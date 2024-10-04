Джо Лаурия: Путин восстановил суверенитет и достоинство России

20:57 05.10.2024

ИноСМИ

Россия



Джо Лаурия: Путин восстановил суверенитет и достоинство России



Американский журналист Джо Лаурия пришел в восторг от Москвы, которую он посетил спустя 20 лет после первого визита в 1995 году. Он высоко оценил политику Путина по укреплению суверенитета России, добавив, что на Западе меняют историю и уничтожают российскую точку зрения.







Я приехал в Москву в 1995 году при Ельцине и не мог поверить своим глазам. Я увидел дикий Запад. Сотни людей скитались у вокзалов и жгли костры, пытаясь хоть как-то выжить на улице. А полицейские неприкрыто брали взятки, в том числе у таксиста, который меня вез.



В октябре 2015 года я снова вернулся в Москву, ровно 20 лет спустя. Прибыв из Берлина, я решил, что все еще нахожусь в Западной Европе. Чистенький и аккуратный город. Как же так? Что произошло? Это уже не была та безумная страна. Владимир Путин. Он восстановил ее суверенитет и достоинство, и многим на Уолл-стрит и в Вашингтоне это пришлось не по нраву.



Вот что привело нас к этому вторжению, к свержению Януковича. Назовите мне хоть один переворот, хоть одну революцию, в ходе которой свергли демократически избранное правительство! Революции случаются у королей и диктаторов, а здесь переворот организовали США. Почему? Потому что Янукович сделал выбор в пользу экономической помощи от России, не ЕС. Все началось при нашем участии: Североатлантический альянс обучал и вооружал украинские силы. Украина фактически была государством НАТО.



Только в США и ​​Западной Европе верят во всю эту чушь об Украине. Уж извините. Но почему? Да потому что там отказываются от истории, ее меняют и вырезают, уничтожая российскую точку зрения. Идет намеренное подавление журналистов, ведь они вмешиваются в правительственный нарратив. Вот такая якобы ложь во спасение. Кстати, однажды я пригласил в ООН Говарда Зинна, великого американского историка, ныне покойного, и попросил его дать определение американской лжи во спасение. На что он без колебаний ответил: демократия.