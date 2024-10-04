Упрощенный ВНЖ в России гражданам недружественных стран: первые "ласточки" признались, что ими двигает, - МК

00:10 06.10.2024

"Я сейчас перечислю все наши деструктивные ценности"



Заработал указ президента о предоставлении российского вида на жительство гражданам стран, где нарушаются "традиционные духовно-нравственные ценности". О том, что они подали заявки на ВНЖ, в соответствующих чатах российских диппредставительств сообщили несколько датских и австрийских семей. Мы расспросили, какие именно "нарушенные ценности" гонят их в Россию?



Указ о выдаче разрешения на временное проживание (РВП) (в отличие от трудовых мигрантов, вне квот и без сдачи экзамена по русскому языку, истории и законодательству России) гражданам 47 стран был подписан еще в конце лета, а 1 сентября эти страны были названы. Список почти дублирует перечень так называемых недружественных государств – США, Великобритания, вся Европа, включая Украину (кроме Сербии, Венгрии, Боснии и Герцеговины, Словакии и Молдавии), Япония, Австралия и другие. Если граждане указанных государств сочтут, что в их стране "пропагандируют ценности и нормы, оказывающие отрицательное воздействие на общественные и культурные институты", то их с радостью примет Россия.



Основные пункты указа начали действовать сразу же, с 1 сентября, но работа над усовершенствованием правовых актов все еще продолжается. Ответственное ведомство - МИД РФ. На ближайшее время запланировано внедрение гуманитарных программ, направленных на "защиту и сохранение традиционных идеалов".



- Мы выдаем трехмесячные визы желающим оформить российское РВП, - в частной беседе разъясняет сотрудник уполномоченного учреждения. - Иностранцы путаются в наших аббревиатурах и в их сути - виза, РВП, ВНЖ. Надо это им разложить по полочкам как следует.



Прежде в долгосрочном варианте РФ принимала только гастарбайтеров, а требования к ним куда выше: не только в смысле разрешения на работу, но и специальных экзаменов в аккредитованном образовательном учреждении при миграционных центрах. Экзамен для иностранцев, желающих получить российское РВП с целью последующего получения ВНЖ, состоит из 75-минутного теста по русскому языку и получасовых по истории России и российскому законодательству. Ранее от экзаменов были избавлены лишь иностранные дети до 18 лет, женщины старше 60 и мужчины старше 65 лет, носители русского языка, участники госпрограммы по добровольному переселению соотечественников, иностранцы, получившие полное школьное или очное высшее образование в России или СССР, и граждане Беларуси и Украины.



Теперь же от него освободят граждан целых 47 стран, равно как и от испытательного срока не менее 8 месяцев с РВП. А ВНЖ у нас бессрочный, дает право не только на жизнь и работу в России, но и на медпомощь по ОМС, соцпособия, пенсию, бесплатное образование, за что владелец ВНЖ должен соблюдать законодательство России, обеспечивать себя и членов семьи ежемесячным доходом и ежегодно подтверждать свое право проживания в России в ГУВМ МВД.



А теперь послушаем, зачем это понадобилось австриякам и датчанам:



- Я сейчас перечислю вам все наши деструктивные ценности, - проявляет готовность Луиза из Вены, недавно побывавшая в Москве в качестве амбассадора (представителя-волонтера - авт.) германской программы возвращения российских немцев на историческую родину (дает возможность получить гражданство Германии по корням этническим немцам - авт.). - Приехала звать ваших немцев в Германию, но теперь, пожалуй, воспользуюсь российским предложением. Женщина, у которой я жила в Москве, платила в пересчете с рублей около 3 евро в месяц за электричество и меньше евро за газ, в Вене это надо умножить на 10. Я составила табличку. Потребительские цены в австрийской столице на 83,4% выше, чем в российской, это без аренды жилья, а с учетом аренды - на 65,9%. Цены в ресторанах Вены на 82,2% выше, чем в Москве, а продукты дороже на 107,4%. И так во всем.



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У датчан "морально-нравственные" мучения аналогичные:



- У меня муж-датчанин и двое детишек, - рассказывает россиянка Элина, прожившая в Копенгагене последние 10 лет. - Я с мужем познакомилась, работая переводчицей на датской фирме, но в Дании работу так и не нашла, хотя у меня два российских высших образования - лингвистическое и юридическое. В Копенгагене все так дорого, что раньше мы все покупали в Москве, навещая моих родителей. А как пандемия, потом прямых рейсов не стало - с осени 19 года в России не были. Муж зарабатывает неплохо, он менеджер на известной фирме холодильных установок, но сейчас нам без преувеличений хватает только на коммуналку, еду, сад и школу и одежду для детей. На путешествия денег нет. В общем, Кристер согласился на переезд в Россию по программе упрощенного ВНЖ, мои родители прыгают от счастья, внуков, наконец, увидят!



Но как же иностранец с ВНЖ, но без русского, обеспечит себя и членов семьи, как велит российский закон, "ежемесячным доходом не ниже прожиточного минимума на душу населения того региона, где работает"? Выясняем, где возьмут на работу не говорящего по-русски датчанина.



- Мы рады жителям других стран в наших регионах, особенно в селах! - говорит Данил Каримов, владелец федеральной сети доставки суши. - Европейцы и американцы - вежливые, учтивые люди с хорошим образованием. Представьте, что суши вам привозит красивый испанец с голливудской улыбкой или прекрасная итальянка с черной копной волос. Это же увеличит спрос в разы! Просто в городах места доставщиков занимаются, не успев освободиться, а вот в сельской местности очень нужны! А уж если граждане этих 47 стран однажды приедут в наши села, они их больше не отпустят: влюбят в свои белые березы, крепкие морозы, Достоевского и Толстого, шашлыки, соленые огурцы и наши российские суши. Конечно, зарплаты у нас не европейские, но и расходы меньше, а еду мы готовим по любви, а не за евро.



Фред, инженер из Дании, до пандемии проработавший на севере России 3 года по контракту, вспоминает, что получал рублевый эквивалент 5 тысяч евро в месяц и чувствовал себя миллионером. В Дании получает меньше (компания доплачивала за работу в сложном регионе), а тратит все на повседневные нужды. Поэтому Фред решил принять бизнес-приглашение российского знакомого о работе в его компании, но для этого нужен российский ВНЖ. Фред уверен, что это будет "незабываемый экспириенс".



Авторы: ЖАННА ГОЛУБИЦКАЯ