 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 06.10.2024
00:32  Абхазская катастрофа ничему не научила грузинских радикалов-украинобесов, - Петр Македонцев
00:14  "Вредить, но по-хорошему". Как Россия может ответить на провокации Прибалтики, -
00:10  Упрощенный ВНЖ в России гражданам недружественных стран: первые "ласточки" признались, что ими двигает, - МК
00:03  Венгрия подстрахует Словакию "Турецким потоком"
00:02  Звезда по имени Сара. 10 тысяч немцев митинговали за дружбу с Россией, - Грегор Шпицен
00:01  Израиль доложил о ликвидации еще двух членов руководства ХАМАС - аль=Махмуда и Найеф Али
00:00  В США интенсифицируют программу по возрождению... мамонтов

Суббота, 05.10.2024
18:04  Остановка для великанов: необычная скамейка рассмешила жителей Актау
17:52  Иран пригрозил уничтожить все энергообъекты Израиля, "если сионистский режим совершит ошибку"
17:45  Лукашенко пригрозил войной за атаку на свой вертолет
17:29  Премьер Таджикистана Кохир Расулзода заявил о нарушении прав и свобод сограждан в России
14:21  The Guardian: следователи Скотленд-Ярда годами покрывали похотливого миллиардера Мохаммеда аль-Файеда
13:35  Смена посла. Узбекистан послал Саидикрама Ниязходжаева из Казахстана в Кыргызстан
13:29  Что может выиграть Россия от сценариев двуполярности или многополярности
13:14  Израильским авиаударом по ливанскому Триполи убит (вместе с семьей) командир бригады ХАМАС "Аль-Кассам" Саид Аталла
13:11  Der Spiegel: спустя 34 года после воссоединения единой Германии больше нет
12:03  РФ и Азербайджан создали рабочую группу по вопросу обмеления Каспийского моря
09:56  Рахмона поздравляют с 72 Днем Рождения
09:52  Курская дуга, 4 октября: Почему из-за Суджи застрелился комбат 72-й ОМБр ВСУ, - СП
09:28  Асимметричный ответ.В Иране результаты ракетной атаки на Израиль сочли успешными, в Израиле призывают народ воспрянуть духом, - М.Столетов
09:25  Шеф ФСБ России Бортников : США хотят привести к власти в СНГ подконтрольных Западу политиков
09:06  Президент Жапаров поблагодарил сына Ташиева за строительство дороги вокруг Узгена
08:50  Выжигать уральскую либер-мерзоту назначен Жога - комбат
08:41  Таджикистан заявил о "нарушении прав" своих граждан в России. Что вызвало недовольство Душанбе?
08:35  Достали! Великобритания возвращает архипелаг Чагос в центре Индийского океана под суверенитет Маврикия
00:39  Стало известно, почему Израиль не спешит с ответным ударом по Ирану, - С.Вальченко
00:38  Роль и значимость русского народа в России: наследие либерализма нужно пресекать, - Андрей Школьников
00:23  Квебекские сепары шантажируют канадского премьера Трюдо своей поддержкой, - МК
00:16  В Индии 8-летнего школьника принесли в жертву ради удачи и процветания школы
00:12  Алишер Усманов выиграл суд против немецкого телеканала ARD. Иск 250 000 евро за клевету
00:09  Во Франции правительству Мишеля Барнье выдвинули 1-й вотум недоверия
00:08  После Угледара бандеровские опорники "поплыли", - Р.Маркуш
00:04  Кыргызстанцы просят аннулировать соглашение с Канадой по биолаборатории, - Алина Мамаева
00:03  Новая стратегия развития энергетики России, - Михаил Делягин
00:02  Изгнав французов, Нигер национализирует добычу урана и золота
00:01  Токаев утвердил новый состав Совета иностранных инвесторов при президенте
00:00  Немецкий беспорядок: о земельных выборах в Германии, - Виталий Волков
Пятница, 04.10.2024
18:02  В Ватикане состоялась встреча Садыра Жапарова с Папой Римским Франциском
17:59  Кульбит Помпео: китайская угроза делает голубей мира даже из американских "ястребов"
17:52  Gils power: германская оппозиция планирует победить глобалистов их же оружием
17:49  Казправительство провалило "атомный" референдум, - Петр Своик
17:44  Eurasian Resources Group возглавил Шухрат Ибрагимов вместо Бенедикта Соботки
17:42  В России больше не будет нелегальной миграции. Точка
17:34  Гекатомба в Буркина-Фасо. Боевики джихадисты казнили в городке Барсалогу 600 мирных жителей
15:26  СВО: суровый эндшпиль курской авантюры ВСУ, - Александр Хроленко
14:50  Когда будущему грозит уже не Новое Средневековье, а кое-что пострашнее... Почему роман Пелевина "Круть" обязательно нужно прочесть
14:15  Россия исключает "Талибан " из списка террористистических организаций
14:03  Киргизия национализировала Араванский хлопзавод, принадлежавший россиянину-инвестору
13:42  Элиты считают, что запаса прочности системы на их век хватит. Но.., - Жарас Ахметов
13:19  Кинжальные удары русской армии вскрыли оборону ВСУ, враг откатывается, - Царьград
13:09  Forbes: в офисе Зеленского обсуждают увольнение Буданова, Умерова и Сырского
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
В США интенсифицируют программу по возрождению... мамонтов
00:00 06.10.2024

Режиссер "Властелина колец" дал $10 млн стартапу по воссозданию мамонтов
Компания Colossal хочет воссоздать вымерших несколько тысяч лет назад мамонтов и дронтов. Питер Джексон вложил в стартап $10 млн. Ранее в него инвестировала Пэрис Хилтон

Режиссер "Властелина колец" и "Хоббита" Питер Джексон вложил $10 млн в биотехнологическую компанию Colossal Biosciences Inc., которая поставила своей целью воссоздать вымерших животных, передает Bloomberg.

"На самом деле мы не пытались привлечь больше капитала. Но нам просто написало так много людей, а потом у нас появился Питер и еще несколько человек, которые были действительно в восторге от бизнеса, который, по нашему мнению, может быть стратегически полезным", - сказал агентству соучредитель и исполнительный директор Colossal Бен Ламм.

Публицист Джексона объяснил интерес режиссера к проекту его стремлением предотвратить вымирание видов в родной для него Новой Зеландии. Среди других знаменитостей-инвесторов стартапа Bloomberg называет актрису Пэрис Хилтон.

Ламм и генетик из Гарвардского университета Джордж Черч основали компанию в 2021 году. С того момента инвестиции в нее достигли $235 млн. Colossal Biosciences намерена возродить такие вымершие виды, как дронт и шерстистый мамонт, заработать она хочет на продаже своих технологий генной инженерии.

Компания имеет две "дочки": разработчика программного обеспечения Form Bio (получила финансирование в размере $30 млн) и компанию по переработке пластика Breaking (получила $10,5 млн инвестиций). Также она планирует запустить Colossal Foundation - некоммерческую организацию для оказания помощи природоохранным группам с помощью своих биотехнологий. На эти цели было привлечено $50 млн.

В марте Colossal сообщила, что добилась прогресса в своей работе по воспроизведению шерстистых мамонтов. Были созданы индуцированные плюрипотентные стволовые клетки (ИПСК) слонов, которые потенциально могут быть превращены в любую ткань организма мамонтов.

Эксперты собираются восстановить геном из найденных образцов, а пробелы заполнить при помощи ДНК современных азиатских слонов. Их геномы совпадают на 99,6%. Планируется, что эмбрионы подсадят к суррогатным матерям - слонихам. В планах компании - воссоздать мамонтов к 2028 году.

Лилия Пашкова

Источник - РБК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1728162000


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Предложенную Президентом кандидатуру на должность судьи Верховного Суда поддержали сенаторы
- В Астане состоялся Форум депутатов маслихатов с участием Главы государства
- Глава государства наградил граждан, участвовавших в организации V Всемирных игр кочевников
- Указ Президента Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года №660
- Депутаты одобрили конституционные поправки в антикоррупционное законодательство в первом чтении
- К истории советского нациестроительства
- Кадровые перестановки
- О заседании Центральной комиссии референдума
- Опубликовано заключительное заявление Международного валютного фонда по итогам Миссии в Республику Казахстан
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  