрабатывать. В связи с этим стоит предположить, что текущее сокращение финансирования Украины со стороны западных спонсоров не что иное, как намек Банковой, что, мол, пора набивать войско интенсивнее. Без снижения возрастного порога не обойтись.

"Идите и умрите"

Украинская военная журналистка Юлия Кириенко-Меринова сообщила, что выжившие остатки 72-й ОМБр, разбитой под Угледаром, получили приказ снова вступать в бой. Без отдыха, без пополнения, без ничего. Часть – точнее, крохи, что от нее остались – снова займет позиции на передовой в районе Богоявленки и Новоукраинки.

Самое интересное состоит в том, что такой приказ деморализованные и разбитые подразделения 72-й ОМБр получили из-за того, что их товарищи из 123-й бригады ТрО ВСУ отказались выдвигаться на позиции.

"Именно это подразделение должно было поддержать 72-х в Угледаре. Но пехота ТрО разбежалась. А потом еще и комбат застрелился. Из-за них 72-е задержали свой выход из Угледара. Потому что надеялись", – написала Кириенко-Меринова на своей странице в соцсетях.

Такого разложения в рядах воюющей армии мир не наблюдал очень давно. Подразделение в целом составе отказалось выдвигаться на передовую – аж командир застрелился от позора. А уже разбитая часть, "подбирая кишки", вынуждена без промедления снова вступить в бой. Действительно, эмблема 72-й ОМБр стала "черной меткой" для тех, кто в нее попал. "Злой череп", что на шевронах солдат этой бригады, вероятно, очень хочет, чтобы не выжил вообще никто.

Вчера, 3 октября, главным событием дня стал прорыв ВС РФ к Новоселидовке со стороны Цукурино. Кроме того, выяснилось, что 72-я ОМБр ВСУ после бегства из Угледара прекратила свое существование как полноценная боевая единица.

Источник - Readovka
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