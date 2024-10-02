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Венгрия подстрахует Словакию "Турецким потоком"
00:03 06.10.2024

2 октября 2024

Венгерский оператор ГТС согласился расширить пропускную способность пункта на границе со Словакией. Фото: fgsz.hu
Если транзит газа через Украину остановится с 1 января 2025 года, то Словакия может получить часть выпавших объемов из "Турецкого потока" через Венгрию. По крайней мере, операторы газотранспортных систем двух стран согласовали увеличение мощности межгосударственного интерконнектора.

Операторы газотранспортных систем Венгрии и Словакии FGSZ и Eustream подписали поправки к договору о подключении к межгосударственному пункту Vel’ké Zlievce/Balassagyarmat.

"В соответствии с соглашением, мощность в точке присоединения будет увеличена с 2,63 млрд кубометров в год до 3,5 млрд кубометров в год в направлении Венгрия-Словакия с газовых суток 2 октября 2024 года по газовые сутки 31 марта 2025 года",
- сообщили оба оператора.
В FGSZ и Eustream отметили, что увеличение пропускной способности межгосударственного интерконнектора не требует инвестиций ни с одной из сторон. Однако не уточнили, почему это делается.

Заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач не исключает, что таким образом Словакия страхуется на случай остановки транзита российского газа с 1 января 2025 года, когда перестанет действовать контракт между "Нафтогазом" и "Газпромом".

"Рынок Словакии небольшой, его можно снабжать через ту же Венгрию. Но ее транзитное значение, по-видимому, будет утрачено в случае физического завершения украинского транзита",
- замечает эксперт.
При среднем использовании интероннектора на границе Венгрии и Словакии в этом году по нему смогут дополнительно подавать более 1,1 млрд кубометров в год. Это - более 46% поставок российского газа в Словакию.

Такие дополнительные мощности из "Турецкого потока" могут обеспечить газопроводы в Венгрию через Сербию и Румынию. При том, что газ, по крайней мере, в этом сезоне может поставляться и из хранилища в Венгрии, которое заполнено на 94%. В нем находится более 6 млрд кубометров.

Однако 1,1 млрд кубометров - это почти потолок, который технически возможен для доппоставок российского газа в обход Украины для потребителей, которые получают газ украинским транзитом. Еще более крупным получателем на этом направлении является Австрия.

Теоретически "Газпром" может поставлять СПГ с балтийского комплекса "Портовая" на терминалы хорватского острова Крк и Германии, но это не выход и объемы не те.

При том, что в Словакии по-прежнему рассчитывают на сохранение украинского транзита.

"Когда я рассматриваю все риски, я убежден, что транзит должен быть сохранен, чтобы избежать искусственных издержек в Центральной Европе, - сказал Reuters в кулуарах газовой конференции в Горном Смоковце генеральный директор словацкой Slovenský plynárenský priemysel (SPP) Войтех Ференц. - У меня такое чувство, что все как-то наладится. Также в декабре 2019 года было подписано соглашение о продлении транзита".
По словам руководителя главной газовой компании страны, переговоры о продлении транзита продолжаются. Недавно он вернулся из Баку, где был вместе с премьер-министром страны, и подтвердил, что одним из вариантов является посредничество азербайджанской Socar, которая могла бы транспортировать российский газ через украинскую территорию.

"Самым простым способом привлечения Socar была бы передача газа обратно „Газпрому" на украинско-словацкой границе, что позволило бы российской компании продолжать оказывать услуги своим европейским клиентам",
- сказал Войтех Ференц, добавив, что, несмотря на неприятие Киевом такого сценария, переговоры о сохранении статус-кво продолжаются.

Пока же словацкая SPP готовится к различным сценариям и в хранилище страны сделали рекордные запасы. ПХГ заполнено на 95%. В нем находится 3,3 млрд кубометров, тогда как годовое потребление страны составляет около 5 млрд кубометров. Поставки же "Газпрома" обеспечивают чуть больше половины.

Источник - eadaily.com
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