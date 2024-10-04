Лицензия на агрессию. Израиль поддерживают все упыри планеты, - Сергей Кожемякин

21:01 05.10.2024 Лицензия на агрессию. Израиль поддерживают все упыри планеты



Вслед за Палестиной жертвой полномасштабной агрессии Израиля стал Ливан. Соучастниками злодеяний выступают правительства и ультраправые силы Запада. Как и в XX веке, преступный произвол разоблачают лишь коммунисты и их союзники.



Подельники захватчиков



В ближневосточном конфликте закономерно наступил новый этап. Безнаказанность Израиля развязала ему руки для расширения агрессии на Ливан. Актом государственного терроризма стала массовая диверсия со взрывами пейджеров и других электронных устройств. Последовавшие за этим удары наносятся "в лучших традициях" бойни в секторе Газа. Только за две последние недели убиты около 1 тыс. человек. Среди жертв десятки детей и женщин, медики, журналисты, сотрудники управлений ООН. Беженцами стали почти миллион ливанцев. 27 сентября в результате бомбардировок погибли Хасан Насралла и другие руководители "Хезболлы". 1 октября Израиль объявил о начале наземного вторжения в Ливан.



"Цивилизованный мир" закрыл глаза на преступления. Власти США открыто приветствуют израильский террор. "Смерть Насраллы является мерой справедливости для его многочисленных жертв... Соединенные Штаты полностью поддерживают право Израиля защищать себя", - заявил Джо Байден. Мало того, Запад фактически подталкивал Израиль к нападению на Ливан. "Хезболла" подпитывает региональную нестабильность, отдавая приоритет финансированию насилия, а не заботе о людях", - утверждали в Белом доме после введения очередных санкций. Произраильским ультиматумом стал "план урегулирования", выдвинутый Францией. Он требовал отвести силы "Хезболлы" на 20-30 километров от границы. Это не говоря о безостановочной кампании в СМИ, обвиняющей в эскалации насилия Иран и "его марионеток".



Но самым ясным сигналом о возможности открытия новых фронтов стала продолжающаяся накачка Израиля оружием. Объявленная Белым домом пауза в экспорте некоторых видов оружия оказалась манипулятивным пшиком. Уже в августе США одобрили очередные поставки на 20 с лишним млрд долл. Они включают 50 истребителей F-15 и десятки тысяч единиц боеприпасов: ракеты, минометные снаряды и т.д. Для убийства руководителей "Хезболлы" использовались американские бомбы BLU-109 и BLU-117 с системами наведения JDAM.



Столь же притворна позиция других стран-членов НАТО. Лондон, пожурив Тель-Авив за неизбирательное применение оружия, приостановил 30 из… 350 экспортных лицензий. Критически важные для Израиля контракты, например, на поставку компонентов для самолетов F-35, не затронуты. Далекими от реальности оказались сообщения СМИ о прекращении Германией военных продаж. В Берлине поспешили заверить, что "моратория на экспорт нет и не будет". Незадолго до этого административный суд Берлина отклонил иск правозащитных организаций. В постановлении сказано, что связь между оружейными сделками и нарушением международного гуманитарного права не доказана.



В эту же компанию попала Италия. В начале года глава МИД Антонио Таяни уверял, что военная продукция Израилю направляться не будет, но вскоре в Риме уточнили, что "верны соглашениям". Хитрее поступило руководство Нидерландов. Для вида согласившись с решением суда о замораживании контрактов, оно стало отправлять смертельные грузы через США.



В грязном деле поддержки Тель-Авива замешаны страны, казалось бы, проводящие более самостоятельную политику. Немало шума наделало обнаружение среди руин лагеря беженцев Нусейрат в секторе Газа остатков ракеты с маркировкой "Сделано в Индии". Как установило расследование телеканала "Аль-Джазира", индийская "оборонка" снабжает Израиль не только ракетами, но и ракетными двигателями, взрывчатыми веществами и т.д.



Другой медиаресурс - израильская газета "Гаарец" - опубликовал материал о сотрудничестве Тель-Авива с сербской государственной оборонной компанией "Югоимпорт-СДПР". Только в июле из белградского аэропорта "Никола Тесла" на израильскую авиабазу "Неватим" прибыло пять рейсов с грузом на 8 млн долл. "Александр Вучич - настоящий друг Израиля. Я выразил благодарность за его непоколебимую поддержку как словом, так и делом", - заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху после переговоров с президентом Сербии.



Атаки на Ливан привлекли внимание к Венгрии. Взорвавшиеся пейджеры имели лейбл тайваньской фирмы Gold Apollo. В последней поспешили заявить, что не производили устройства, а лишь передали лицензию венгерской фирме BAC Consulting. И хотя полной ясности в этих схемах нет, причастность Будапешта не исключена.



Среди стран Евросоюза Венгрия занимает самую произраильскую позицию. Она заблокировала введение санкций против еврейских поселенцев и крайне правых министров кабинета Нетаньяху, наложила вето на призыв воздержаться от наступления на Рафах. В Генассамблее ООН Будапешт находится среди тех немногих стран, что раз за разом отказываются осуждать преступления в секторе Газа. В самой Венгрии запрещены любые пропалестинские акции. Также это единственное из европейских государств, открывшее торговое представительство в Иерусалиме и объявившее о намерении перенести туда посольство. Глава правительства Виктор Орбан бравирует дружескими связями с Нетаньяху, добавляя, что "любая деятельность против Израиля - антисемитизм".



Единство реакционеров



Это подводит нас к редко поднимаемой теме - отношениям Израиля с ультраправым движением в Европе. На первый взгляд, ничего общего между ними быть не может. Многие крайне правые партии создавались бывшими функционерами фашистских режимов с реваншистскими целями. Основателем победившей на выборах в Австрии Партии свободы был бригадефюрер СС Антон Райнталлер. Итальянское социальное движение (предшественник "Братьев Италии") создал активист фашистской партии и офицер "черных бригад" Джорджо Альмиранте. Диктатуры прошлого века служат для таких партий ориентиром. Правящая в Венгрии "Фидес" не скрывает своего уважения к режиму Хорти, "Братья Италии" - к фигуре Муссолини, испанская "Вокс" - к генералу Франко. К отказу от покаяния за преступления нацизма призывает "Альтернатива для Германии".



Вместе с тем сегодня крайне правые - наиболее последовательные сторонники Израиля, обеляющие его самые жуткие преступления. Близость станет понятной, если вспомнить, что в основе фашизма лежит не антисемитизм, а защита интересов капитала с помощью спекуляций на национализме, "расовой чистоте" и "традиционных ценностях". В этом смысле ультраправый лагерь и израильский режим в идеологическом смысле - "близнецы-братья". Оба отвлекают внимание от кризиса капитализма на "врагов" в лице мусульман. Общей чертой является и крайний антикоммунизм.



Единение принимает характер настоящего альянса. Так, израильский министр по делам диаспоры Амихай Шикли объявил, что для Тель-Авива "будет просто отлично", если следующим президентом Франции станет Марин Ле Пен. С начала конфликта в секторе Газа "Национальное объединение" участвует в произраильских маршах и требует безоговорочной поддержки Тель-Авива. "Израилю необходимо позволить искоренить ХАМАС", - призывает Ле Пен. Левых она обвиняет в "покровительстве террористам". О том, что "Национальное объединение" - "щит для французских евреев от исламистской идеологии", говорит президент партии Жордан Барделла. Лидер другой ультраправой организации "Реконкиста" Марион Марешаль утверждает, что независимость Палестины "равносильна созданию исламистского государства со всеми опасностями для Израиля и для Запада в целом".



Успех левой коалиции "Новый народный фронт" во втором туре парламентских выборов вызвал у крайне правых и в израильских правящих кругах настоящую истерику. "Меланшон [глава партии "Непокоренная Франция"] стал знаменит благодаря заявлениям против евреев и Израиля, - заявил израильский депутат, экс-член правительства Авигдор Либерман. - Я призываю французских евреев эмигрировать. Времени нет". Уточним, что "антисемитизм" левых заключается в осуждении бойни в секторе Газа и требовании создания палестинского государства.



Еще более крепкие связи установлены с испанской "Вокс". Последняя заключила соглашение о сотрудничестве с партией Нетаньяху "Ликуд", ее лидер Сантьяго Абаскаль дважды за последний год посещал еврейское государство. Там он вместе с членами израильского кабмина сыпал проклятиями в адрес правительства Педро Санчеса, признавшего Палестину. "Санчес стоит рядом с врагами Испании - коммунистами и террористами, финансируемыми Ираном. Незаконное социалистическое правительство должно извиниться перед израильским народом за то, что поставило под сомнение законный ответ демократического государства убийцам", - заявляет Абаскаль. Приняв политика, Нетаньяху похвалил его за "образцовую защиту Израиля".



"Клон" испанских ультраправых - португальская партия "Чега" - одобряет действия Тель-Авива как "самооборону" и требует отстранить от должности генсека ООН Антониу Гутерриша за "антиизраильскую позицию". Члены партии нападают на устраиваемые компартией и другими левыми организациями демонстрации в поддержку Палестины.



Глава итальянского правительства и руководитель "Братьев Италии" Джорджа Мелони обвиняет мусульман в "стремлении изгнать еврейский народ". "Мы не должны забывать, кто все это начал. И это был не Израиль, а те, кто убивал гражданских людей, женщин и детей. Друзья Израиля должны послать ему четкие слова в защиту его безопасности", - требует она. Это не единственное откровение Мелони. По ее словам, ХАМАС не напал бы на Израиль, не атакуй перед этим Россия Украину. Связь двух событий в том, что "нарушение Москвой международного порядка вызвало цепную реакцию".



Не остались в стороне и немецкие ультраправые. По инициативе "Альтернативы для Германии" (АдГ) Берлин внес "Хезболлу" в список запрещенных организаций, эта же партия требует прекращения финансирования агентства ООН для помощи палестинским беженцам. "Атака ХАМАС направлена не только на еврейское государство, она направлена и на нас. Израиль - это часть Запада. Когда мы поддерживаем Израиль, мы защищаем наш образ жизни", - заявил один из лидеров АдГ Александр Гауланд. Неудивительно, что израильский "Седьмой канал" назвал успехи этой партии "полезными для евреев и Израиля".



Европой дело не ограничивается. По правилу "подобное тянется к подобному" тесные отношения с Израилем установило индийское правительство Нарендры Моди. Всестороннюю поддержку Тель-Авиву обещают в случае возвращения к власти республиканцы США. Самые крепкие связи сложились у правительства Нетаньяху с реакционными силами Латинской Америки. Свой первый официальный визит президент Аргентины Хавьер Милей совершил в Израиль. Там он сообщил об "абсолютной солидарности" и "правильной стратегии" еврейского государства. Аналогичную политику проводил экс-президент Бразилии Жаир Болсонару. Недавно его сторонники инициировали импичмент Лулы да Силвы из-за того, что глава государства сравнил действия Израиля с холокостом.



Голос разума



Левые силы остаются единственными, кто противостоит политике геноцида и войны. "Цель террористических атак Израиля - запугать ливанский народ, заставить его подчиниться условиям врага, закрепить влияние империалистических сил в регионе", - заявила Ливанская компартия, призвав товарищей по всему миру выступить с осуждением агрессии. Прекращения войны, уважения прав народов Палестины и Ливана требуют коммунисты Израиля.



Участники последней международной встречи коммунистических и рабочих партий выразили солидарность с палестинским народом и осудили варварскую политику Израиля, опирающегося на поддержку США, НАТО и ЕС. Принятая резолюция потребовала прекращения оккупации, создания независимого палестинского государства и призвала к глобальным акциям протеста.



О праве палестинцев на государственность в границах 1967 года и со столицей в Восточном Иерусалиме заявляют "Европейские левые", объединяющие большинство коммунистических и левосоциалистических партий ЕС. Они настаивают на введении полного оружейного эмбарго и других санкций в отношении Израиля. Прогрессивные силы проводят четкую грань между контролем миграционных потоков и национализмом. В немецком "Союзе Сары Вагенкнехт", например, подчеркивают, что под лозунгами "самообороны" Израиль ведет войну на уничтожение, и требуют от Берлина прекратить поддержку преступлений.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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