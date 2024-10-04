В США интенсифицируют программу по возрождению... мамонтов

00:00 06.10.2024

Режиссер "Властелина колец" дал $10 млн стартапу по воссозданию мамонтов

Компания Colossal хочет воссоздать вымерших несколько тысяч лет назад мамонтов и дронтов. Питер Джексон вложил в стартап $10 млн. Ранее в него инвестировала Пэрис Хилтон



Режиссер "Властелина колец" и "Хоббита" Питер Джексон вложил $10 млн в биотехнологическую компанию Colossal Biosciences Inc., которая поставила своей целью воссоздать вымерших животных, передает Bloomberg.



"На самом деле мы не пытались привлечь больше капитала. Но нам просто написало так много людей, а потом у нас появился Питер и еще несколько человек, которые были действительно в восторге от бизнеса, который, по нашему мнению, может быть стратегически полезным", - сказал агентству соучредитель и исполнительный директор Colossal Бен Ламм.



Публицист Джексона объяснил интерес режиссера к проекту его стремлением предотвратить вымирание видов в родной для него Новой Зеландии. Среди других знаменитостей-инвесторов стартапа Bloomberg называет актрису Пэрис Хилтон.



Ламм и генетик из Гарвардского университета Джордж Черч основали компанию в 2021 году. С того момента инвестиции в нее достигли $235 млн. Colossal Biosciences намерена возродить такие вымершие виды, как дронт и шерстистый мамонт, заработать она хочет на продаже своих технологий генной инженерии.



Компания имеет две "дочки": разработчика программного обеспечения Form Bio (получила финансирование в размере $30 млн) и компанию по переработке пластика Breaking (получила $10,5 млн инвестиций). Также она планирует запустить Colossal Foundation - некоммерческую организацию для оказания помощи природоохранным группам с помощью своих биотехнологий. На эти цели было привлечено $50 млн.



В марте Colossal сообщила, что добилась прогресса в своей работе по воспроизведению шерстистых мамонтов. Были созданы индуцированные плюрипотентные стволовые клетки (ИПСК) слонов, которые потенциально могут быть превращены в любую ткань организма мамонтов.



Эксперты собираются восстановить геном из найденных образцов, а пробелы заполнить при помощи ДНК современных азиатских слонов. Их геномы совпадают на 99,6%. Планируется, что эмбрионы подсадят к суррогатным матерям - слонихам. В планах компании - воссоздать мамонтов к 2028 году.



Лилия Пашкова