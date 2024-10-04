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Армянский марш: к чему приведет новая попытка свергнуть Пашиняна
20:54 05.10.2024

В Ереване анонсировали крупные протестные выступления

Игорь Кармазин

В Армении с наступлением осени активизировалась оппозиция. Противники действующих властей 2 октября провели митинг, а также добились того, чтобы их лидер Баграт Галстанян выступил на центральном телевидении. Ожидается, что 6 октября состоится новая акция. Наблюдатели при этом отмечают, что пока протесты не впечатляют ни масштабом, ни энтузиазмом участников. "Известия" разбирались в ситуации.

В Армении снова митингуют против Пашиняна

В апреле–июне нынешнего года Армению сотрясали рекордные акции протеста. Поводом стала делимитация и демаркация границы с Азербайджаном в Тавушской области, в ходе которой Ереван уступил четыре села. Среди других причин - потеря Карабаха, готовность власти идти на дальнейшие уступки Азербайджану и Турции, попытки переписать Конституцию и историю страны.

В крупнейших митингах, которые прошли 9 и 26 мая, а также 12 июня, участвовали десятки тысяч человек. Активисты также блокировали центральные автомагистрали и правительственные дачные поселки. Казалось, что у оппозиции есть реальные шансы перехватить власть, но этого не случилось. С одной стороны, армянские силовики жестко подавили все попытки прорваться к правительственным зданиям. С другой стороны, сами лидеры оппозиции свернули активность, объявив летний перерыв.

Известно, что в июле–августе главное медийное лицо протестов богослов и священнослужитель Баграт Галстанян активно ездил по армянским регионам, где встречался с потенциальными сторонниками. Кроме того, оппозиционеры занимались структурированием своей деятельности, например создали политический совет, куда вошли представители разных объединений. Наконец, из протестного стана регулярно доносились тезисы о том, что новые акции начнутся в сентябре, будут они якобы гораздо радикальнее весенних.

В итоге осенний политический сезон стартовал 22 сентября, когда противники Никола Пашиняна собрались в ереванском спорткомплексе имени Карена Демирчяна. Там оппозиционеры объявили о начале нового этапа борьбы и огласили свои цели. По словам Баграта Галстаняна, в случае прихода к власти он будет добиваться вытеснения азербайджанских войск с армянской территории, возвращения армянских пленных из Азербайджана, возвращения карабахских беженцев в свои дома. "Для меня выбор простой: родина или смерть", - объявил он.

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Первая уличная акция состоялась 2 октября в центре Еревана. Сторонники оппозиции сначала собрались на площади Республики, потом прошли маршем до здания телецентра, где потребовали допустить Галстаняна до эфира. После коротких препирательств политик действительно получил возможность выступить, в своем обращении он заявил, что Армению при нынешних властях ждет судьба Карабаха. "Сданы территории приграничных областей, тысячи жертв, выпрашивание мира. Руководитель правительства занят поклонением деньгам и должности", - отметил он и призвал телезрителей прийти на новый митинг 6 октября.

Среди проблем оппозиции - отсутствие повода и четкой программы

Первая уличная акция оставила двоякое впечатление. С одной стороны, участников оказалось заметно меньше, чем весной. Судя по видеозаписям и фотографиям, митинг собрал до 5 тыс. человек, хотя в мае и июне собирались десятки тысяч. Наблюдатели также отметили, что митингующие вели себя довольно спокойно, не чувствовалось готовности к жесткому противостоянию. С другой стороны, нынешняя акция стала первой после перерыва, следующие могут оказаться более массовыми и эмоциональными.

В целом может показаться, что для армянской оппозиции нынешней осенью сложились благоприятные условия. Об этом, в частности, свидетельствуют многочисленные соцопросы. Так, согласно одному из исследований, только 8% граждан положительно оценивают работу Никола Пашиняна, 75% дают отрицательную оценку, 67% считают, что действующее правительство не в состоянии заключить такой мирный договор с Азербайджаном, который будет исходить из интересов страны.

Тем не менее далеко не факт, что оппозиция сможет этой ситуацией воспользоваться. Одна из проблем для противников Пашиняна состоит в том, что у нынешних выступлений, по сути, нет конкретного повода. Весной протесты начались после делимитации части госграницы, в ходе этого процесса Ереван уступил Баку четыре села. Решение вызвало массовое возмущение, жители многих приграничных территорий почувствовали угрозу.

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Сейчас сложностей тоже немало. Среди болезненных тем - подписание мирного договора с Азербайджаном, считается, что в документе могут оказаться пункты, которые крайне невыгодны армянской стороне. Кроме того, в Ереване под давлением Баку заговорили о переписывании основных государственных нормативных актов, в том числе Конституции. Все эти темы в перспективе могут стать взрывоопасными, но прямо сейчас дело ограничивается разговорами и прогнозами.

Вторая проблема оппозиции - отсутствие внятной собственной программы. Баграт Галстанян и его сторонники много критикуют политику Пашиняна, но не предлагают четкую и понятную альтернативу. Иногда складывается ощущение, что протестующие выступают в стиле "за все хорошее". Так, Галстанян не раз высказывался против нового вооруженного конфликта с Азербайджаном, но за возвращение карабахских беженцев в свои дома. Не очень понятно, как это может сочетаться.

Интересно, что за лето ситуация в этом плане не улучшилась. Так, в ходе выступления на Общественном телевидении 2 октября Галстанян называл Пашиняна злом и требовал его скорейшей отставки. Но когда телеведущий Петрос Казарян задал оппозиционеру вопросы о его видении мирного договора с Азербайджаном и отношений с Россией, то внятного ответа не получил.

Наконец, третий момент состоит в том, что при наличии многочисленных внутренних и внешних трудностей экономика Армении демонстрирует стабильный рост. Так, за январь–август ВВП страны увеличился на 9%, а внешнеторговый оборот вырос в два раза, составив $22,5 млрд. Понятно, что речь в первую очередь идет не об эффективном правительственном курсе, а о благоприятной внешней конъюнктуре, Армения стала одной из стран, через которую следует поток импорта в Россию. Тем не менее протестная активность в таких условиях неизбежно снижается.

Что говорят эксперты

Заведующий сектором Кавказа ИМЭМО РАН Вадим Муханов считает, что пока шансов на успех у армянской оппозиции не просматривается.

- Мы видели выступления в апреле–июне, в какой-то момент они собирали десятки тысяч человек, но постепенно выдохлись, пока не видно, за счет чего сейчас эти акции могут оказаться более успешными. Я напомню, что после второй карабахской войны в Армении прошли досрочные парламентские выборы, тогда тоже много говорилось о низких рейтингах Пашиняна и его команды. В итоге, однако, правящая партия снова получила большинство и осталась у власти, - отмечает он.

Армянский политолог Аршалуйс Мгдесян говорит, что в армянском обществе накопилась огромная усталость от режима Пашиняна, но нынешняя оппозиция пока не находит общего языка с людьми.

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- У Баграта Галстаняна и его команды несколько проблем. Во-первых, их подозревают в связях с бывшими президентами Сержем Саргсяном и Робертом Кочаряном, у которых большой антирейтинг. Во-вторых, мы не слышим ответов на важнейшие вопросы о том, что делать дальше в отношениях с Азербайджаном, как обеспечить безопасность страны, как провести делимитацию и демаркацию границы. Политическая сила, которая представит проработанную программу и сможет консолидировать людей, сорвет джекпот, возьмет власть в свои руки либо через улицу, либо через выборные механизмы, - утверждает он.

Источник - Известия
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